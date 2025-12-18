Truecaller का खेल खत्म? अब फोन की घंटी बजते ही दिखेगा कॉलर का असली नाम, Jio और इन कंपनियों ने लाइव किया CNAP

Jio CNAP Rollout: जब भी फोन की घंटी बजती है और फोन नंबर की शुरुआत अनजान नंबर से होती है अक्सर लोगों के मन में यह सवाल जरूर होता है किसका कॉल होगा? कहीं फेक या फिर साइबर ठग का कॉल तो नहीं? इसी डर से बहुत से लोग फोन ही नहीं रिसीव करते हैं. लेकिन जरा सोचिए अगर अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स खुद ही नाम दिखाने लगें तो कैसा हो? तो हम आपको बता दें कि अब हकीकत में ऐसा होने लगा है.

भारत में लगातार बढ़ रहे फेक और स्कैम कॉल्स को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने यूजर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Jio, Airtel और Vodafone-Idea यानी Vi ने देश के अलग-अलग सर्किल्स में Caller Name Presentation (CNAP) सर्विस की शुरुआत कर दी है. इस नई सर्विस के तहत अब आपके फोन की घंटी बजते ही कॉल करने वाले का असली और रजिस्टर्ड नाम मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा. इससे अनजान नंबरों की पहचान आसानी से हो सकेगी. इस फीचर की मदद से अब फोन आने पर आपकी स्क्रीन पर कॉलर का वह असली नाम दिखाई देगा, जो उसके सिम कार्ड के सरकारी दस्तावेजों (KYC) में दर्ज है.

क्या है CNAP और यह Truecaller से कैसे अलग है?

CNAP का पूरा नाम कॉलर नेम प्रेजेंटेशन है. इसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के निर्देश पर टेलीकॉम कंपनियां लागू कर रही हैं. अभी तक लोग अनजान नंबर से आने वाले कॉल्स को जानने के लिए Truecaller या दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जहां नाम यूजर द्वारा खुद ही अपने से बदल सकता है. लेकिन CNAP सीधा टेलिकॉम कंपनियों के डेटाबेस से जुड़ा है इसलिए यह आधार नाम ही दिखाई देगा.

किस राज्य में कौन सी कंपनी दे रही है सुविधा?

अभी यह सर्विस अलग-अलग फेज रोलआउट हो रही है.

Reliance Jio ने पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, यूपी ईस्ट, राजस्थान, पंजाब, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में सर्विस लाइव कर दिया है.

तो वहीं एयरटेल ने पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में शुरुआत कर चुका है.

Vi भी महाराष्ट्र में लाइव और तमिलनाडु में टेस्टिंग जारी.

सरकारी कंपनी BSNL की बात करें तो यह अभी पश्चिम बंगाल में इसकी टेस्टिंग कर रही है.

