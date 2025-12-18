Advertisement
trendingNow13045151
Hindi NewsटेकTruecaller का खेल खत्म? अब फोन की घंटी बजते ही दिखेगा कॉलर का असली नाम, Jio और इन कंपनियों ने लाइव किया CNAP

Truecaller का खेल खत्म? अब फोन की घंटी बजते ही दिखेगा कॉलर का असली नाम, Jio और इन कंपनियों ने लाइव किया CNAP

CNAP Service: फेक और स्कैम कॉल्स से परेशान मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी और राहत भरी खबर है. Jio और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों ने CNAP सर्विस देश के कई हिस्सों में लॉन्च कर दी है. इस फीचर के जरिए अब कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम दिखाई देगा जिससे अनजान नंबर की पहचान करना आसान हो जाएगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Truecaller का खेल खत्म? अब फोन की घंटी बजते ही दिखेगा कॉलर का असली नाम, Jio और इन कंपनियों ने लाइव किया CNAP

Jio CNAP Rollout: जब भी फोन की घंटी बजती है और फोन नंबर की शुरुआत अनजान नंबर से होती है अक्सर लोगों के मन में यह सवाल जरूर होता है किसका कॉल होगा? कहीं फेक या फिर साइबर ठग का कॉल तो नहीं? इसी डर से बहुत से लोग फोन ही नहीं रिसीव करते हैं. लेकिन जरा सोचिए अगर अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स खुद ही नाम दिखाने लगें तो कैसा हो? तो हम आपको बता दें कि अब हकीकत में ऐसा होने लगा है. 

भारत में लगातार बढ़ रहे फेक और स्कैम कॉल्स को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने यूजर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Jio, Airtel और Vodafone-Idea यानी Vi ने देश के अलग-अलग सर्किल्स में Caller Name Presentation (CNAP) सर्विस की शुरुआत कर दी है. इस नई सर्विस के तहत अब आपके फोन की घंटी बजते ही कॉल करने वाले का असली और रजिस्टर्ड नाम मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा. इससे अनजान नंबरों की पहचान आसानी से हो सकेगी. इस फीचर की मदद से अब फोन आने पर आपकी स्क्रीन पर कॉलर का वह असली नाम दिखाई देगा, जो उसके सिम कार्ड के सरकारी दस्तावेजों (KYC) में दर्ज है.

क्या है CNAP और यह Truecaller से कैसे अलग है?
CNAP का पूरा नाम कॉलर नेम प्रेजेंटेशन है. इसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के निर्देश पर टेलीकॉम कंपनियां लागू कर रही हैं. अभी तक लोग अनजान नंबर से आने वाले कॉल्स को जानने के लिए Truecaller या दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जहां नाम यूजर द्वारा खुद ही अपने से बदल सकता है. लेकिन CNAP सीधा टेलिकॉम कंपनियों के डेटाबेस से जुड़ा है इसलिए यह आधार नाम ही दिखाई देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

किस राज्य में कौन सी कंपनी दे रही है सुविधा?

अभी यह सर्विस अलग-अलग फेज रोलआउट हो रही है.

Reliance Jio ने पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, यूपी ईस्ट, राजस्थान, पंजाब, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में सर्विस लाइव कर दिया है.

तो वहीं एयरटेल ने पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में शुरुआत कर चुका है.

ये भी पढ़ेंः अब फोन उठाने से पहले ही मिलेगा क्लू! TRAI का नया नियम, फ्रॉड कॉल्स की करेगा छुट्टी

Vi भी महाराष्ट्र में लाइव और तमिलनाडु में टेस्टिंग जारी.

सरकारी कंपनी BSNL की बात करें तो यह अभी पश्चिम बंगाल में इसकी टेस्टिंग कर रही है.

ये भी पढ़ेंः Payal Gaming MMS कांड में नया मोड़: वायरल वीडियो की हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

CNAP serviceJio CNAP rollout

Trending news

'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी
ram v sutar
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा