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मोबाइल हुए महंगे तो Jio ने खेला बड़ा दांव! ₹800 से कम में लाया 4G फोन, फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान

JioBharat V 4: मोबाइल फोन की बढ़ती कीमतों के बीच जियो ने बजट यूजर्स के लिए नया JioBharat V4 बेस्ट ऑप्शन बन सकता है. सिर्फ ₹799 की कीमत वाला यह 4G कीपैड फोन UPI पेमेंट, वीडियो स्ट्रीमिंग और सेफ्टी से जुड़े कई फीचर्स के साथ आता है. आइए जानते हैं इसके फीचर्स और डिटेल्स.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 21, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:16 PM IST
मोबाइल हुए महंगे तो Jio ने खेला बड़ा दांव! ₹800 से कम में लाया 4G फोन, फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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