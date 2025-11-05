इन रिचार्ज में मिल रहा 2GB डेटा, Hotstar-Prime से लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, कीमत सिर्फ...

2GB Data Plan: भारत के तीन सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने करोड़ों यूजर्स की जरूरतों को समझते हुए कई प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश कर रहे हैं. यहां हम खास तौर पर 2GB डेली डाटा या उससे ज्यादा वाले प्लान्स की तुलना कर रहे हैं. साथ ही 500 रुपये से कम के बेस्ट ऑप्शन्स पर भी नजर डालते हैं.आप अपने बजट और बेनिफिट्स के हिसाब से रिचार्ज प्लान चुन सकते हैं.

90 से 84 दिन वैलिडिटी में 2GB डेली डेटा

Jio, Airtel और Vi के बीच लंबी वैलिडिटी वाले प्रीमियम प्लान्स को लेकर कड़ी टक्कर है, लेकिन जियो यहां सबसे आगे निकल रहा है.

Jio

जियो का 899 रुपये वाला यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS रोजाना देता है. खास बात यह है कि इसमें 20GB एक्स्ट्रा डाटा और JioHotstar का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन (Mobile और TV दोनों) फ्री मिल रहा है. इसके साथ ही Google Gemini Pro का एक्सेस भी फ्री है.

Airtel

एयरटेल का 979 रुपये वाला प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के लिए 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS हर दिन देता है. इसमें Airtel Xstream Play Premium और Perplexity Pro AI का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है.

Vi

Vi का 996 रुपये वाला प्लान 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS देता है, इसमें 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही इसमें 90 दिनों के लिए Amazon Prime Lite का फ्री एक्सेस शामिल है.

₹500 से कम में Jio और Airtel के बेस्ट प्लान

अगर आपका बजट 500 रुपये तक है और आप मंथली रिचार्ज चाहते हैं, तो दोनों कंपनियों के बेस्ट रिचार्ज प्लान दिए गए है. जियो के पास ₹209 से शुरू होकर OTT फायदों के साथ कई प्लान हैं जैसे ₹349 में Hotstar का बेनिफिट. वहीं, एयरटेल ₹449 वाले प्लान में 3GB डेली डेटा देकर हाई डेटा यूजर्स को आकर्षित करता है. कम वैलिडिटी वाले प्लान मंथली खर्च के हिसाब से लंबी वैलिडिटी प्लान की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं.

