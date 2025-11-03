₹180 में फुल धमाल, Unlimited Calling, 2GB डेटा और जितनी मर्जी उतनी फिल्में देखों

Jio Recharge Plan: रिलायंस जियो देश के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर में से एक है. कंपनी अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक के बाद एक ऐसे शानदार प्लान्स लाती रहती है जो कम बजट में जबरदस्त फायदे देते हैं. आज हम जियो के एक ऐसे बेहतरीन और किफायती प्लान के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी कीमत सिर्फ ₹189 है, लेकिन इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स ढेर सारे है. जियो ने अपनी वेबसाइट पर भी इस रिचार्ज प्लान को अफोर्डेबल प्लान बताया है. यह प्लान खास तौर पर उन यूजर्स के लिए लाया गया है जो अपनी जेब पर ज्यादा बोझ डाले बिना सिम एक्टिव रखना चाहते हैं.

Jio का ₹189 वाला प्लान

जियो क ₹189 वाला प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जिनको डेटा की जरूरतें कम पड़ती हैं, वे बस फोन कॉलिंग और सिम एक्टिविटी को रखना चाहते हैं. इस रिचार्ज प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. आपको करीब एक महीने तक रिचार्ज का झंझट नहीं रहेगा. ग्राहकों को किसी भी नेटवर्क पर देशभर में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जाती है.

इस प्लान में कुल 2GB डेटा दिया जाता है. ध्यान रखें कि यह रोजाना मिलने वाला डेटा नहीं है. 2GB डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 64Kbps हो जाएगी. इस पैक में पूरे 28 दिनों के लिए कुल 300 SMS मिलते हैं.

₹189 वाला प्लान क्यों है खास?

₹189 का यह रिचार्ज प्लान Jio के सबसे सस्ते और शानदार प्लान्स में से एक है. यह उन यूजर्स के लिए सबसे एक अच्छा ऑप्शन है जो सिर्फ अपनी SIM को एक्टिव रखने के लिए प्लान की तलाश कर रहे हैं. इतनी कम कीमत होने के बावजूद यह प्लान कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ आता है. यूजर्स को इसमें JioTV, JioCinema और JioCloud जैसी सर्विसेज का फ्री एक्सेस ऑफर किया जाता है.

भले ही BSNL और Vodafone Idea (Vi) जैसी कंपनियां भी सस्ते प्लान ऑफर करती हैं लेकिन 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और Jio ऐप्स का एक्सेस इसे एक अच्छा ऑप्शन बनाता है.

