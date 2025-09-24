Jio, Airtel, Vi और BSNL; अब हर कोई ले सकता है VIP नंबर, बस घर बैठे करना होता है ये काम, ये रहे पूरे स्टेप्स
Advertisement
trendingNow12934468
Hindi Newsटेक

Jio, Airtel, Vi और BSNL; अब हर कोई ले सकता है VIP नंबर, बस घर बैठे करना होता है ये काम, ये रहे पूरे स्टेप्स

How to get VIP Mobile Number: मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने या रिसीव करने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारी पहचान बन चुका है. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका नंबर VIP हो और आसानी से याद रखा जा सके. अच्छी बात ये है कि अब Jio, Airtel, Vi और BSNL जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को VIP नंबर लेने का मौका देती हैं. इसके लिए बस घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप अपना मनपसंद VIP नंबर चुन सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jio, Airtel, Vi और BSNL; अब हर कोई ले सकता है VIP नंबर, बस घर बैठे करना होता है ये काम, ये रहे पूरे स्टेप्स

How to get VIP Mobile Number: अगर आप भी Jio,  Vi, Airtel या फिर BSNL का नया मोबाइल नंबर लेने का सोच रहे हैं तो अब आप अपनी मनपसंद नंबर खरीद सकते हैं. अपनी पसंद का नंबर चुनना अब बहुत ही आसान हो गया है. इसके लिए किसी लंबी झंझट या बड़े प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है. बस कुछ सरल स्टेप्स फॉलो करके आप अपना मनचाहा नंबर आसानी से ले सकते हैं.

मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने या रिसीव करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपकी पहचान भी होता है. इसलिए बहुत से लोग ऐसा नंबर खोजते हैं जो VIP हो या फिर ऐसा हो जो आसानी से लोगों को याद हो जाए.  भारत की लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को VIP नंबर चुनने का मौका देती हैं. इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है बस उसे फॉलो करना होता है.  आइए जानते हैं कि हर कंपनी में VIP या पसंदीदा नंबर पाने का क्या तरीका है.  

Jio VIP नंबर
अगर आप Jio की नई सिम लेने की सोच रहे हैं तो आपको आसानी से वीआईपी नंबर आसानी से मिल सकता है. Jio अपने यूजर्स को पसंदीदा नंबर चुनने की सुविधा देता है. लेकिन इसमें नंबर आपके मौजूदा नंबर से मिलता-जुलता ही होना चाहिए. खास बात ये है कि जियो पर आप अपने मौजूदा सिम की लोकेशन से अलग जगह का नया नंबर भी ले सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जियो VIP नंबर लेने का तरीका 

इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा Jio VIP Number.

अब ऑफिशियल जियो पेज पर जाएं.

यहां अपना मौजूदा नंबर डालें और OTP दर्ज करें.

अब आपके सामने लिस्ट  आ जाएगी इसमें अपना मनपसंद नंबर चुनें और घर पर डिलीवरी ऑप्शन को सेलेक्ट कर घर पर सिम पाएं.

Airtel VIP नंबर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरटेल अपने क्टमर को ऑनलाइन VIP नंबर चुनने का ऑप्शन नहीं देता है. इसके लिए आपको अपने आस पास के एयरटेल स्टोर पर जाकर जानकारी लेनी होगी. वहीं से आप Airtel VIP नंबर ले सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः मुश्किल सवाल हो या इलेक्ट्रॉनिक खराबी, Google सब का हल बताएगा, कैमरा से मिलेगा जवाब

Vi VIP नंबर
दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की तरह भी वोडाफोन-आइडिया (Vi) भी VIP नंबर चुनने की सुविधा देता है. ये नंबर यूनिक कॉम्बिनेशन वाले होते हैं. इनकी कीमत चुने गए नंबर के हिसाब से अलग-अलग होती है. इसके लिए भी आपको गूगल पर जाना होगा और वहां सर्च करना होगा Vi VIP Number. अब Vi की ऑफिशियल वेबसाइट को सेलेक्ट कर आगे बढ़ें. यहां से फ्री या प्रीमियम नंबर की लिस्ट में से अपने पसंद का नंबर चुनें. अब फीस पेमेंट करें और नंबर की डिलीवरी पाएं.

BSNL VIP नंबर
अगर आप BSNL की नई सिम लेने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको वीआईपी नंबर मिले तो इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. आप शुरुआती अंकों, अंतिम अंकों या किसी खास सीरीज से नंबर सर्च ले सकते हैं. इसके लिए आपको बीएसएनएल की ऑफिशियल या फिर ऐप पर जाना होगा. यहां पर Choose Your Number का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें अपना राज्य चुनें और फिर मनपसंद नंबर सेलेक्ट कर लें. चुने गए नंबर को आप ऑनलाइन रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिलीवरी के लिए नजदीकी BSNL ऑफिस जाना होगा.

ये भी पढ़ेंः Flipkart से शख्स ने ऑर्डर किया iPhone 16! डिब्बा देकर भागा डिलीवरी ब्वॉय और फिर...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Jio VIP NumberAirtel VIP numberVI VIP number

Trending news

PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
;