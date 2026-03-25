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Hindi NewsटेकIPL 2026 से पहले Jio का बड़ा सरप्राइज: 3 महीने के पैसे में 4 महीने तक दे रहा JioHotstar, ये रही प्लान की पूरी डिटेल्स

IPL 2026 से पहले Jio का बड़ा सरप्राइज: 3 महीने के पैसे में 4 महीने तक दे रहा JioHotstar, ये रही प्लान की पूरी डिटेल्स

Jio 3+1 Month Free Offer: IPL 2026 का रोमांच शुरू होने से पहले ही Jio ने यूजर्स को बड़ी सौगात दे दी है। अगर आप भी हर महीने महंगे रिचार्ज और बार-बार खत्म होती वैलिडिटी से परेशान हैं तो Jio का नया 3+1 रीचार्ज प्लान आपके लिए ही है। कंपनी ने अपने JioHome सर्विस के तहत एक खास स्कीम पेश की है, जिसमें 3 महीने के रिचार्ज पर पूरे 4 महीने की सर्विस मिल रही है. साथ ही आप IPL का भी मजा ले सकेंगे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:31 PM IST
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IPL 2026 से पहले Jio का बड़ा सरप्राइज: 3 महीने के पैसे में 4 महीने तक दे रहा JioHotstar, ये रही प्लान की पूरी डिटेल्स

Jio IPL 2026 Offer: क्या आप भी हर महीने महंगे रीचार्ज कराने की झंझट से परेशान हैं और ऑफर्स के साथ लंबे समय वाले रीचार्ज प्लान की तलाश में हैं तो Jio आपके लिए खास ऑफर लाया है. IPL 2026 शुरू होने से पहले ही Jio ने अपने यूजर्स को बड़ी सौगात दे दी है. Jio ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास स्कीम पेश की है जिसके तहत 3 महीने के पैसे में 4 महीने का मजा दिया जा रहा है. यानी आपको एक महीने के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट, कॉलिंग और SMS बिलकुल फ्री मिल रहा है. यह प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लंबी वैलिडिटी के साथ बेहतरीन डेटा और OTT का अनुभव चाहते हैं.

देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Jio ने अपने ग्राहकों के JioHome के 3 महीने वाले प्लान से रिचार्ज कराने पर यूजर्स को 1 महीने की वैलिडिटी बिल्कुल फ्री कर दी है. इस तरह ग्राहक कुल 4 महीने तक सेवा का लाभ उठा सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि JioHome एक ऐसा सर्विस पैकेज है जिसमें हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट के साथ OTT ऐप्स और लाइव टीवी चैनल्स का भी एक्सेस यूजर्स को मिलता है. यानी यूजर्स को एक ही प्लान में इंटरनेट और एंटरटेनमेंट दोनों सुविधाएं मिल जाती हैं, जिससे अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी.

JioHome के 2222 रुपए वाले प्लान पर खास ऑफर
Jio के JioHome 2222 रुपये वाले प्लान को एंट्री-लेवल लॉन्ग-टर्म ब्रॉडबैंड यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया गया है. कंपनी के इस प्लान में यूजर्स को 3 महीने की वैलिडिटी मिलती है लेकिन मौजूदा ऑफर के तहत इसमें 1 महीने की और वैलिडिटी पूरी तरह से फ्री दी जा रही है, जिससे कुल वैलिडिटी 4 महीने हो जाती है. इस प्लान में यूजर्स को करीब 30Mbps की इंटरनेट स्पीड मिलती है और हर महीने 1000GB डेटा भी मिलता है. साथ ही इस रीचार्ज पैक में 800 से ज्यादा टीवी चैनल्स और JioHotstar समेत करीब 10–12 OTT ऐप्स का एक्सेस भी फ्री मिलता है जिससे एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज मिलता है. अगर इस ऑफर को ध्यान में रखें तो पूरे प्लान की महीने की कीमत लगभग 555 रुपये पड़ती है, जो इसे किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाता है.

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JioHome के 3333 रुपए
Reliance Jio के इस JioHome 3333 प्लान में भी यूजर्स को 3 महीने की वैलिडिटी कंपनी की तरफ से मिलती है. इस प्लान की खास बात इसकी तेज इंटरनेट स्पीड है, जो करीब 100Mbps तक पहुंचती है, जिससे वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और डाउनलोडिंग का एक्सपीरिसंय पूरी तरह से बदल जाता है. बात करें डेटा की तो इसमें हर महीने करीब 1000GB डेटा मिलता है, जो ज्यादातर यूजर्स के लिए पर्याप्त है. साथ ही, एंटरटेनमेंट के लिए कई लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Disney+ Hotstar, SonyLIV, ZEE5 और JioCinema Premium का एक्सेस भी शामिल है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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