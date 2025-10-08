Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! दिवाली से पहले लॉन्च हुआ 349 वाला ‘Gold Plan’, जानें क्या मिल रहा है खास

Jio 349 Gold Plan: देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी Jio ने अपने यूजर्स को दिवाली तोहफा दे दिया है. दिवाली और धनतेरस से पहले जिओ यूजर्स को रीचार्ज प्लान में बड़ा फायदा दिया जा रहा है. Jio अपने यूजर्स के लिए लेकर आया है एक धमाकेदार तोहफा सोने वाला Gold प्लान! जो सिर्फ ₹349 में मिल रहा है. साथ ही इसमें ढेर सारे फायदे मिल रहे हैं जो इसे बाकी प्लान से अलग बनाते हैं. अगर आप सुरपफास्ट इंटरनेट, फ्री कॉलिंग और ओटीटी बेनिफिट्स की तलाश में हैं तो यह गोल्ड प्लान आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. आइए जानते हैं इस ऑफर में क्या खास है और यह आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है.

Jio का यह प्लान वैसे तो 349 रुपये का है. इसमें यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही हर दिन 2GB डेली डाटा के साथ सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की भी सुविधा मिलती है. हर दिन 100 SMS भेजने का ऑप्शन भी इस प्लान में यूजर्स को मिल रहा है. इन ऑफर्स के साथ ही यूजर्स को दूसरे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं.

ये है प्लान का सबसे खास ऑफर

इस ऑफर का सबसे बड़ा बेनिफिट्स है JioFinance ऐप पर गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला बोनस. अगर आप Jio Gold में निवेश करते हैं तो आपको 2 प्रतिशत एक्स्ट्रा बोनस कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है. इस बेनिफिट को पाने के लिए बस +91-8010000524 पर एक मिस्ड कॉल करना होगा. यह उन यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं और साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा लाभ पाना चाहते हैं.

JioHome का भी मिल रहा है फ्री ट्रायल

इसके साथ ही Jio अपने स्मार्ट होम-सेटअप को प्रमोट करने के लिए JioHome का 2 महीने का ट्रायल भी बिलकुल फ्री दे रही है. यह ऑफर उन यूजर्स के लिए है जो नया कनेक्शन ले रहे हैं. इस ट्रायल के दौरान यूजर Jio के होम इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइसेज और एंटरटेनमेंट सर्विसेज एक्सपीरियंस कर सकता है.

JioHotstar सब्सक्रिप्शन

एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए Jio ने इस प्लान को और भी खास बना दिया है. कंपनी इसमें JioHotstar का 3 महीने का मोबाइल और टीवी सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री में मिल रही है. यानी यूजर्स बिना कोई अतिरिक्त पैसा खर्च किए स्पोर्ट्स, फिल्में और वेब सीरीज जैसे प्रीमियम कंटेंट का मजा ले सकेंगे.

JioAICloud पर मिल रहा है 50GB फ्री स्टोरेज

डिजिटल डेटा की सेफ्टी के लिए Jio अपने यूजर्स को JioAICloud पर 50GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज भी दे रहा है. इस ऑफर के साथ यूजर्स अपनी फोटो, वीडियो, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को सेफ तरीके से क्लाउड में सेव कर सकते हैं और उन्हें कभी भी किसी भी डिवाइस से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं.

