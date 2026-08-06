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अब इंटरनेट भी VIP! Jio-Airtel ला सकते हैं प्रीमियम 5G प्लान, फास्ट स्पीड के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे?

स्मार्टफोन पर स्लो इंटरनेट से परेशान यूजर्स को जल्द सुपरफास्ट इंटरनेट का ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. TRAI के नए ड्राफ्ट नियमों से Jio और Airtel के लिए नेटवर्क स्लाइसिंग का रास्ता साफ हो गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 06, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:52 PM IST
अब इंटरनेट भी VIP! Jio-Airtel ला सकते हैं प्रीमियम 5G प्लान, फास्ट स्पीड के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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