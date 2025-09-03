रिचार्ज नहीं कराया तो कितने दिन में बंद हो जाएगी आपकी SIM? Jio, Airtel और Vi यूजर्स को जानना जरूरी

Jio, Airtel, Vi SIM Deactivation Rules: आज के समय में लगभग हर किसी के पास एक से ज्यादा सिम कार्ड होता है. कोई घर पर अच्छा नेटवर्क पाने के लिए दूसरा SIM रखता है, तो कोई ऑफिस में. वहीं कई लोग बैंकिंग और OTP जैसी सर्विसेज के लिए सेकेंडरी SIM इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आप रिचार्ज नहीं कराते तो आपका SIM कितने दिन तक चालू रहता है?

क्या बिना रिचार्ज भी काम करता है SIM?

टेलीकॉम कंपनियां (Jio, Airtel और Vi) यूजर्स को यह सुविधा देती हैं कि वे बिना रिचार्ज भी कुछ दिनों तक इनकमिंग कॉल्स और SMS ले सकते हैं. यानी अगर आपने SIM को सेकेंडरी नंबर के तौर पर रखा है और सिर्फ बैंकिंग या OTP के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको तुरंत रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती.

SIM कितने दिन तक एक्टिव रहता है?

टेलीकॉम रेग्युलेटर TRAI के नियम के अनुसार अगर आप लगातार 90 दिन तक SIM का इस्तेमाल नहीं करते, तो नंबर बंद हो सकता है. इसका मतलब है कि अगर आप कोई आउटगोइंग कॉल, SMS या इंटरनेट डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो 90 दिन बाद आपका SIM डिएक्टिवेट हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बैलेंस हो तो क्या होगा?

अगर आपके अकाउंट में ₹20 से ज्यादा बैलेंस बचा है, तो कंपनी उसमें से ₹20 काटकर आपकी सर्विस 30 दिन और बढ़ा देगी. यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक बैलेंस ₹20 से कम नहीं हो जाता. लेकिन जब बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो नंबर बंद कर दिया जाएगा.

डिएक्टिवेशन के बाद क्या नंबर वापस मिल सकता है?

अगर आपका नंबर डिएक्टिवेट हो जाता है, तो आपके पास 15 दिन का समय होता है. इस दौरान आप ₹20 देकर नंबर को फिर से चालू कर सकते हैं. अगर आपने 15 दिन तक रिचार्ज नहीं कराया, तो आपका नंबर स्थायी रूप से बंद हो जाएगा.

किन कंपनियों पर लागू है यह नियम?

यह नियम सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों पर लागू होता है, जिनमें शामिल हैं:

• Reliance Jio



• Bharti Airtel

• Vodafone Idea (Vi)