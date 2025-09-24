Jio, Airtel, Vi और BSNL; अब हर कोई ले सकता है VIP नंबर, बस घर बैठे करना होता है ये काम, ये रहे पूरे स्टेप्स

How to get VIP Mobile Number: अगर आप भी Jio, Vi, Airtel या फिर BSNL का नया मोबाइल नंबर लेने का सोच रहे हैं तो अब आप अपनी मनपसंद नंबर खरीद सकते हैं. अपनी पसंद का नंबर चुनना अब बहुत ही आसान हो गया है. इसके लिए किसी लंबी झंझट या बड़े प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है. बस कुछ सरल स्टेप्स फॉलो करके आप अपना मनचाहा नंबर आसानी से ले सकते हैं.

मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने या रिसीव करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपकी पहचान भी होता है. इसलिए बहुत से लोग ऐसा नंबर खोजते हैं जो VIP हो या फिर ऐसा हो जो आसानी से लोगों को याद हो जाए. भारत की लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को VIP नंबर चुनने का मौका देती हैं. इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है बस उसे फॉलो करना होता है. आइए जानते हैं कि हर कंपनी में VIP या पसंदीदा नंबर पाने का क्या तरीका है.

Jio VIP नंबर

अगर आप Jio की नई सिम लेने की सोच रहे हैं तो आपको आसानी से वीआईपी नंबर आसानी से मिल सकता है. Jio अपने यूजर्स को पसंदीदा नंबर चुनने की सुविधा देता है. लेकिन इसमें नंबर आपके मौजूदा नंबर से मिलता-जुलता ही होना चाहिए. खास बात ये है कि जियो पर आप अपने मौजूदा सिम की लोकेशन से अलग जगह का नया नंबर भी ले सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जियो VIP नंबर लेने का तरीका

इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा Jio VIP Number.

अब ऑफिशियल जियो पेज पर जाएं.

यहां अपना मौजूदा नंबर डालें और OTP दर्ज करें.

अब आपके सामने लिस्ट आ जाएगी इसमें अपना मनपसंद नंबर चुनें और घर पर डिलीवरी ऑप्शन को सेलेक्ट कर घर पर सिम पाएं.

Airtel VIP नंबर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरटेल अपने क्टमर को ऑनलाइन VIP नंबर चुनने का ऑप्शन नहीं देता है. इसके लिए आपको अपने आस पास के एयरटेल स्टोर पर जाकर जानकारी लेनी होगी. वहीं से आप Airtel VIP नंबर ले सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः मुश्किल सवाल हो या इलेक्ट्रॉनिक खराबी, Google सब का हल बताएगा, कैमरा से मिलेगा जवाब

Vi VIP नंबर

दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की तरह भी वोडाफोन-आइडिया (Vi) भी VIP नंबर चुनने की सुविधा देता है. ये नंबर यूनिक कॉम्बिनेशन वाले होते हैं. इनकी कीमत चुने गए नंबर के हिसाब से अलग-अलग होती है. इसके लिए भी आपको गूगल पर जाना होगा और वहां सर्च करना होगा Vi VIP Number. अब Vi की ऑफिशियल वेबसाइट को सेलेक्ट कर आगे बढ़ें. यहां से फ्री या प्रीमियम नंबर की लिस्ट में से अपने पसंद का नंबर चुनें. अब फीस पेमेंट करें और नंबर की डिलीवरी पाएं.

BSNL VIP नंबर

अगर आप BSNL की नई सिम लेने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको वीआईपी नंबर मिले तो इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. आप शुरुआती अंकों, अंतिम अंकों या किसी खास सीरीज से नंबर सर्च ले सकते हैं. इसके लिए आपको बीएसएनएल की ऑफिशियल या फिर ऐप पर जाना होगा. यहां पर Choose Your Number का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें अपना राज्य चुनें और फिर मनपसंद नंबर सेलेक्ट कर लें. चुने गए नंबर को आप ऑनलाइन रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिलीवरी के लिए नजदीकी BSNL ऑफिस जाना होगा.

ये भी पढ़ेंः Flipkart से शख्स ने ऑर्डर किया iPhone 16! डिब्बा देकर भागा डिलीवरी ब्वॉय और फिर...