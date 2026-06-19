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मुकेश अंबानी का भारतीयों को बड़ा तोहफा, Jio ला रहा AI, कॉल पर बात करते-करते खुद बुक होगी कैब और खाना!

Reliance Jio AI Call Agent: भारत में AI का इस्तेमाल अब और भी ज्यादा बढ़ने वाला है. Reliance Jio जल्द ऐसा AI कॉल एजेंट लॉन्च करने की तैयारी में है, जो फोन कॉल के दौरान ही कैब बुक करने, खाना ऑर्डर करने और मीटिंग शेड्यूल जैसे काम कर सकेगा, वह भी बिना ऐप बदले.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:33 PM IST
मुकेश अंबानी का भारतीयों को बड़ा तोहफा, Jio ला रहा AI, कॉल पर बात करते-करते खुद बुक होगी कैब और खाना!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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