Cheapest 4G Phone: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से दुनियाभर में सामान के आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है. सप्लाई चेन प्रभावित होने से मोबाइल के जरूरी पार्ट्स (कच्चे माल) की भी कमी हो गई है. ऐसे में मोबाइल फोन की कीमत में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. ऐसे में बहुत से लोग नार्मल फोन भी लेना चाहते हैं, तो कीमत बढ़ने के कारण पीछे हट जाते हैं. ऐसे ही लोगों के लिए रिलायंस जियो ने अपनी JioBharat सीरीज का नया और बहुत ही सस्ता 4G फोन JioBharat V4 लॉन्च किया है. जिसकी कीमत मात्र ₹799 रखी गई है.
800 से भी कम कीमत में मिलने वाला यह फोन बहुत ही कमाल का है. इस फोन को लेकर जियो का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक 4G कनेक्टिविटी पहुंचाना है जो महंगा स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते या जिन्हें टचस्क्रीन फोन चलाने में समस्या होती है. यह फोन उन कस्टमर्स के लिए बेस्ट है, जो कीपैड के साथ हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं.
जियो का यह फोन मॉडर्न लुक के साथ आता है और साथ ही इसमें दो शानदार कलर ऑप्शन भी मौजूद है- ब्लू और ब्लैक. जियो ने इसे सेफ्टी फर्स्ट फोन कहा है. इसमें मॉनिटरिंग और यूजर मैनेजर जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आप अपने परिवार से सुरक्षित तरीके से कनेक्ट रह सकते हैं.
इस सस्ते 4G कीपैड फोन पर यूजर्स जियो नेटवर्क की मदद से फिल्में, वीडियो स्ट्रीमिंग और लाइव स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का मजा ले सकते हैं. वहीं बात करें इस फोन की सबसे बड़े फीचर की, तो वह है इसका JioPay सपोर्ट. इस फोन से आप बिना स्मार्टफोन के भी कीपैड फोन से सीधे बैंक अकाउंट के जरिए सेफ UPI पेमेंट कर सकते हैं.
इस फोन का एक और खास बात है, इसका सेफ्टी शील्ड. इसकी सहायता से आप JioBharat V4 फोन को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकेंगे.
इसके लिए आपको JioThing नाम के ऐप का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद आप अपने फोन से JioBharat V4 की लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे और साथ ही ऐप्स और कॉल्स को मैनेज भी कर सकेंगे. साथ ही आप JioThing ऐप की सहायता से संदिग्ध लगने वाली कॉल्स को मैनेज या ब्लॉक भी कर सकेंगे.
इसके साथ ही इस फोन का इस्तेमाल करने के लिए आपको महंगे रिचार्ज की भी जरूरत नहीं होगी. आप सिर्फ 123 रुपये के किफायती प्लान के साथ इसका पूरा मजा ले सकते हैं.
अगर आप भी JioBharat V4 फोन खरीदना चाहते हैं, तो आप जियो की ऑफिशियल वेबसाइट Jio.com, जियोमार्ट, रिलायंस डिजिटल या अपने नजदीकी स्टोर से खरीद सकते हैं.