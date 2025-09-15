सिर्फ 49 रुपये में 20GB डेटा! Jio, Airtel और Vi की तगड़ी टक्कर में यूजर्स की हुई मौज, फटाफट उठा लें फायदा

टेलिकॉम कंपनियों के बीच लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है. Jio,Airtel और Vi जैसी कंपनियां अपने यूजर्स के खुश करने के लिए एक से एक शानदार रिचार्ज और डेटा पैक का ऐलान कर रही हैं, जिससे यूजर्स की जेब पर ज्यादा भार भी न पड़े और उन्हें तमाम सर्विसेज भी मिलती रहें. ऐसे में आज हम आपको इन कंपनियों के कुछ किफायती प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से भी कम रखी गई है.

Jio का 77 रुपये का रिचार्ज

यह एक किफायती क्रिकेट डेटा पैक है. यह 5 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिलता है. इसमें 3GB इंटरटेन डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा प्लान के साथ कंपनी यूजर्स को Sony Liv का एक्सेस भी देती है.

Jio का 91 रुपये का रिचार्ज

Jio यूजर्स के लिए यह प्लान बहुत किफायती है. 28 दिनों की वैलिडिटी वाले इसे रिचार्ज प्लान में कंपनी 3GB डेटा की सुविधा देती है, यानि हर दिन 100MB डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा हर दिन 200MB एक्स्ट्रॅा डेटा पैक भी दिया जा रहा है. इतना ही नहीं, इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 50 फ्री SMS की भी सुविधा मिलती है. कंपनी इस पैक में Jio Tv का एक्सेस भी दे रही है.

Airtel के पास भी 77 रुपये का रिचार्ज

Airtel का ये रिचार्ज पैक 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें कंपनी आपको 5GB डेटा पैक दे रही है.

Airtel का 99 रुपये वाला रिचार्ज

Airtel का ये डेटा पैक 2 दिनों की वैलिडीटी के साथ आता है. इसमें कंपनी 20GB इंटरनेट डेटा पैक दे रही है. डेटा खत्म होने के बाद आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन फिर इसकी स्पीड घटकर 64kbps ही रह जाएगी.

वोडाफोन-आइडिया का 49 वाला रिचार्ज

Vi का ये रिचार्ज पैक 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें आपको एक दिन में ही 20GB डेटा ऑफर किया जा रहा है. यानि खूब ऑनलाइन गेम्स खेलिए या OTT देखें, आपका इंटरनेट नहीं खत्म होगा.

Vi का 95 रुपये वाला रिचार्ज पैक

Vi अपने इस रिचार्ज पैक में 14 दिनों की वैलिडिटी देती है और 4GB डेटा दिया जाता है. इस पैक में यूजर्स को 28 दिनों के लिए सोना लिव मोबाइल का एक्सेस मिलता है.