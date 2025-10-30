Advertisement
336 दिन तक फोन पर करो Unlimited बात, साथ में JioTV का सब्सक्रिप्शन फ्री, Jio ने दिया ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज!

Jio Recharge Plan: Jio यूजर्स को अब बार-बार रिचार्ज कराने के झंझट से छुटकारा मिलेगा. जियो ऐसे धमाकेदार प्लान्स ऑफर करता है, जिनसे आप लगभग सालभर बिना टेंशन के इंटरनेट, कॉल और OTT सब्सक्रिप्शन का मजा ले सकते हैं. बस एक बार रिचार्ज करें और महीनों तक बेफिक्र होकर कनेक्टेड रहें. ग्राहकों को कम खर्च में ज्यादा फायदा मिलता है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:22 AM IST
Jio Recharge Plan: रिलायंस जियो हमेशा से अपने सस्ते और किफायती रिचार्ज प्लान्स के लिए टेलीकॉम मार्केट में सबसे आगे रही है, जिसका सबूत कंपनी के 50 करोड़ ग्राहकों का बड़ा यूजरबेस है. जियो लगातार अपने पोर्टफोलियो में कुछ न कुछ बदलाव करती रहती है. इसमें एक ऐसा प्लान ऑफर किया जाता है जिसने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दी है.

जियो ने अब उन यूजर्स की बड़ी टेंशन खत्म कर दी है जिन्हें अभी तक न चाहते हुए भी कॉलिंग वाले प्लान में डेटा के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे थे. कुछ यूजर्स ऐसे होते है जिन्हें सिर्फ अनलिमिटेड कॉलिंग की जरूरत होती है और वे डेटा का इस्तेमाल बहुत कम करते है. ऐसे में उनको महंगा रिचार्ज करना पड़ता था.

एक प्लान सालभर की झंझट खत्म
जियो अब अपने ग्राहकों की जरूरत को समझते हुए एक ऐसा प्लान लेकर आया है जिसमें केवल कॉलिंग का फायदा मिलता है. यह प्लान उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें पूरे साल केवल फोन पर बात करनी है और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं.

जियो का 336 दिन वैलिडिटी प्लान
जियो का यह प्लान वॉइस और SMS ओनली प्लान है. इस रिचार्ज की कीमत 1748 रुपये है. इसमें यूजर्स को 336 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है, जो करीब 11 महीने के बराबर है. आप बिना किसी टेंशन के सभी नेटवर्क पर पूरे 336 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ उठा सकते हैं.

प्लान के अन्य बेनिफिट्स

कंपनी ग्राहकों को फ्री कॉलिंग के साथ कुछ और फायदे भी देती है. यूजर्स को इस प्लान में 3600 SMS फ्री मिलते हैं, जिससे आप चैटिंग का भी मजा उठा पाएंगे. अगर आप टीवी चैनल्स देखने के शौकीन हैं, तो इस पैक में JioTV का फ्री एक्सेस मिलता है. साथ ही इसमें JioAiCloud का बेनिफिट भी मिलता है.

अगर आपको यह सालाना प्लान थोड़ा महंगा लगता है, तो आप इसका छोटा ऑप्शन भी चुन सकते हैं. 84 दिनों की वैलिडिटी वाला वॉइस ओनली प्लान 448 रुपये में उपलब्ध है. 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

Jiojio recharge plan

