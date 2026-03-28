BSNL के कमबैक से टेंशन में Jio-Airtel! केंद्रीय मंत्री ने बताया कैसे चुपके से 5G में बदल जाएगा नेटवर्क

BSNL को लेकर चल रही निजीकरण की अटकलों पर सरकार ने साफ जवाब दे दिया है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि BSNL का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कंपनी देश की जनता की है और जनता के लिए ही काम करती रहेगी. इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि बीएसएनल अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 50,000 से 60,000 नए मोबाइल टावर लगाएगी. उसके बाद तेजी से 5जी में अपग्रेड किया जाएगा.

BSNL करेगा बड़े पैमाने पर नेटवर्क विस्तार

सरकार अब BSNL को और मजबूत बनाने पर फोकस कर रही है. ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार, कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 50,000 से 60,000 नए मोबाइल टावर लगाएगी. अभी तक BSNL के करीब 1 लाख टावर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 98,000 टावर 4G सिग्नल दे रहे हैं. यह पूरा नेटवर्क “आत्मनिर्भर” 4G स्टैक पर तैयार किया गया है, यानी इसमें देश में बनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. सरकार का प्लान है कि पहले इस नेटवर्क को पूरी तरह मजबूत किया जाए और फिर तेजी से 5G में अपग्रेड किया जाए.

4G से 5G में अपग्रेड आसान होगा

मंत्री ने कहा कि BSNL का नेटवर्क इस तरह डिजाइन किया गया है कि 4G से 5G में जाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. इसके लिए सिर्फ कुछ नए मोबाइल साइट्स जोड़ने होंगे और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होगा. इसका मतलब है कि आने वाले समय में BSNL भी 5G सर्विस शुरू करने की रेस में तेजी से आगे बढ़ सकता है.

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BSNL के यूजर्स बढ़े, भरोसा भी बढ़ा

BSNL के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि उसके ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जून 2024 में जहां कंपनी के 8.55 करोड़ यूजर्स थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 9.27 करोड़ हो गई है. यह दिखाता है कि यूजर्स का भरोसा BSNL पर बढ़ रहा है, खासकर तब जब कंपनी अपने नेटवर्क को तेजी से बेहतर बना रही है.

18 साल बाद मुनाफे में लौटी कंपनी

Bharat Sanchar Nigam Limited ने करीब 18 साल बाद मुनाफा दर्ज किया है. कंपनी ने हाल ही में 262 करोड़ रुपये का तिमाही मुनाफा कमाया है. EBITDA के आधार पर भी कंपनी की स्थिति बेहतर हुई है. 2023-24 में BSNL ने करीब 2,395 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया था, जो 2024-25 में बढ़कर 5,100 करोड़ रुपये हो गया. सरकार को उम्मीद है कि 2025-26 में यह आंकड़ा और बढ़ेगा.

‘समृद्ध ग्राम योजना’ से गांवों में डिजिटल बदलाव

सरकार सिर्फ टेलीकॉम तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में डिजिटल बदलाव पर भी काम कर रही है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने “समृद्ध ग्राम योजना” का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें 5G और AI का इस्तेमाल करके किसानों को डेटा आधारित खेती में मदद दी जा रही है. इस योजना के तहत किसानों को मिट्टी की नमी, पोषक तत्व और सिंचाई से जुड़ी जानकारी मोबाइल के जरिए मिलती है. इससे वे बेहतर फैसले ले सकते हैं और खेती को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं.

गांवों में ‘फिजिटल’ सर्विस सेंटर

सरकार ने “समृद्धि केंद्र” भी शुरू किए हैं, जहां एक ही जगह पर हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग और ई-गवर्नेंस जैसी सेवाएं मिलेंगी. यह “फिजिटल” मॉडल है, यानी फिजिकल और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन. इससे गांवों में रहने वाले लोगों को शहरों जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी और डिजिटल कनेक्टिविटी का फायदा सीधे लोगों तक पहुंचेगा.

भारत में टेलीकॉम सेक्टर की तेज ग्रोथ

सरकार का कहना है कि भारत का टेलीकॉम सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है. डेटा की कीमत जहां पहले 290 रुपये प्रति GB थी, अब घटकर करीब 8 रुपये रह गई है. साथ ही, मोबाइल टावरों पर बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (BTS) की संख्या 2014 के 6 लाख से बढ़कर अब 32 लाख हो गई है. 5G भी भारत में बहुत तेजी से फैलाया गया है और सिर्फ 22 महीनों में 99.9% जिलों तक पहुंच गया है.

6G से बदल जाएगी दुनिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6G टेक्नोलॉजी को भविष्य का बड़ा बदलाव बताया. उन्होंने कहा कि 6G के जरिए रिमोट रोबोटिक सर्जरी संभव होगी, जहां डॉक्टर एक शहर में बैठकर दूसरे शहर या गांव में ऑपरेशन कर सकेगा. इसके अलावा, गांवों में पढ़ने वाले छात्र भी दुनिया के बड़े प्रोफेसर्स की क्लास को होलोग्राम के जरिए देख सकेंगे.

भारत का टेलीकॉम मार्केट बना मजबूत

सरकार के मुताबिक, भारत का टेलीकॉम मार्केट दुनिया के सबसे मजबूत मार्केट्स में से एक बन चुका है. यह लगातार बढ़ रहा है और यूजर्स को बेहतर वैल्यू दे रहा है. सरकार अब टेलीकॉम सेक्टर के लिए नई PLI स्कीम पर भी काम कर रही है, जिससे इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा.