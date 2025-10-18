Advertisement
Jio का दिवाली धमाका ऑफर...घर बैठे खरीदिए ₹2,000 का सोना और पाएं फ्री गोल्ड, ₹10 लाख का इनाम भी अलग से!

Jio Digital Gold Offer: इस दिवाली Jio लाया है सोना खरीदने वालों के लिए खास ऑफर, जिसमें घर बैठे ही सोने खरीदने का शानदार मौका है. 18 से 23 अक्टूबर 2025 के बीच अगर आप ₹2,000 या उससे ज्यादा का डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 2% अतिरिक्त सोना बिल्कुल फ्री मिलेगा. इसके साथ ही ₹10 लाख का इनाम भी अलग से मिल सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 18, 2025, 01:07 PM IST
Jio Digital Gold Offer: इस दिवाली अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं तो तो यह खबर खास आपके लिए है. देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कंपनी ने सोना खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान कर दी है. उनकी कंपनी अब ग्राहकों को दे रही है शानदार तोहफे फ्री सोना और ₹10 लाख तक जीतने का मौका!सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन यह पूरी तरह से सच है. जियो का यह ऑफर सीमित समय के लिए है, यूजर्स सिर्फ 18 से 23 अक्टूबर तक इसका फायदा ले सकते हैं. आइए जानते हैं इस ऑफर के पूरे डिटेल्स और इसमें हिस्सा लेने का तरीका.

मिलेगा 2% फ्री गोल्ड का फायदा
धनतेरस और दिवाली पर अब घर बैठे सोने में खरीदने का शानदार मौका है. जियोफाइनेंस और MyJio App के जरिए यूजर्स 18 से 23 अक्टूबर 2025 के बीच अगर ₹2,000 या उससे ज्यादा का 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, तो उन्हें 2% अतिरिक्त सोना बिल्कुल फ्री दिया जाएगा. खास बात यह है कि यह बोनस गोल्ड खरीदारी के 72 घंटे के भीतर सीधे आपके गोल्ड वॉलेट में ऐड हो जाएगा. यानी बिना किसी दुकान पर जाए सिर्फ मोबाइल से ही शुभ त्योहारों पर निवेश का फायदा उठाया जा सकता है.

₹10 लाख तक का इनाम भी जीत सकते हैं आप
सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप ₹20,000 या उससे ज्यादा का डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, तो आपके पास ₹10 लाख तक के इनाम जीतने का सुनहरा मौका होगा. कंपनी के मुताबिक इतनी राशि की खरीदारी करने वाले ग्राहक जियो गोल्ड मेगा प्राइज ड्रॉ में बिना कुछ किए ही शामिल हो जाएंगे. इस ड्रॉ में स्मार्टफोन, टीवी, सोने के सिक्के, मिक्सर-ग्राइंडर और गिफ्ट वाउचर जैसे कई शानदार इनाम दिए जाएंगे. विनर्स की लिस्ट पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा, और उनके नाम 27 अक्टूबर 2025 को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से जारी किए जाएंगे.

10 रुपये से भी खरीद सकते हैं सोना
जियो गोल्ड के जरिए आप सिर्फ ₹10 से डिजिटल गोल्ड खरीदना शुरू कर सकते हैं. यह पूरी तरह डिजिटल, सेफ और आसान प्लेटफॉर्म है, जहां आप बिना किसी झंझट के सोना खरीद, स्टोर और जरूरत पड़ने पर रिडीम भी कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

