दिवाली पर सबसे बेस्ट हैं Jio-Airtel ये Plans, चलेगा 365 दिन तक; रोज 2GB और Free JioHotstar

Jio-Airtel Yearly Recharge Plans: जियो और एयरटेल अपने यूजर्स के लिए पूरे साल वाले 365 दिन की वैलिडिटी के शानदार प्लान्स ऑफर करते हैं. इन रिचार्ज प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग और ढ़ेर सारा डेटा मिलता है. इतना ही नहीं इनमें OTT प्लेटफॉर्म्स का भी एक्सेस मिलता है. चलिए जानते हैं इन कमाल के बेनिफिट्स वाले प्लान्स की पूरी जानकारी.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:31 AM IST
दिवाली पर सबसे बेस्ट हैं Jio-Airtel ये Plans, चलेगा 365 दिन तक; रोज 2GB और Free JioHotstar

Jio & Airtel Annual Plans: जियो और एयरटेल ग्राहकों को बेहतरीन रिचार्ज प्लान पेश करते हैं जिनमें एक साल यानी 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है. इससे यूजर्स को बार-बार रिचार्ज करने की टेंशन से राहत मिल जाती है. इन शानदार प्लान्स में ढ़ेर सारा डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ दिया जाता है. साथ ही रिचार्ज प्लान में OTT प्लेटफॉर्म्स का बेनिफिट भी शामिल है. चलिए जानते हैं ऐसे ही प्लान्स के बारे में जो ऐनुअल वैलिडिटी के साथ आते हैं.

यह भी पढ़ें: Apple ने दिया सबसे बड़ा सरप्राइज! Apple TV+ हुआ खत्म! कंपनी ने दिया नया नाम, जानिए क्यों बदली पहचान

Jio का 3599 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

जियो के 3599 रुपये वाले प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी दी जाती है. इस प्लान में आपको इंटरनेट के लिए रोजाना 2.5GB डेटा मिलता है. प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 SMS फ्री मिलते हैं. Jio के इस प्लान में Jio TV और JioHotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है. इसके अलावा पैक में JioHome का 2 महीने के लिए फ्री ट्रायल भी शामिल है. रिचार्ज करने पर ग्राहकों को जियो गोल्ड पर 2% एक्स्ट्रा दिया जाता है.

Jio का 3999 रुपये वाला रिचार्ज
जियो के 3999 रुपये के प्लान में यूजर्स को 365 दिन की वैलिडिटी दी जाती है. इस प्लान में डेली 2.5GB डेटा मिलता है. साथ ही इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री SMS दिए जाते हैं. जियो के इस प्लान में सब्सक्राइबर्स को जियो गोल्ड पर 2% एक्स्ट्रा मिलेगा. कंपनी इस पैक में JioHome का 2 महीने का फ्री ट्रायल भी दे रही है. Jio के इस प्लान में Jio Tv और JioHotstar के अलावा फैनकोड भी शामिल है.

Airtel का 3599 रुपये वाला रिचार्ज प्लान
Airtel के इस प्लना की वैलिडिटी 365 दिन है. इसमें ग्राहकों को रोजाना 2GB डेटा मिलता है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री SMS दिए जाते हैं. साथ ही प्लान में Perplexity Pro AI का फ्री एक्सेस भी शामिल है. 

यह भी पढ़ें: बाथरूम में फोन चलाते हैं? बीमार नहीं... बहुत बीमार बना रही ये आदत, नई स्टडी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Airtel का 3999 रुपये वाला प्लान

एयटेल के 3999 रुपये के रिचार्ज पैक में 365 दिन की वैलिडिटी दी जाती है. इसमें यूजर्स को डेली 2GB डेटा मिलता है. इस प्लान में रोजाना 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ शामिल है. साथ ही Airtel के इस प्लान में सालभर के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. इसके अलावा रिचार्ज प्लान में Perplexity Pro AI का फ्री एक्सेस भी दिया जाता है. 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

jio yearly planAirtel Annual Plan

