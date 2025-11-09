Advertisement
Jio ने फिर किया कमाल; अब बिना किसी लिमिट के सबको मिल रहा है 18 महीने का खास तोहफा! जानिए क्या है ऑफर

Jio Google AI Pro Free: रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक बार फिर बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने ऐसा खास ऑफर शुरू किया है जिसमें अब ऐज लिमिट की कोई पाबंदी नहीं रहेगी. यानी अब हर कोई इस ऑफर का फायदा उठा सकता है. जियो का यह प्लान न सिर्फ लंबे वैलिडिटी के साथ आता है, बल्कि इसमें यूजर्स को पूरे 18 महीने तक का जबरदस्त फायदा मिलने वाला है. आइए जानते हैं, क्या है इस ऑफर की पूरी डिटेल्स.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 09, 2025, 08:55 AM IST
Free Google AI Subscription: अगर आप भी Jio यूजर हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. कंपनी ने अपने स्पेशल ऑफर में बड़ा बदलाव कर दिया है. जिसके बाद अब हर उम्र के लोग Jio के स्पेशल ऑफर का फायदा उठा सकेंगे. Reliance Jio ने  गूगल के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अब अपने सभी 5G यूजर्स के लिए 18 महीने तक फ्री Google AI Pro एक्सेस की पेशकश शुरू कर दी है. यह जियो और टेक जगत की दिग्गज कंपनी गूगल की पार्टनरशिप में एक बड़ा कदम है जिसके तहत यूजर्स को गूगल AI Gemini का प्रीमियम एक्सेस मिलता है. 

अब सभी के लिए शुरू हुआ ऑफर
Jio का यह स्पेशल ऑफर पहले केवल 18 से 25 साल के बीच के यूजर्स लिए था. लेकिन अब इस प्लान में कंपनी ने बदलाव करते हुए अब अपने सभी यूजर्स के लिए ये स्पेशल ऑफर शुरू कर दिया है. इसका मतलब है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के यूजर्स भी अब इस फ्री सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं.

फ्री Google AI Pro सब्सक्रिप्शन कैसे क्लेम करें

फ्री Gemini Pro सब्सक्रिप्शन क्लेम करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है. आप बस कुछ ही मिनटों में यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक एक्टिव जियो सिम कार्ड हो और अनलिमिटेड 5G प्लान हो.

इसके लिए सबसे पहले MyJio ऐप खोलें.

अब होम पेज पर सबसे ऊपर Early Access का बैनर आपको दिखाई देगा.

बैनर के अंदर Claim now वाले ऑप्शन पर टैप करें.

एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ऑफर की डिटेल दिखाई जाएगी.

नीचे स्क्रॉल करें और Agree पर क्लिक कर दें.

इतना करने के बाद आपको नंबर पर कुछ समय बाद खुद ही जेमिनी ऐप का प्रो सब्सक्रिप्शन एक्टिव का मैसेज आ जाएगा. मैसेज आने के बाद आप जेमिनी ऐप में लॉगिंन कर सकते हैं.

Google AI Pro में क्या-क्या मिलेगा?
आमतौर पर ₹1,950 प्रति महीने की कीमत वाला Google AI Pro प्लान फ्री सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है. सब्सक्राइबर्स को Gemini 2.5 Pro मॉडल तक एक्सेस मिलता है जो इमेज बनाने, कोडिंग और डीप रिसर्च के लिए एडवांस टूल अनलॉक करता है.

इसके स्पेशल फीचर्स में से एक है Veo 3.1 Fast, जो यूजर्स को सीधे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से AI-पावर्ड वीडियो बनाने की सुविधा देता है. जिसमें साउंड और डायलॉग भी शामिल होते हैं. यह प्लान Gemini Code Assist IDE एक्सटेंशन और Gemini Command Line Interface की उपयोग सीमा को भी बढ़ाता है.

इसके साथ ही प्रो यूजर्स को Gmail, Docs, Sheets, और Drive जैसे Google Workspace ऐप्स में एक बेहतरीन AI एक्सपीरियंस का लाभ मिलता है. इस सब्सक्रिप्शन में 2TB क्लाउड स्टोरेज भी शामिल है साथ ही Whisk, Flow, और NotebookLM पर बढ़ी हुई लिमिट के साथ एक्सेस कर सकते हैं.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

