Jio Plans; ₹150 से कम में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ मिलेगा फ्री OTT का मजा

Jio Cheapest Recharge Plan: अगर आप कम बजट में एक लंबी वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान ढंढ रहे हैं, तो Jio के 150 रुपए से कम कीमत वाले रिचार्ज पैक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं. इनमें डेटा, कॉलिंग और SMS की सुविधा मिलती है. आइए जानते हैं कौन-सा प्लान आपके फायदेमंद होगा. 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:28 PM IST
Jio Recharge Plan Under 150: देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio अपने ग्राहकों के लिए हर बजट में शानदार रिचार्ज प्लान्स ऑफर करती है, लेकिन ₹150 से कम के प्लान्स खास तौर पर उन यूजर्स के लिए हैं जो कम कीमत में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का बेनिफिट चाहते हैं. Jio के पास ₹150 से कम के बजट में अलग-अलग शानदार प्लान मौजूद हैं. चलिए इनके फायदे और दाम जानते हैं.

Jio का ₹75 वाला प्लान
जियो का 75 रुपये वाला प्लान सबसे सस्ता रिचार्ज है. ये प्लान JioPhone यूजर्स के लिए सबसे हैं. इसमें 23 दिन  की वैलिडिटी और कुल 2.5GB दिया जाता है. साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग और 50 SMS मिलते हैं. डेली 100MB+200MB का एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा. 

जियो का ₹91 वाला प्लान 
ये प्लान JioPhone यूजर्स के लिए सबसे सस्ते हैं. अगर आप सिर्फ कॉल और हल्का-फुल्का इंटरनेट यूज करते हैं, तो ₹91 वाला प्लान सबसे बेस्ट है. यह 28 दिन की वैलिडिटी देता है और इसमें कुल 3GB डेटा मिलता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 50 SMS मिलते हैं. डेली डेटा खत्म होने पर स्पीड 64kbps हो जाती है. इसमें भी रोजाना 100MB+200MB का एक्स्ट्रा डेटा मिलता है. 

Jio का ₹125 वाला प्लान 

यह प्लान 23 दिन की वैलिडिटी के साथ डेली 0.5GB डेटा यानी कुल 11.5GB देता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 फ्री SMS के साथ-साथ JioTV, JioCloud और JioCinema जैसे एंटरटेनमेंट ऐप्स का मुफ्त एक्सेस भी शामिल है, जो इसे वैल्यू फॉर मनी पैक बनाता है.

Jio का ₹152 वाला प्लान 
जियो का 152 रुपये वाला प्लान एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ डेली 0.5GB डेटा यानी कि कुल 14GB मिलता है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए बढ़िया है जो डेली इंटरनेट यूज करते हैं और पूरे एक महीने की वैलिडिटी चाहते हैं. इसमें भी JioTV और JioCloud का सब्सक्रिप्शन शामिल है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं।

Jio, recharge plans

