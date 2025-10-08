Advertisement
trendingNow12952257
Hindi Newsटेक

Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! दिवाली से पहले लॉन्च हुआ 349 वाला ‘Gold Plan’, जानें क्या मिल रहा है खास

Jio 349 Gold Plan: दिवाली से पहले Jio ने अपने यूजर्स के लिए अच्छी खबर है. कंपनी ने अपना सोने वाला Gold प्लान लॉन्च कर दिया है! सिर्फ ₹349 में मिलने वाला यह प्लान इंटरनेट, कॉलिंग और एंटरटेनमेंट का जबरदस्त कॉम्बो है. इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 2GB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन के साथ ढेर सारे फायदे मिल रहे हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! दिवाली से पहले लॉन्च हुआ 349 वाला ‘Gold Plan’, जानें क्या मिल रहा है खास

Jio 349 Gold Plan: देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी Jio ने अपने यूजर्स को दिवाली तोहफा दे दिया है. दिवाली और धनतेरस से पहले जिओ यूजर्स को रीचार्ज प्लान में बड़ा फायदा दिया जा रहा है. Jio अपने यूजर्स के लिए लेकर आया है एक धमाकेदार तोहफा सोने वाला Gold प्लान! जो सिर्फ ₹349 में मिल रहा है. साथ ही इसमें ढेर सारे फायदे मिल रहे हैं जो इसे बाकी प्लान से अलग बनाते हैं. अगर आप सुरपफास्ट इंटरनेट, फ्री कॉलिंग और ओटीटी बेनिफिट्स की तलाश में हैं तो यह गोल्ड प्लान आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. आइए जानते हैं इस ऑफर में क्या खास है और यह आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है.

Jio का यह प्लान वैसे तो 349 रुपये का है. इसमें यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही हर दिन 2GB डेली डाटा के साथ सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की भी सुविधा मिलती है. हर दिन 100 SMS भेजने का ऑप्शन भी इस प्लान में यूजर्स को मिल रहा है. इन ऑफर्स के साथ ही यूजर्स को दूसरे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं.

ये है प्लान का सबसे खास ऑफर
इस ऑफर का सबसे बड़ा बेनिफिट्स है JioFinance ऐप पर गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला बोनस. अगर आप Jio Gold में निवेश करते हैं तो आपको 2 प्रतिशत एक्स्ट्रा बोनस कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है. इस बेनिफिट को पाने के लिए बस +91-8010000524 पर एक मिस्ड कॉल करना होगा. यह उन यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं और साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा लाभ पाना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

JioHome का भी मिल रहा है फ्री ट्रायल
इसके साथ ही Jio अपने स्मार्ट होम-सेटअप को प्रमोट करने के लिए JioHome का 2 महीने का ट्रायल भी बिलकुल फ्री दे रही है. यह ऑफर उन यूजर्स के लिए है जो नया कनेक्शन ले रहे हैं. इस ट्रायल के दौरान यूजर Jio के होम इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइसेज और एंटरटेनमेंट सर्विसेज एक्सपीरियंस कर सकता है.

ये भी पढे़ंः Nokia फोन बनाने वाली कंपनी का बड़ा धमाका! ₹3,999 में लॉन्च किया देश का पहला ऐसा फोन

JioHotstar सब्सक्रिप्शन 
एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए Jio ने इस प्लान को और भी खास बना दिया है. कंपनी इसमें JioHotstar का 3 महीने का मोबाइल और टीवी सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री में मिल रही है. यानी यूजर्स बिना कोई अतिरिक्त पैसा खर्च किए स्पोर्ट्स, फिल्में और वेब सीरीज जैसे प्रीमियम कंटेंट का मजा ले सकेंगे.

JioAICloud पर मिल रहा है 50GB फ्री स्टोरेज
डिजिटल डेटा की सेफ्टी के लिए Jio अपने यूजर्स को JioAICloud पर 50GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज भी दे रहा है. इस ऑफर के साथ यूजर्स अपनी फोटो, वीडियो, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को सेफ तरीके से क्लाउड में सेव कर सकते हैं और उन्हें कभी भी किसी भी डिवाइस से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः OpenAI का बड़ा धमाका! ChatGPT बना और स्मार्ट, अब एक जगह चला पाएंगे सारे फेवरेट ऐप्स

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Jio 349 Gold PlanJio Diwali OfferJio ₹349 Recharge Plan

Trending news

कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
doomsday fish in tamil nadu
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'