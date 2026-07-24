/Independence Day से पहले Jio का बड़ा धमाका: लॉन्च किया फ्रीडम पैक, 15 महीने तक रिचार्ज से मिलेगी छुट्टी!

देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले ही अपने यूजर्स को बड़ा सरप्राइज दिया है. अगर आप बार-बार हर महीने रिचार्ज कराने से परेशान रहते हैं, तो जियो आपके लिए फ्रीडम पैक लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने चुपके से अपने JioFiber और AirFiber यूजर्स के लिए ₹10,000 का फ्रीडम पैक लॉन्च किया है. इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको पूरे 15 महीने तक रिचार्ज कराने से छुट्टी मिल जाती है, वो भी 100 Mbps की तूफानी स्पीड और ढेर सारे OTT ऐप्स के साथ! आइए जानते हैं इस नए प्लान की पूरी डिटेल्स...
जियो ने फ्रीडम पैक के जरिए अपने होम कस्टमर्स JioFiber और AirFiber यूजर्स के लिए खास तोहफा पेश किया है. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 15 महीने की लंबी सर्विस वैलिडिटी है. यह जियो का इकलौता ऐसा ब्रॉडबैंड प्लान बन गया है जो इतने लंबे समय की वैलिडिटी के साथ आता है.
जियो के इस फ्रीडम पैक में यूजर्स को 15 महीने तक 100 Mbps की डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलेगी. इसके साथ ही अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है.
जियो के इस रीचार्ज प्लान में JioTV ऐप के जरिए 1000 से भी ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस मिलेगा.
फ्री सेट-टॉप बॉक्स
इसके साथ ही कंपनी के इस प्लान के साथ जियो यूजर्स को बिना किसी एक्सट्रा चार्ज के फ्री में सेट-टॉप बॉक्स भी दे रहा है, जिससे टीवी देखने के लिए अलग से DTH कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
12 OTT एप्लिकेशंस का एक्सेस
इस प्लान में यूजर्स को एंटरटेनमेंट के लिए JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, HoiChoi, Discovery+, TimesPlay, TarangPlus, ErosNow, Lionsgate Play, ShemarooMe और ETV Win का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा.
JioPC सपोर्ट
इसके साथ ही यूजर्स अपने टीवी पर ही क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए JioPC का मजा भी उठा सकते हैं.
अगर आप बार-बार रिचार्ज कराने के झंझट से परेशान हो जाते हैं और अपने घर के लिए ब्रॉडबैंड, टीवी और OTT का ऑल-इन-वन कॉम्बो पैक खोज रहे हैं, तो यह फ्रीडम पैक आपके लिए खास हो सकता है.
जियो अपने यूजर्स को 100 Mbps स्पीड वाले दो तिमाही यानी 3 महीने वाला प्लान ऑफर करता है, जिनकी कीमत ₹3,333 और ₹4,444 है. अगर गणित के हिसाब से समझें, तो 12 महीने की रीचार्ज कीमत ₹1000 से काफी ज्यादा हो जाती है. वहीं फ्रीडम पैक ₹10,000 का है, जो पूरे 15 महीने की वैलिडिटी देता है.