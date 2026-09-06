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₹10 रोज से भी कम में Jio का Anniversary ऑफर, 120GB एक्स्ट्रा डेटा से लेकर OTT तक सबकुछ फ्री, जानिए डिटेल

रिलायंस जियो ने अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर कस्टमर्स के लिए खास ऑफर पेश किया है. Jio ने अपने 3599 रुपये वाले सालाना प्रीपेड प्लान के साथ 120GB बोनस डेटा और 12 JioTV Pro Pack वाउचर मेगा एनिवर्सरी ऑफर के तहत देने का ऐलान किया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 06, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:35 AM IST
₹10 रोज से भी कम में Jio का Anniversary ऑफर, 120GB एक्स्ट्रा डेटा से लेकर OTT तक सबकुछ फ्री, जानिए डिटेल

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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