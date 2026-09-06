/₹10 रोज से भी कम में Jio का Anniversary ऑफर, 120GB एक्स्ट्रा डेटा से लेकर OTT तक सबकुछ फ्री, जानिए डिटेल

रिलायंस Jio ने अपनी कमर्शियल सर्विस के 10 साल पूरे होने का जश्न बहुत ही शानदार अंदाज में मनाया है. इस खास मौके पर कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए एक बड़ा मेगा एनिवर्सरी ऑफर पेश का ऐलान किया है, जिसके तहत कंपनी के पॉपुलर प्रीपेड प्लास पर बंपर फायदे दे रही है. अगर आप भी जियो यूजर हैं और लंबे समय तक रिचार्ज के झंझट से छुटकारा चाहते हैं, तो जियो का यह ऑफर आपके लिए है.
इस प्लान के तहत जियो ने अपने सालाना 3,599 रुपये वाले प्लान को लिस्ट किया है. जिसमें एनिवर्सरी ऑफर के तहत एक्स्ट्रा डेटा, ओटीटी बेनिफिट्स और कई दूसरे शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस मेगा एनिवर्सरी ऑफर में आपको क्या-क्या खास मिल रहा है.
Jio के 3599 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 365 दिनों की है. इसमें कस्टमर्स को हर दिन 2.5GB हाई स्पीड डेटा मिलता है. इस तरह पूरे साल में कुल 912.5GB डेटा मिलता है. इसके साथ ही अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा भी मिलती है.
डेली डाटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 64 Kbps तक रह जाती है. पात्र ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिल सकता है. इसके लिए 5G फोन, जियो 5G नेटवर्क और कंपनी की पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी है. 3599 रुपये के हिसाब से इस प्लान की हर दिन की लागत लगभग 9.86 रुपये बैठती है.
इस ऑफर की सबसे खास बात 120GB एक्ट्रा हाई स्पीड डेटा है. जियो कस्टमर्स को 12 महीनों तक हर महीने 10GB बोनस डेटा देगा. यह डेटा प्लान में मिलने वाले 912.5GB डेटा से अलग होगा. यानी पात्र यूजर्स पूरे साल में अधिकतम 1032.5GB हाई स्पीड डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे. यह 120GB डेटा एक साथ नहीं मिलेगा, बल्कि हर महीने डेटा बूस्टर के रूप में दिया जाएगा. कस्टमर्स को इसकी एक्टिवेशन और इस्तेमाल से जुडी जानकारी MyJio ऐप में देखनी होगी.
जियो के सालगिरह ऑफर में 12 JioTV Pro Pack वाउचर भी मिल रहा है. सभी वाउचर की कीमत 55 रुपये है. इसके जरिए JioTV पर 1000 से ज्यादा टीवी चैनल देखे जा सकते हैं. इसके अलावा प्लान में JioHotstar Mobile + Hollywood सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल रहा है. इसे एक्टिवेट करने के लिए उसी जियो नंबर से JioHotstar में लॉगिन करना होगा, जिस नंबर पर रिचार्ज किया गया है.
पात्र जियो यूजर्स को 18 महीने का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है. कंपनी के मुताबिक इसकी कीमत 35,100 रुपये है. इसमें Gemini AI की बेहतर सुविधाओं के साथ 5TB क्लाउड स्टोरेज और दूसरे AI टूल्स मिलते हैं. यह फायदा सिर्फ 3599 रुपये वाले प्लान तक सीमित नहीं है और पात्र 349 रुपये या उससे ज्यादा के अनलिमिटेड 5G प्लान वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के जियो रिटेल यूजर्स इसका फायदा ले सकते हैं.
इसके साथ ही कस्टमर्स को EaseMyTrip पर 2200 रुपये तक की छूट, AJIO पर 200 रुपये की छूट और Cinépolis पर 150 रुपये की छूट जैसे पार्टनर वाउचर भी मिलते हैं.