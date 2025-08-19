Jio-Airtel का बड़ा झटका! रिचार्ज प्लान्स से हटाए बेनिफिट्स, यूजर्स की जेब पर किया वार
Jio-Airtel का बड़ा झटका! रिचार्ज प्लान्स से हटाए बेनिफिट्स, यूजर्स की जेब पर किया वार

Jio & Airtel Plans: हाल ही में Jio और Airtel ने अपने रिचार्ज प्लान्स में बड़े बदलाव किए है. एक तरफ Jio ने 1GB डेटा प्लान को बंद कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ Airtel ने 319 रूपये वाले रिचार्ज प्लान में बेनिफिट्स में कटौती की है. जिससे कंपनियों ने सीधे यूजर्स की जेब पर वार किया है. जानें कौन-से प्लान और डेटा पर क्या असर पड़ा है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:37 AM IST
Jio-Airtel का बड़ा झटका! रिचार्ज प्लान्स से हटाए बेनिफिट्स, यूजर्स की जेब पर किया वार

Jio & Airtel Recharge Plans: पिछले साल जुलाई में नेटवर्क कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स को मंहगा किया था. तब यूजर्स ने काफी नाराजगी दिखाई थी. लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियों ने सीधे कीमत ना बढ़ा कर प्लान्स में ऐसे बड़े बदलाव किए है जिससे कंपनियों को ज्यादा फायदा हो. Jio ने चुपचाप अपने पॉपुलर 1GB डेटा वाले प्लान को बंद कर दिया है. जियो की देखादेखी में Airtel ने भी अपने 319 रुपये वाले प्लान में डेटा लिमिट को कम कर दिया है. आइए जानते हैं कि इन बदलावों से आपकी जेब और इंटरनेट सर्विस पर क्या असर पड़ेगा.

Jio का 1GB रिचार्ज प्लान हुआ समाप्त 
रिपोर्ट्स के मुताबिक Jio ने अपने 1GB के डेटा प्लान को बंद कर दिया है. इसमें यूजर्स को दिन में 1GB डेटा, फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते थें. अगर आप Jio की वेबसाइट पर यह प्लान चैक करेंगे, तो यह 1GB Day के नाम से वहां उपलब्ध है, लेकिन उस पर क्लिक करने पर सिर्फ 1.5GB Day और 2GB Day वाले रिचार्ज प्लान्स ही दिखते हैं. बेशक जियो प्लान्स की कीमत नहीं बढ़ा रहा लेकिन चुपचाप यूजर्स की जेब पर वार कर रहा है.

Airtel ने की प्लान्स बेनिफिट्स में कटौती 
जियो के नक्शेकदम पर चलते हुए Airtel ने अपने 319 रूपये वाले प्लान में डेटा की लिमिट को घटा दिया है. अब इसमें केवल दिन का 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS ही मिल रहे हैं. जबकि पहले इसमें 2GB डेटा मिलता था. साथ ही प्लान से अनलिमिटेड 5G बंडल को भी हटा दिया गया है. जिससे यूजर्स 5G फोन में 5G कवरेज वाले एरिया में इंटरनेट को यूज करते थें. यानि अब यूजर्स को जरूरत पड़ने पर अलग से डेटा पैक लेना पड़ेगा जिससे और खर्चा बढ़ेगा.  

कैसे बढ़ा टेलीकॉम कंपनियों का कॉन्फिडेंस?
TRAI के जून आंकड़ो के मुताबिक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है. Jio ने 19 लाख नए यूजर्स को जोड़ा है वहीं Airtel ने 7.63 लाख नए ग्राहकों को जोड़ने में कामयाब हुए है. दूसरी तरफ BSNL और VI को नुकसान झेलना पड़ा है. भारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या 116.3 करोड़ तक पहुंच गई है. यही कारण है कि प्लान्स में कीमत बढ़ाने और सुविधाएं कम करने के बाद भी Jio और Airtel अलग-अलग तरीकों से अपना फायदा बढ़ा रहे हैं.

