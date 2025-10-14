दिवाली पर सबसे बेस्ट हैं Jio-Airtel ये Plans, चलेगा 365 दिन तक; रोज 2GB और Free JioHotstar

Jio & Airtel Annual Plans: जियो और एयरटेल ग्राहकों को बेहतरीन रिचार्ज प्लान पेश करते हैं जिनमें एक साल यानी 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है. इससे यूजर्स को बार-बार रिचार्ज करने की टेंशन से राहत मिल जाती है. इन शानदार प्लान्स में ढ़ेर सारा डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ दिया जाता है. साथ ही रिचार्ज प्लान में OTT प्लेटफॉर्म्स का बेनिफिट भी शामिल है. चलिए जानते हैं ऐसे ही प्लान्स के बारे में जो ऐनुअल वैलिडिटी के साथ आते हैं.

Jio का 3599 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

जियो के 3599 रुपये वाले प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी दी जाती है. इस प्लान में आपको इंटरनेट के लिए रोजाना 2.5GB डेटा मिलता है. प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 SMS फ्री मिलते हैं. Jio के इस प्लान में Jio TV और JioHotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है. इसके अलावा पैक में JioHome का 2 महीने के लिए फ्री ट्रायल भी शामिल है. रिचार्ज करने पर ग्राहकों को जियो गोल्ड पर 2% एक्स्ट्रा दिया जाता है.

Jio का 3999 रुपये वाला रिचार्ज

जियो के 3999 रुपये के प्लान में यूजर्स को 365 दिन की वैलिडिटी दी जाती है. इस प्लान में डेली 2.5GB डेटा मिलता है. साथ ही इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री SMS दिए जाते हैं. जियो के इस प्लान में सब्सक्राइबर्स को जियो गोल्ड पर 2% एक्स्ट्रा मिलेगा. कंपनी इस पैक में JioHome का 2 महीने का फ्री ट्रायल भी दे रही है. Jio के इस प्लान में Jio Tv और JioHotstar के अलावा फैनकोड भी शामिल है.

Airtel का 3599 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

Airtel के इस प्लना की वैलिडिटी 365 दिन है. इसमें ग्राहकों को रोजाना 2GB डेटा मिलता है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री SMS दिए जाते हैं. साथ ही प्लान में Perplexity Pro AI का फ्री एक्सेस भी शामिल है.

Airtel का 3999 रुपये वाला प्लान

एयटेल के 3999 रुपये के रिचार्ज पैक में 365 दिन की वैलिडिटी दी जाती है. इसमें यूजर्स को डेली 2GB डेटा मिलता है. इस प्लान में रोजाना 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ शामिल है. साथ ही Airtel के इस प्लान में सालभर के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. इसके अलावा रिचार्ज प्लान में Perplexity Pro AI का फ्री एक्सेस भी दिया जाता है.