Netflix अब FREE में! Jio और Airtel यूजर्स की बल्ले-बल्ले, बिना एक्स्ट्रा खर्च मिलेगा प्रीमियम कंटेंट का मजा

Free Netflix Subscription: अब एंटरटेनमेंट का मजा बिलकुल फ्री में! OTT प्लेटफॉर्म Netflix का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हर महीने लोग पैसे खर्च करते हैं. लेकिन अब यही सब्सक्रिप्शन आप बिलकुल फ्री में ले सकते हैं. सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा ना, लेकिन यह सच है. टेलीकॉम कंपनियां Jio और Airtel अपने यूजर्स के लिए एक खास ऑफर पेश किया है, जिसके तहत आप अपना सब्सक्रिप्शन बिल्कुल FREE में ले सकते हैं. चाहे आप मूवीज, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्रीज के फैन हों अब अपने पसंदीदा कंटेंट का आनंद बिना एक भी रुपये खर्च किए लिया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं.

Jio का फ्री Netflix Mobile वाला प्लान

अगर आप जियो यूजर्स हैं तो आपको भी Netflix का सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री में मिलेगा. इसके लिए आपको बसा कंपनी का 1,299 रुपये वाले प्लान लेना होगा. इस प्लान पर जियो अपने यूजर्स को Netflix Mobile सब्सक्रिप्शन बिलकुल मुफ्त में दे रहा है. इसमें 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2GB डेली डाटा मिलता है. साथ ही हर दिन 100 SMS भेजने का ऑप्शन भी मिलता है. अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ ही यह प्लान 90 दिनों के लिए JioHotstar का ऐक्सेस और Jio Apps का ऐक्सेस भी दे रहा है.

Jio का फ्री Netflix वाला दूसरा प्लान

फ्री Netflix सब्सक्रिप्शन वाला जिओ के पास दूसरा प्लान भी है. दूसरे प्लान की कीमत 1799 रुपये है. इस प्लान में आपको 84 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है. इस प्लान में Netflix Basic सब्सक्रिप्शन के साथ रोजाना 3GB डेटा और 100 SMS भी मिलते हैं. इसके अलावा यूजर्स को JioTV और JioAICloud ऐप्स का भी एक्सेस बिलकुल फ्री मिलता है और ऑफर्स के तहत 90 दिनों के लिए JioHotstar का एक्सेस भी दिया जा रहा है.

Airtel का है ये प्लान

जियो के साथ ही Airtel भी अपने यूजर्स को Netflix सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री दे रहा है. Airtel के इस प्लान की कीमत 1798 रुपये है. जिसमें यूजर्स को 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है. बता दें कि Airtel का यह एक अकेला ऐसा प्लान है जिसमें फ्री Netflix Basic सब्सक्रिप्शन मिलता है और इस प्लान की कीमत 1,798 रुपये है. हर दिन 3GB डाटा और 100 SMS के साथ ही यह प्लान सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है. दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें यूजर्स को Airtel Xstream ऐक्सेस, फ्री हेलोट्यून्स और Apollo 24/7 सुविधाएं भी फ्री मिलती हैं.

