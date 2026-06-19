/मुकेश अंबानी का भारतीयों को बड़ा तोहफा, Jio ला रहा AI, कॉल पर बात करते-करते खुद बुक होगी कैब और खाना!

Reliance Jio AI Call Agent: क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप फोन पर किसी से बात कर रहे हों और उसी बातचीत के दौरान कोई आपकी कैब बुक कर दे या खाना ऑर्डर कर दे? वो भी बिना कॉल काटे और बिना किसी दूसरे ऐप को खोले! सुनने में यह चौंकाने वाला लग रहा होगा, लेकिन अब यह हरीकत में होने जा रहा है. भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio इसे हकीकत बनाने जा रही है. जियो अपने 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के लिए एक ऐसा फ्री AI एजेंट आ रहा है, जो आपके फोन कॉल का हिस्सा बनकर आपके सारे काम चुटकियों में निपटा देगा.
रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी ने कई दमदार AI सर्विसेज का ऐलान किया है. जियो का मकसद AI को किसी अलग ऐप तक सीमित न रखकर, सीधे उन सर्विसेज का हिस्सा बनाना है, जिन्हें करोड़ों भारतीय यूजर्स हर दिन इस्तेमाल करते हैं.
इसी क्रम में कंपनी ने जियो कॉल एजेंट पेश किया है, जो सीधे आपके जियो नेटवर्क पर काम करेगा. इसके साथ ही MyJio ऐप को भी पूरी तरह बदलकर एक पर्सनल AI डिजिटल असिस्टेंट का रूप दिया जा रहा है.
जियो कॉल एजेंट एक ऐसा AI असिस्टेंट है जिसके लिए आपको कोई अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी. फोन पर बात करते समय आप सिर्फ Hey Jio बोलकर आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं.
यह AI आपकी परमिशन के बाद ही कॉल से कनेक्ट होगा और जब तक आप चाहें, कॉल पर बना रहेगा.
यह मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट वाला है, जो कई भारतीय भाषाओं को समझ और बोल सकता है.
कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान यह एक साथ 10 अलग-अलग लोगों की आवाज पहचान सकता है और उनकी पसंदीदा भाषा में बातचीत को रियल-टाइम में लिख भी सकता है.
कॉल खत्म होने के बाद यह पूरी बातचीत का एक शार्ट समरी तैयार करेगा, साथ ही जरूरी काम और रिमाइंडर्स की लिस्ट बनाकर सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर देगा.
फोन पर बात करते-करते ही आप इस AI से कैब बुक करने, खाना ऑर्डर करने, रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने या मीटिंग शेड्यूल करने का निर्देश दे सकते हैं. इसके लिए आपको अपना कॉलिंग ऐप छोड़कर किसी दूसरे ऐप पर जाने की जरूरत नहीं होगी. जियो के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के लिए यह सर्विस इस साल के आखिरी तक लॉन्च हो सकती है.
अभी तक लोग MyJio ऐप का इस्तेमाल सिर्फ रिचार्ज करने या बैलेंस चेक करने के लिए ही यूजर्स करते थे, लेकिन अब यह आपका पर्सनल AI एडवाइजर भी बन सकता है. अब आपको ऐप के अंदर अलग-अलग मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं होगी, बस AI को बताइए कि आपको क्या चाहिए और वह काम हो जाएगा.
इसके साथ ही अगर आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो AI आपकी सर्विस रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करेगा. विदेश यात्रा के दौरान यह खुद सबसे अच्छा इंटरनेशनल रोमिंग पैक भी सजेस्ट करेगा.
एआई सर्विस को लेकर कंपनी ने साफ किया है कि इस AI सर्विस में यूजर्स की प्राइवेसी और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है. जियो एआई कोई भी काम बिना आपकी परमिशन के नहीं करेगा. हर एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पैसों के ट्रांजेक्शन के लिए यूजर की फाइनल मंजरी बहुत जरूरी होगी.