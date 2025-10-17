सबसे सस्ते 30-दिन के 'ऑल-इन-वन' प्लान! कम दाम में ज्यादा फायदा, जिसके बारे में कोई नहीं बताता

Affordable Monthly Prepaid Plans: Jio, Airtel, VI और BSNL अपने ग्राहकों के लिए धमाकेदार प्रीपेड प्लान्स ऑफर करते हैं, जिनकी वैलिडिटी पूरे 1 महीने की है. इन प्लान्स में कम कीमत में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का बेनिफिट भी शामिल है. आइए जानत हैं इनके 4 शानदार प्लान्स के बारे में.
Trending Photos
Recharge Plans with Monthly Validity: Jio, Airtel, VI और BSNL ने अपने यूजर्स को ध्यान में रखकर जबरदस्त रिचार्ज प्लान का बेनिफिट ऑफर करते है. इन कंपनियों के पास प्रीपेड प्लान्स की अलग-अलग रेंज उपलब्ध है. अगर आपको पूरे 1 महीने की वैलिडिटी वाले प्लान्स की तलाश कर रहे हैं, तो ये पैक्स आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. अगर आप 17 तारीख को रिचार्ज करते हैं, तो आपको अगले महीने की 17 तारीख को ही रिचार्ज करना पड़ेगा. चलिए ऐसे ही शानदार प्लान्स की डिटेल्स जानते हैं.
यह भी पढ़ें: Dhanteras 2025: सोना-चांदी और डायमंड ज्वेलरी पर पाएं 20% की भारी छूट, बार-बार नहीं मिलेगा Amazon का ये खास ऑफर
Jio का 319 रुपये का पैक
जियो के 319 रुपये वाले प्लान में पूरे 1 महीने की वैलिडिटी दी जाती है. इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को डेली 100 SMS के साथ अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है. इसके अलावा ग्राहकों को हर दिन 1.5GB डेटा दिया जाता है. साथ ही इस शानदार प्लान में Jio TV और जियो क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है.
Airtel का 319 रुपये का प्रीपेड प्लान
एयरटेल 319 रुपये का प्रीपेड प्लान ऑफर करता है, जिसकी वैलिडिटी पूरे 1 महीने की है. इस रिचार्ज पैक में यूजर्स को रोजाना 100 एसएमएस और डेली 1.5GB डेटा मिलता है. इसके अलावा प्लान में एप्पल म्यूजिक, फ्री हैलोट्यून्स और गूगल वन (30GB क्लाउड स्टोरेज) जैसे फायदे दिए जाते हैं.
Vi का 218 रुपये वाला प्लान
वोडाफोन और आईडिया (Vi) के 218 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है. वाआई के इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ-साथ कुल 300 SMS दिए जाते हैं. इस प्लान में कुल 3GB डेटा का बेनिफिट शामिल है.
यह भी पढ़ें: OMG! 2 साल तक फ्री में खाया ऑनलाइन खाना, इस शख्स ने डिलीवरी ऐप को लगाया ₹21 लाख का चूना! ट्रिक जानकर हो जाएंगे हैरान
BSNL का 229 रुपये का प्रीपेड प्लान
बीएसएनएल ने 229 रुपये वाला रिचार्ज प्लान पेश किया हुआ है. इस पैक की वैलिडिटी 1 महीने की है. यानी आपको पूरे 30 दिन मिलेंगे न कि सिर्फ 28 दिन. इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS का फायदा मिलता है. साथ ही हर दिन 2GB डेटा ऑफर किया जाता है.