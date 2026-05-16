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Hindi NewsटेकJio ने चुपके से लॉन्च किया सबसे सस्ता Plan! रिचार्ज कराते ही 28 दिन की छुट्टी, रोज का खर्चा ₹7 से भी कम

Jio ने चुपके से लॉन्च किया सबसे सस्ता Plan! रिचार्ज कराते ही 28 दिन की छुट्टी, रोज का खर्चा ₹7 से भी कम

रिलायंस जियो (Reliance Jio) अपने ₹189 के किफायती प्लान में यूजर्स को पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS और कुल 2GB डेटा दे रहा है. यह रिचार्ज प्लान उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट और पैसा वसूल विकल्प है जो बहुत कम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या केवल अपना सेकेंडरी सिम एक्टिव रखना चाहते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 16, 2026, 07:50 AM IST
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Jio के इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है.
Jio के इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है.

Jio भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है और कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कई किफायती रिचार्ज प्लान्स ऑफर करती रहती है. अगर आप कम खर्च में अपना मोबाइल नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं, तो Jio का ₹189 वाला प्लान आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकता है. यह प्लान खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते लेकिन कॉलिंग और बेसिक जरूरतों के लिए मोबाइल नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं. कम कीमत होने के बावजूद इसमें कई जरूरी सुविधाएं मिलती हैं.

Jio ₹189 प्लान में क्या-क्या मिलता है?

Jio के इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. यानी पूरे महीने तक आपका नंबर एक्टिव रहेगा. इसके साथ पूरे भारत में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जाती है. चाहे लोकल कॉल हो या STD, यूजर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कॉल कर सकते हैं. इस प्लान में फ्री नेशनल रोमिंग भी शामिल है, जिससे दूसरे राज्यों में जाने पर भी कॉलिंग जारी रहती है. इसके अलावा यूजर्स को कुल 300 SMS मिलते हैं, जिन्हें 28 दिनों के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है.

डेटा की बात करें तो इस प्लान में कुल 2GB हाई-स्पीड इंटरनेट दिया जाता है. अच्छी बात यह है कि इसमें डेली डेटा लिमिट नहीं है. यानी यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से पूरे 2GB डेटा को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि भारी इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए यह डेटा कम साबित हो सकता है.

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सेकेंडरी SIM यूजर्स के लिए क्यों है बेस्ट?

Jio का यह प्लान उन लोगों के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है जो अपना दूसरा नंबर सिर्फ एक्टिव रखना चाहते हैं. कई लोग बैंकिंग, OTP, ऑफिस या बैकअप नंबर के तौर पर दूसरी SIM इस्तेमाल करते हैं. ऐसे यूजर्स के लिए यह प्लान काफी सस्ता और सुविधाजनक है. इसके अलावा बुजुर्ग परिवार के सदस्य, कम इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग या सिर्फ कॉलिंग के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने वाले यूजर्स भी इस प्लान का फायदा उठा सकते हैं. अगर कीमत के हिसाब से देखें तो यह प्लान रोजाना ₹7 से भी कम खर्च में काम करता है.

JioTV और JioCloud का भी मिलेगा फायदा

कम कीमत के बावजूद कंपनी इस प्लान में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी देती है. यूजर्स को फ्री में JioTV और JioCloud का एक्सेस मिलता है. JioTV के जरिए लाइव टीवी चैनल देखे जा सकते हैं, जबकि JioCloud में यूजर्स अपनी फोटो, वीडियो और जरूरी फाइल्स का बैकअप सेव कर सकते हैं. यानी कम कीमत में एंटरटेनमेंट और क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं.

ज्यादा इंटरनेट चाहिए तो ₹199 प्लान भी मौजूद

अगर आप ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं या वीडियो स्ट्रीमिंग पसंद करते हैं, तो Jio का ₹199 वाला प्लान बेहतर विकल्प हो सकता है. इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिनों की होती है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS मिलते हैं. सबसे खास बात यह है कि इसमें हर दिन 1.5GB डेटा दिया जाता है. यानी कुल डेटा काफी ज्यादा हो जाता है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए सही माना जाता है जो नियमित रूप से इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है.

कौन सा प्लान आपके लिए सही?

अगर आपकी जरूरत सिर्फ कॉलिंग, OTP और नंबर एक्टिव रखने तक सीमित है, तो ₹189 वाला प्लान काफी किफायती और उपयोगी साबित हो सकता है. वहीं अगर आप रोजाना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो ₹199 वाला प्लान ज्यादा बेहतर रहेगा. कम बजट में मोबाइल खर्च कंट्रोल करने वाले यूजर्स के लिए Jio के ये दोनों प्लान अच्छे विकल्प माने जा रहे हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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