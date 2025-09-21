कॉल और SMS के लिए बेस्ट हैं Jio-Airtel-Vi के ये रीचार्ज प्लान, कम कीमत में मिलती है लंबी वैलीडिटी
कॉल और SMS के लिए बेस्ट हैं Jio-Airtel-Vi के ये रीचार्ज प्लान, कम कीमत में मिलती है लंबी वैलीडिटी

Secondary SIM Best Recharge Plan: सेकेंडरी सिम को लंबे समय तक एक्टिव रखना अक्सर खर्चीला होता है. यूजर्स की इसी समस्या का समाधान करने के लिए Jio, Airtel और Vodafone Idea ने सेकेंडरी सिम के लिए बेस्ट प्लान पेश किए हैं. इन कंपनियों के कम कीमत वाले रिचार्ज प्लान सेकेंडरी सिम को लंबे समय तक एक्टिवेट रखने का काम करते हैं.इन प्लान्स में कॉलिंग, मैसेजिंग जैसी सुविधाआ के साथ कई फायदे मिलते हैं.

Sep 21, 2025
Secondary SIM Best Recharge Plan: क्या आप भी अपने फोन में दो सिम यूज करते हैं या फिर दो स्मार्टफोन रखते हैं? जवाब अगर हां है तो आपको अक्सर ही सकेंडरी सिम का रीचार्ज परेशान करता होगा. रीचार्ज पैक हर दिन महंगे होते जा रहे हैं ऐसे में दो सिम रखना ज्यादा खर्च का काम काम है. लेकिन अब आपको चिंता करने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. Jio-Airtel-Vi अपने यूजर्स के लिए ऐसे सस्ते रीचार्ज प्लान पेश किए हैं जो कम कीमत में आते हैं और उनकी वैलिडिटी भी लंबी होती है. ये प्लान सेकेंडरी सिम को कम खर्च में लंबे समय तक एक्टिव रखने के लिए सबसे बेस्ट हैं. साथ ही इन प्लान्स में कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिससे आप आसानी से सेकेंडरी सिम का फायदा उठा सकते हैं.

Jio का ये प्लान सेकेंडरी सिम के लिए है बेस्ट
Jio ने सेकेंडरी सिम को लंबे समय तक एक्टिव रखने के लिए 448 रुपये का एक शानदार प्लान लॉन्च किया है. इस प्लान की वैधता 84 दिनों की है और सबसे खास बात इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 1000 SMS की सुविधा भी शामिल है. हालांकि इस प्लान में डेटा शामिल नहीं है. तो अगर आप अगर आप सिर्फ कॉल और मैसेजिंग के लिए सेकेंडरी सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इसके साथ ही जियो जियो 1748 रुपये का एक और प्लान भी ऑफर करता है, जिसकी वैधता पूरे 336 दिन है और यह सिम को लंबी अवधि तक एक्टिव रखने का काम करता है.

Airtel यूजर्स के लिए ये प्लान
Airtel का 469 रुपये वाला रिचार्ज प्लान सेकेंडरी सिम के बेस्ट ऑप्शन है. इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिनों की है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 900 SMS की सुविधा भी मिलती है. यह भी डेटा पैक नहीं है तो इसमें भी आप इंटरनेट नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए सेकेंडरी सिम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह प्लान काफी सुविधाजनक है. इसके साथ ही इस प्लान में Perplexity Pro AI का फ्री एक्सेस भी मिलता है जो इसे और अधिक आकर्षक बनाता है.

ये भी पढे़ंः धड़ाम से गिरे ब्रॉन्डेड AC के दाम, 12,000 रुपये तक की मिल रही है छूट, फीचर्स देखकर हो जाएंगे खुश!

Vodafone Idea यूजर्स के लिए ये प्लान है बेस्ट

Vodafone Idea ने अपने ग्राहकों के लिए 470 रुपये का रिचार्ज प्लान पेश किया है, जो सेकेंडरी सिम को लंबे समय तक एक्टिव रखने में मदद करता है. इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन की है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 900 SMS की सुविधा भी मिलती है. हालांकि इस वीआई के इस प्लान में भी डेटा नहीं मिलता है. फिर भी यह प्लान उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो केवल कॉल और मैसेज के लिए अपने सेकेंडरी सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं.

ये भी पढे़ंः TikTok पर चीन की पकड़ कमजोर! अब ये अमेरिकी कंपनियां लेंगी कंट्रोल, व्हाइट हाउस ने किया बड़ा खुलासा

 

;