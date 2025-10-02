Advertisement
trendingNow12944458
Hindi Newsटेक

Netflix अब FREE में! Jio और Airtel यूजर्स की बल्ले-बल्ले, बिना एक्स्ट्रा खर्च मिलेगा प्रीमियम कंटेंट का मजा

Free Netflix Subscription: OTT प्लेटफॉर्म Netflix का सब्सक्रिप्शन अगर फ्री में मिल जाए तो इससे ज्यादा खुशी की और कौन सी बात हो सकती है! देश की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां Jio और Airtel अपने यूजर्स के लिए एक शानदार सौगात लेकर आई हैं. इन दोनों कंपनियों ने अपने चुनिंदा रीचार्ज प्लान्स के साथ Netflix का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रही हैं. इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने नियमित रिचार्ज की कीमत चुकाएंगे और साथ में अनलिमिटेड मूवी, वेब सीरीज का मजा भी ले सकेंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Netflix अब FREE में! Jio और Airtel यूजर्स की बल्ले-बल्ले, बिना एक्स्ट्रा खर्च मिलेगा प्रीमियम कंटेंट का मजा

Free Netflix Subscription: अब एंटरटेनमेंट का मजा बिलकुल फ्री में!  OTT प्लेटफॉर्म Netflix का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हर महीने लोग पैसे खर्च करते हैं. लेकिन अब यही सब्सक्रिप्शन आप बिलकुल फ्री में ले सकते हैं. सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा ना, लेकिन यह सच है. टेलीकॉम कंपनियां Jio और Airtel अपने यूजर्स के लिए एक खास ऑफर पेश किया है, जिसके तहत आप अपना सब्सक्रिप्शन बिल्कुल FREE में ले सकते हैं. चाहे आप मूवीज, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्रीज के फैन हों अब अपने पसंदीदा कंटेंट का आनंद बिना एक भी रुपये खर्च किए लिया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं.

Jio का फ्री Netflix Mobile वाला प्लान
अगर आप जियो यूजर्स हैं तो आपको भी  Netflix का सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री में मिलेगा. इसके लिए आपको बसा कंपनी का 1,299 रुपये वाले प्लान लेना होगा. इस प्लान पर जियो अपने यूजर्स को Netflix Mobile सब्सक्रिप्शन बिलकुल मुफ्त में दे रहा है. इसमें 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2GB डेली डाटा मिलता है. साथ ही हर दिन 100 SMS भेजने का ऑप्शन भी मिलता है. अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ ही यह प्लान 90 दिनों के लिए JioHotstar का ऐक्सेस और Jio Apps का ऐक्सेस भी दे रहा है.

Jio का फ्री Netflix वाला दूसरा प्लान
 फ्री Netflix सब्सक्रिप्शन वाला जिओ के पास दूसरा प्लान भी है. दूसरे प्लान की कीमत 1799 रुपये है. इस प्लान में आपको  84 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है. इस प्लान में Netflix Basic सब्सक्रिप्शन के साथ रोजाना 3GB डेटा और 100 SMS भी मिलते हैं. इसके अलावा यूजर्स को JioTV और JioAICloud ऐप्स का भी एक्सेस बिलकुल फ्री मिलता है और ऑफर्स के तहत 90 दिनों के लिए JioHotstar का एक्सेस भी दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः कॉलिंग और म्यूजिक का मजा एक साथ, ₹449 में खरीदें ये कमाल का गैजेट, कार बनेगी मॉडर्न!

Airtel का है ये प्लान
जियो के साथ ही Airtel भी अपने यूजर्स को Netflix सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री दे रहा है. Airtel के इस प्लान की कीमत 1798 रुपये है. जिसमें यूजर्स को 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है. बता दें कि Airtel का यह एक अकेला ऐसा प्लान है जिसमें फ्री Netflix Basic सब्सक्रिप्शन मिलता है और इस प्लान की कीमत 1,798 रुपये है. हर दिन  3GB डाटा और 100 SMS के साथ ही यह प्लान सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है. दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें यूजर्स को Airtel Xstream ऐक्सेस, फ्री हेलोट्यून्स और Apollo 24/7 सुविधाएं भी फ्री मिलती हैं.

ये भी पढ़ेंः जो सपना देखा... उसका बन जाएगा Video! बस सोते वक्त पास में रख लें ये डिवाइस

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Free Netflix SubscriptionJio Netflix PlanAirtel Netflix Offer

Trending news

Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
;