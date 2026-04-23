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Hindi NewsटेकJio की बोलती बंद करने आया BSNL! 70 दिन तक रोज मिलेगा 3GB डेटा, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

Jio की बोलती बंद करने आया BSNL! 70 दिन तक रोज मिलेगा 3GB डेटा, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

निजी टेलीकॉम कंपनियों की बढ़ती कीमतों के बीच BSNL ने ₹599 वाला धमाकेदार प्लान पेश किया है, जिसमें 70 दिनों तक रोज 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:52 AM IST
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₹599 की कीमत में यह प्लान 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें डेटा, कॉलिंग और SMS जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं.
₹599 की कीमत में यह प्लान 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें डेटा, कॉलिंग और SMS जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं.

BSNL ने एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जो खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते. ₹599 की कीमत में यह प्लान 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें डेटा, कॉलिंग और SMS जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं. जब प्राइवेट कंपनियां लगातार अपने टैरिफ बढ़ा रही हैं, ऐसे में BSNL का यह कदम यूजर्स के लिए राहत जैसा है. यह प्लान साफ दिखाता है कि कंपनी “कम पैसे में ज्यादा वैल्यू” देने पर फोकस कर रही है.

प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 3GB डेटा मिलता है, जो कि 70 दिनों तक जारी रहता है. इसके साथ ही पूरे भारत में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है.
यूजर्स को रोज 100 SMS भी मिलते हैं, जिससे मैसेजिंग की जरूरत भी पूरी हो जाती है. इसके अलावा, फ्री नेशनल रोमिंग का फायदा भी मिलता है, यानी आप देश में कहीं भी बिना अतिरिक्त चार्ज के इस प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं. कुल मिलाकर, यह प्लान उन लोगों के लिए एक कम्प्लीट पैकेज है जो हर दिन ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं.

ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के लिए परफेक्ट

अगर आप दिनभर फोन पर रहते हैं- चाहे YouTube देखना हो, Instagram स्क्रॉल करना हो, ऑनलाइन क्लासेस लेनी हों या वीडियो कॉल करनी हो- तो यह प्लान आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. गेमिंग करने वाले यूजर्स के लिए भी यह अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रोजाना 3GB डेटा काफी होता है. खासकर स्टूडेंट्स, वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग और बजट स्मार्टफोन यूजर्स इस प्लान से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं.

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BiTV का एक्स्ट्रा फायदा

इस प्लान की एक खास बात यह है कि इसमें BiTV का एक्सेस भी दिया जा रहा है. इसका मतलब है कि आप लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट कंटेंट का मजा ले सकते हैं और कुछ OTT शोज भी बिना अलग से सब्सक्रिप्शन लिए देख सकते हैं. यानी यह प्लान सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट का भी पूरा पैकेज बन जाता है.

BSNL का मार्केट में बढ़ता फोकस

BSNL लगातार अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने में लगा हुआ है. कंपनी तेजी से अपनी कवरेज बढ़ा रही है और लगभग 1 लाख नए 4G टावर्स जोड़ रही है. इसके साथ ही 5G की तैयारी भी चल रही है. सरकार का सपोर्ट मिलने से आने वाले समय में BSNL की सर्विस और बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे यह प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकता है.

क्या आपको यह प्लान लेना चाहिए?

अगर आप 4G स्मार्टफोन यूजर हैं और कम बजट में ज्यादा फायदे चाहते हैं, तो यह प्लान आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. खासकर स्टूडेंट्स, ग्रामीण या छोटे शहरों के यूजर्स और ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले लोग इससे फायदा उठा सकते हैं. हालांकि, प्लान लेने से पहले यह जरूर चेक करें कि आपके इलाके में BSNL का नेटवर्क कितना मजबूत है. क्योंकि अगर सिग्नल कमजोर होगा, तो अच्छा प्लान भी आपके काम का नहीं रहेगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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