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Jio ने किया बड़ा कमाल! T-Mobile के साथ शुरू की दुनिया की पहली 5G SA रोमिंग सर्विस, जानिए क्या होगा फायदा

विदेश यात्रा के दौरान नेटवर्क और इंटरनेट की परेशानी खत्म होने वाली है. इसके लिए Jio और अमेरिकी कंपनी T-Mobile ने 5G स्टैंडअलोन रोमिंग सर्विस के लिए हाथ मिलाया है. कंपनियों का दावा है कि यह दुनिया की पहली 5G SA रोमिंग सर्विस है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 22, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:49 AM IST
Jio ने किया बड़ा कमाल! T-Mobile के साथ शुरू की दुनिया की पहली 5G SA रोमिंग सर्विस, जानिए क्या होगा फायदा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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