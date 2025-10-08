Jio लाया AI Classroom कोर्स, हर भारतीय को FREE में सिखाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानें कब से हो रहा शुरू

भारत डिजिटल की दुनिया ने तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज लगभग हर काम डिजिटली किए जाने लगे हैं. ऐसे में डिजिटल एजुकेशन को भी डिजिटल की दिशा दी जाने लगी है. अब इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 (IMC 2025) के दौरान Reliance Jio ने अपना AI कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसे AI Classroom Foundation Course नाम दिया गया है.

बिल्कुल फ्री रखा गया कोर्स

कंपनी ने 4 सप्ताह के इस कोर्स को बिल्कुल फ्री रखा है. यह उन लोगों के लिए बेहद खास है जो AI की दुनिया में हाथ आजमाना चाहते हैं. जियो ने IMC 2025 के उद्घाटन के दिन ही इस स्पेशल कोर्स के लॉन्च का ऐलान किया है. इस कोर्स को http://www/jio.com/ai-classroom पर एक्सेस किया जा सकता है.

जानें कब से शुरू होंगे लेक्चर और टाइमिंग

बता दें कि लेक्चर का स्लॉट 11 अक्टूबर से ओपन किया जा रहा है. कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, लेक्चर के लिए जो टाइमिंग 9am, 12pm, 4pm, 6pm और 9pm तय की गई है. इसकी पूरी डिटेल्स वेबसाइट पर जाकर देखी जा सकती है.

क्लासेस में क्या-क्या सिखाया जाएगा

कोर्स में सभी स्टूडेंट्स को AI टूल्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी. उन्हें इस टेक्नोलॉजी का काम और सबकुछ समझने का मौका दिया जाएगा. इस दौरान आपको AI की बेसिक जानकारी और प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने या डिजाइन करने का तरीका समझाया जाएगा.

हर सप्ताह होगी इन चीजों की क्लासेस

पहला सप्ताह- AI बेसिक्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाया जाएगा.

दूसरा सप्ताह- क्रिएटिविटी के लिए AI सिखाया जाएगा.

तीसरा सप्ताह- बिल्डिंग और कम्युनिकेशन के लिए AI का इस्तेमाल.

चौथा सप्ताह- AI कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा.