Jio-Airtel के हाथ लगा नया 'हथियार'! पैसे दो और 'VIP नेटवर्क' पाओ, जानिए क्या है Network Slicing

भारत का टेलीकॉम बाजार पिछले कई सालों से एक ही रणनीति पर चलता आया है- कम कीमत में ज्यादा डेटा देना. कंपनियों के बीच मुकाबला रोजाना मिलने वाले डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, लंबी वैलिडिटी और OTT बेनिफिट्स को लेकर होता था. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का अगला दौर पूरी तरह अलग होने वाला है. रिलायंस जियो की नई 5G रणनीति इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत मानी जा रही है.

सिर्फ डेटा नहीं, अब ‘एक्सपीरियंस’ पर होगा फोकस

अब तक मोबाइल प्लान्स में सबसे बड़ा आकर्षण ज्यादा डेटा हुआ करता था, लेकिन आने वाले समय में कंपनियां सिर्फ इंटरनेट डेटा नहीं बल्कि “नेटवर्क क्वालिटी” बेच सकती हैं. यानी यूजर्स को इस आधार पर अलग-अलग अनुभव मिल सकते हैं कि वे कितना प्रीमियम प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं. रिलायंस जियो का फोकस अब “नेटवर्क स्लाइसिंग” और प्रीमियम 5G एक्सपीरियंस पर तेजी से बढ़ रहा है. माना जा रहा है कि यही तकनीक भविष्य में भारत के मोबाइल प्लान्स को पूरी तरह बदल सकती है.

क्या है Network Slicing?

Network Slicing सुनने में काफी टेक्निकल शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब आसान है. अभी तक मोबाइल नेटवर्क में हर यूजर को लगभग एक जैसा नेटवर्क एक्सपीरियंस मिलता है. लेकिन नेटवर्क स्लाइसिंग के जरिए एक ही 5G नेटवर्क को अलग-अलग वर्चुअल लेयर्स में बांटा जा सकता है. हर लेयर किसी खास काम के लिए ऑप्टिमाइज होगी. उदाहरण के तौर पर एक स्लाइस गेमिंग के लिए बनाई जा सकती है जहां बहुत कम लेटेंसी मिले, दूसरी हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए और तीसरी बिजनेस सर्विसेज के लिए. भविष्य में कंपनियां ऐसे प्रीमियम नेटवर्क स्लाइस भी लॉन्च कर सकती हैं जिनमें पैसे देने वाले यूजर्स को नेटवर्क भीड़ होने पर भी बेहतर स्पीड और प्राथमिकता मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

Jio को मिल सकता है बड़ा फायदा

रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो भारत में कई लाइव 5G नेटवर्क स्लाइस पर काम कर रहा है. बताया जा रहा है कि कंपनी अलग-अलग इस्तेमाल के लिए कम से कम 10 लाइव नेटवर्क स्लाइस डेवलप कर रही है. जियो की सबसे बड़ी ताकत उसका Standalone 5G नेटवर्क है. कंपनी ने शुरुआत से ही SA 5G आर्किटेक्चर अपनाया था. यही वजह है कि जियो एडवांस फीचर्स जैसे नेटवर्क स्लाइसिंग को जल्दी और बेहतर तरीके से लागू कर पा रहा है. यही फैसला अब जियो को बाकी कंपनियों के मुकाबले रणनीतिक बढ़त दे सकता है.

बदल सकता है मोबाइल प्लान्स का पूरा सिस्टम

भारत में टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय तक सस्ते प्लान्स के जरिए ज्यादा यूजर्स जोड़ने पर फोकस करती रहीं. लेकिन अब 5G नेटवर्क तैयार करने में भारी खर्च हो रहा है. दूसरी तरफ डेटा की खपत भी लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में कंपनियां अब ARPU यानी Average Revenue Per User बढ़ाने के नए तरीके खोज रही हैं. प्रीमियम 5G एक्सपीरियंस इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. भविष्य में यूजर्स को अलग-अलग तरह के प्रीमियम प्लान देखने को मिल सकते हैं, जैसे हाई-स्पीड गेमिंग प्लान, बिजनेस ग्रेड इंटरनेट, प्रायोरिटी वीडियो स्ट्रीमिंग, लो-लेटेंसी क्लाउड सर्विस और एयरपोर्ट या स्टेडियम जैसी जगहों पर बेहतर कनेक्टिविटी वाले प्लान.

Airtel भी कर रहा है तैयारी

हालिया रिपोर्ट्स से संकेत मिले हैं कि भारती एयरटेल भी प्रीमियम 5G सर्विसेज और नेटवर्क स्लाइसिंग पर काम कर रहा है. हालांकि एयरटेल ने शुरुआत में Non-Standalone 5G नेटवर्क लॉन्च किया था और अब धीरे-धीरे Standalone 5G क्षमता बढ़ा रहा है. यहीं पर जियो को फायदा मिलता दिखाई देता है क्योंकि उसका पूरा 5G नेटवर्क पहले से Standalone टेक्नोलॉजी पर आधारित है. आने वाले समय में जियो खुद को सिर्फ सबसे बड़े 5G नेटवर्क वाली कंपनी नहीं बल्कि सबसे बेहतर 5G एक्सपीरियंस देने वाली कंपनी के तौर पर पेश कर सकता है.

Vodafone Idea के लिए चुनौती बढ़ी

वोडाफोन आइडिया यानी Vi के लिए यह मुकाबला और मुश्किल हो सकता है. कंपनी अभी भी अपने 5G नेटवर्क विस्तार के शुरुआती चरण में है. फिलहाल उसका मुख्य फोकस नेटवर्क कवरेज बढ़ाने और ग्राहकों को बनाए रखने पर है. अगर भारतीय टेलीकॉम बाजार प्रीमियम 5G एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ता है, तो Vi को इस रेस में बने रहने के लिए तेजी से निवेश और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ सकता है.