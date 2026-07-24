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Independence Day से पहले Jio का बड़ा धमाका: लॉन्च किया फ्रीडम पैक, 15 महीने तक रिचार्ज से मिलेगी छुट्टी!

Jio Freedom Pack: स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले रिलायंस जियो ने JioFiber और AirFiber यूजर्स के लिए नया और खास प्लान लॉन्च कर दिया है. जियो ने ₹10,000 का फ्रीडम पैक लॉन्च किया है. इसमें 100 Mbps स्पीड, 12 OTT ऐप्स, फ्री सेट-टॉप बॉक्स और 15 महीने तक रिचार्ज से पूरी छुट्टी मिलेगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 24, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:41 PM IST
Independence Day से पहले Jio का बड़ा धमाका: लॉन्च किया फ्रीडम पैक, 15 महीने तक रिचार्ज से मिलेगी छुट्टी!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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