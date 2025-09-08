Jio लाया हजार रुपये से सस्ता Plan! 90 दिन तक रोज पाएं 2GB डेटा, Free Hotstar और इतना कुछ

Jio’s Special Anniversary Plan: जियो सिम कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. बता दें कि जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 1000 रुपये से भी कम में एक धमाकेदार प्लान पेश किया है . इस प्लान में आपको एक्स्ट्रा डेटा और कई बेनिफिट्स मिलते हैं. साथ ही कंपनी एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन, ट्रैवल और शॉपिंग पर बेहतरीन डिस्काउंट और कूपन भी दे रही हैं. जैसे- जोमैटो की गोल्ड मेंबरशिप बिलकुल फ्री है. अगर आप वैल्यू फॉर मनी रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं, तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. देखें आखिर Jio का कौन-सा प्लान है?

यह भी पढ़े: iOS 26 Update: क्या हो सकती है Release Date? किन आईफोन्स में मिलेगा सपोर्ट? जानिए क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे

Jio का 899 रुपये का रिचार्ज प्लान

Add Zee News as a Preferred Source

Jio अपने यूजर्स को 899 रुपये में एक शानदार प्लान दे रही है, जिसमें 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके अलावा प्लान में डेली 2GB डेटा भी शामिल है. इस प्लान में ग्राहकों को एक्स्ट्रा 20GB डेटा भी मिलता है. जियो की नौ सालगिरह स्पेशल इस प्लान में यूजर्स को डेटा की फिक्र करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. साथ ही इसमें आपको पूरे 90 दिनों के लिए Jio Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल रहा है.

Zomato Gold Membership का लुफ्त उठाएं

जियो के इस बेहतरीन प्लान में यूजर्स को Reliance Digital से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने पर सीधे 399 रुपये का ऑफर मिलेगा. साथ ही प्लान में आपको Ajio से शॉपिंग करने पर 200 रुपये की छूट भी मिलेगी. इसके अलावा Jio 899 रुपये वाले प्लान में 3 महीने के लिए Zomato Gold मेंबरशिप भी एकदम फ्री दे रही है .

यह भी पढ़े: iPhone 17 Pro को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! छोटी हो जाएगी ये चीज, देखकर झूम उठेंगे फैन्स

Flight Ticket पर 2220 रुपये तक की छूट

इस प्लान में 1 महीने का JioSaavn का प्रो सब्सक्रिप्शन मुफ्त मे मिल रहा है. इसके अलावा Domestic Flights पर इस प्लान के जरिए EaseMyTrip पर 2220 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं. साथ ही ग्राहकों को जियो क्लाउड पर 50GB फ्री स्टोरेज भी शामिल है.