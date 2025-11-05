Advertisement
trendingNow12989289
Hindi Newsटेक

इन रिचार्ज में मिल रहा 2GB डेटा, Hotstar-Prime से लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, कीमत सिर्फ...

Recharge Plans: Jio, Airtel और Vi के 2GB डेली डेटा वाले प्रीपेड प्लान्स में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. तीनों कंपनियां अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस के साथ कई ओटीटी बेनिफिट्स भी देती हैं. यूजर्स अपने बजट और एक्स्ट्रा फायदे के हिसाब से सबसे बेहतर प्लान चुन सकते हैं. चलिए जानते हैं बेस्ट ऑप्शन.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन रिचार्ज में मिल रहा 2GB डेटा, Hotstar-Prime से लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, कीमत सिर्फ...

2GB Data Plan: भारत के तीन सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने करोड़ों यूजर्स की जरूरतों को समझते हुए कई प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश कर रहे हैं. यहां हम खास तौर पर 2GB डेली डाटा या उससे ज्यादा वाले प्लान्स की तुलना कर रहे हैं. साथ ही 500 रुपये से कम के बेस्ट ऑप्शन्स पर भी नजर डालते हैं.आप अपने बजट और बेनिफिट्स के हिसाब से रिचार्ज प्लान चुन सकते हैं.

90 से 84 दिन वैलिडिटी में 2GB डेली डेटा  
Jio, Airtel और Vi के बीच लंबी वैलिडिटी वाले प्रीमियम प्लान्स को लेकर कड़ी टक्कर है, लेकिन जियो यहां सबसे आगे निकल रहा है.
Jio 
जियो का 899 रुपये वाला यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS रोजाना देता है. खास बात यह है कि इसमें 20GB एक्स्ट्रा डाटा और JioHotstar का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन (Mobile और TV दोनों) फ्री मिल रहा है. इसके साथ ही Google Gemini Pro का एक्सेस भी फ्री है.

Airtel 
एयरटेल का 979 रुपये वाला प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के लिए 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS हर दिन देता है. इसमें Airtel Xstream Play Premium और Perplexity Pro AI का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगी सरकारी पेंशन! अभी जमा करें ये जरूरी कागज, बस 5 मिनट का है काम 

Vi 

Vi का 996 रुपये वाला प्लान 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS देता है, इसमें 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही इसमें 90 दिनों के लिए Amazon Prime Lite का फ्री एक्सेस शामिल है.

₹500 से कम में Jio और Airtel के बेस्ट प्लान
अगर आपका बजट 500 रुपये तक है और आप मंथली रिचार्ज चाहते हैं, तो दोनों कंपनियों के बेस्ट रिचार्ज प्लान दिए गए है. जियो के पास ₹209 से शुरू होकर OTT फायदों के साथ कई प्लान हैं जैसे ₹349 में Hotstar का बेनिफिट. वहीं, एयरटेल ₹449 वाले प्लान में 3GB डेली डेटा देकर हाई डेटा यूजर्स को आकर्षित करता है. कम वैलिडिटी वाले प्लान मंथली खर्च के हिसाब से लंबी वैलिडिटी प्लान की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं.

यह भी पढ़ें: दम घोंट देगा Gas Geyser! सर्दियों में छोटी-सी लापरवाही से चली जाएगी जान

 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

JioAirtelrecharge plans

Trending news

Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत