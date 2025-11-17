Hotstar सब्सक्रिप्शन बिलकुल Free! Jio का फुल ऑन धमाका प्लान, साथ में मिलेगा 15GB डेटा

Jio Recharge Plan: Jio हमेशा से अपने ग्राहकों को एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज देता रहा है. जियो के कई ऐसे रिचार्ज प्लान्स है जो कम कीमत में ज्यादा फायदा देते हैं. कंपनी के पोर्टफोलियो में ऐसे रिचार्ज प्लान्स भी मौजूद हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट कैटेगरी में रखा जाता है. इन सभी OTT प्लान्स में JioHotstar वाले प्लान्स की डिमांड रहती है, ये प्लान्स यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी साबित होते हैं. अगर कम दाम में ओटीटी का एक्सेस चाहते हैं, तो Jio एक शानदार प्लान पेश करता है. .

जियो का ₹195 वाला प्लान

जहां Hotstar के सुपर प्लान की सामान्य 90 दिनों की कीमत ₹349 है, वहीं Jio आपको सिर्फ ₹195 में लगभग वही सर्विस दे रहा है. इस प्लान में ग्राहकों को कई फायदे मिलते हैं. यह ₹195 में Jio का सबसे सस्ता Hotstar पैक है. इसमें यूजर्स को 15GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है. प्लान में 90 दिन की वैलिडिटी मिलती है. इस पैक में कॉलिंग की सुविधा नहीं मिलती है.

OTT एक्सेस का धमाल

जियो के ₹195 वाले प्लान में JioHotstar (मोबाइल+ TV दोनों के लिए) का 90 दिन का एक्सेस मिलता है. इस सब्सक्रिप्शन में एड-सपोर्टेड कंटेंट रहेगा. आप ₹349 वाली Hotstar की सर्विस सिर्फ ₹195 में पा रहे हैं, जिससे आपकी सीधी ₹154 की बचत हो रही है. यह उन JioSim यूजर्स के लिए बेहतरीन डील है जो बिना महंगा रिचार्ज कराए Hotstar का कंटेंट देखना चाहते हैं.

Hotstar Super प्लान

Jio का ₹195 प्लान, Hotstar Super प्लान से सस्ता है, लेकिन यह केवल एक स्क्रीन पर एक्सेस देता है और इसके लिए JioSim यूजर होना जरूरी है. वहीं, Hotstar Super प्लान में दो स्क्रीन पर एक साथ स्ट्रीमिंग की जा सकती है और यह किसी भी टेलीकॉम पैक पर डिपेंड नहीं करता है. हालांकि दोनों ही प्लान में कंटेंट एड-सपोर्टेड होता है.

दूसरे Hotstar प्लान्स

Jio Hotstar एक्सेस के साथ कुल तीन मेन रिचार्ज प्लान पेश कर रहा है. ₹195 के अलावा इस लिस्ट में ₹100 और ₹949 के प्लान भी शामिल हैं, जो अलग-अलग डेटा और वैलिडिटी के ऑप्शन देते हैं, लेकिन अगर आप कम से कम कीमत में Hotstar देखना चाहते है, तो ₹195 का प्लान बेस्ट हो सकता है.

