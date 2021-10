Jio ने की तोहफों की बारिश! Quiz खेलें और जीतें Free इंटरनेट और इतना कुछ; खेलने के लिए बस करना होगा यह काम

नई दिल्ली. Reliance Jio ने अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए मुफ्त Jio डाटा जीतने के लिए एक क्विज कॉन्टेस्ट शुरू किया है. जिसे Jio Desserts Corner Picture Quiz कहा जा रहा है. जैसा कि इसके नाम से संकेत मिलता है, यह नया क्विज कॉन्टेस्ट डेसर्ट से संबंधित है और इसे ओरियो, टैंग और कैडबरी डेयरी मिल्क के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत आज से शुरू हो रही है. आइए जानते हैं आप कैसे इस क्विज कॉन्टेस्ट में फ्री डाटा और कई सारे प्राइज जीत सकते हैं.

दिवाली से पहले शुरू हुआ कॉन्टेस्ट

इससे पहले, हमने रिलायंस जियो को MyJio एप पर अपने यूजर्स के लिए कॉन्टेस्ट और क्विज़ चलाने के लिए विभिन्न ब्रांडों के साथ हाथ मिलाते हुए देखा है. इन सभी कॉन्टेस्ट को जियो एंगेज सेक्शन के तहत होस्ट किया जा रहा है. Jio डेसर्ट कॉर्नर पिक्चर क्विज़ कंटेंट दिवाली से पहले चलाया जा रहा है.

जवाबों का देना होगा सही जवाब

Jio डेसर्ट कॉर्नर पिक्चर क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स से Jio एंगेज सेक्शन पर रेसिपीज के एक समूह के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं. दिखाई गई तस्वीर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे. इनाम जीतने के लिए इन सवालों के सही जवाब देना जरूरी है. हालांकि यह साफ नहीं है कि रोज नए प्रश्न आएंगे या यही रहेंगे. आज इस कॉन्टेस्ट में चार सवाल पूछे गए हैं.

7,20,000 विजेताओं को मिलेगा 100MB डाटा फ्री

अगर आप जियो डेसर्ट कॉर्नर पिक्चर क्विज में हिस्सा लेते हैं तो आपको जियो से 100 एमबी डाटा मिलेगा और 7,20,000 विजेता इसे पाने के पात्र हैं. क्विज को पूरा करने और सवालों के सही जवाब देने पर 2,27,000 विजेताओं को 100MB डाटा मिलेगा. आखिर में, 20 भाग्यशाली विजेताओं को 5,000 रुपये का रिलायंस रिटेल वाउचर मिलेगा.

आइए जानते हैं आज को 4 सवाल और उनके जवाब:

Q1: Select the Base ingredient

प्रश्न 1: आधार सामग्री का चयन करें

A1: Flour

जवाब: आटा

Q2: Which of the following is true?

प्रश्न 2: इन्मे से सच क्या है?

A2: Contains No Egg

जवाब: इसमें कोई अंडा नहीं है

Q3: Select the Star ingredient

प्रश्न 3: स्टार सामग्री का चयन करें

A3: Cadbury Cocoa Powder

जवाब: कैडबरी कोकोआ पाउडर

Q4: Select the total time taken for preparing the dessert

प्रश्न 4: मिठाई तैयार करने में लगने वाले कुल समय का चयन करें

A4: 30-60 minutes

जवाब: 30 से 60 मिनट