सिर्फ 11 रुपये में मिल रहा 10GB इंटरनेट, Jio के इन रिचार्ज प्लान की लिस्ट देख आपको भी आ जाएगा लालच!
Jio ने अपने यूजर्स का हमेशा ही ध्यान रखा है. वहीं, कंपनी ने लोगों की सुविधा के लिए कई किफायती प्लान्स भी लॉन्च किए हैं. ऐसे में चलिए आज कंपनी के कुछ बेहद सस्ते डेटा पैक की कीमतें जानते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 21, 2025, 05:15 PM IST
अक्सर रिचार्ज पैक के साथ मिलने वाला डेटा दिनभर के इस्तेमाल के बाद कम पड़ ही जाता है. ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने यूजर्स के लिए बेहद सस्ते और शानदार डेटा पैक भी लॉन्च किए हैं, जो आपके रिचार्ज पैक में मिलने वाली डेली लिमिट के खत्म होने के बाद काफी काम आते हैं. ऐसे ही कुछ डेटा पैक्स jio कंपनी भी अपने यूजर्स को दे रही है. कमाल की बात ये है कि इन पैक्स की कीमत 70 रुपये से भी कम रखी गई है. चलिए देखते हैं ये पूरी लिस्ट.

11 रुपये का डेटा पैक
Jio का ये डेटा पैक सबसे कमाल का माना जाता है. इस पैक में यूजर्स को सिर्फ 11 रुपये में 10 GB हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है. हालांकि, इस पैक की वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन रखी गई है.

19 रुपये का डेटा पैक
जियो के इस 19 वाले डेटा पैक की वैलिडिटी केवल 1 दिन रखी गई है. वहीं, इसमें आपको 1GB डेटा दिया जा रहा है.

29 रुपये का डेटा पैक
29 रुपये में आने वाला जियो का ये डेटा पैक सिर्फ 2 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें आपको 2GB हाई स्पीड इंटरनेट डेटा मिलता है.

39 रुपये का डेटा पैक
39 रुपये वाला ये डेटा पैक 3 दिन की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है. इसमें 3GB डेली डेटा दिया जाता है.

49 रुपये का डेटा पैक
जियो का ये 49 रुपये वाला डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें यूजर्स को 25GB हाई स्पीड इंटरनेट डेटा मिलता है. एक बार डेटा पैक खत्म होने का बाद भी आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा, सिर्फ इसकी स्पीड कम होकर 64Kbps हो जाएगी.

69 रुपये का डेटा पैक
Jio अपने यूजर्स को 69 रुपये वाले इस डेटा में 6GB इंटरनेट देता है. इस वैलिडिटी 7 दिन की रखी गई है.

