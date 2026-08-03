/Jio Home Packs: क्या आपके पास भी है Jio? तो सिर्फ 400 रुपये में पाएं 1000+ Live Channels और 12 OTT ऐप्स

अगर आप अपने घर के लिए एक बढ़िया इंटरनेट, TV चैनल्स और OTT कनेक्शन की तलाश में हैं तो रिलायंस जियो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जियो ने भारतीय मार्केट में अपने नए 3-in-1 Jio Home Packs लॉन्च कर दिए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ ₹400 प्रति महीना है. कंपनी ने अपने यूजर्स की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए TV-Only, Wi-Fi Only और 3-in-1 Combo प्लान पेश किए हैं. आइए जानते हैं कि जियो के इन नए प्लान्स में आपको क्या-क्या खास मिलने वाला है और कौन सा पैक आपके बजट के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा.
रिलायंस जियो ने एक बार फिर टेलीकॉम मार्केट में तहलका मचा दिया है. कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए 3-in-1 Jio Home Packs लॉन्च किए हैं. इन पैक की शुरुआती कीमत सिर्फ 400 रुपये प्रति महीना रखी गई है. इनमें ग्राहकों को केवल TV, केवल Wi-Fi और TV + Wi-Fi + OTT का कॉम्बिनेशन चुनने की आजादी दी गई है.
यह पैक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो केवल TV चैनल्स देखना पसंद करते हैं और जिन्हें घर पर इंटरनेट की जरूरत नहीं है.
कीमत: ₹400 प्रति महीना. (इसके अलावा 2 महीने के लिए ₹1000 या 5 महीने के लिए ₹2000 के विकल्प भी उपलब्ध हैं)
फायदे: इस प्लान में आपको बिना लाइव इंटरनेट के 1000 से ज्यादा Live TV चैनल्स देखने को मिलते हैं. इसके अलावा वेलकम ऑफर के तहत कंपनी 12 एंटरटेनमेंट OTT ऐप्स भी फ्री दे रही है. इसमें आप लाइव TV को पॉज और प्ले भी कर सकते हैं.
अगर आपको केवल सुपरफास्ट इंटरनेट चाहिए तो जियो ने इसके लिए दो स्पीड वेरिएंट पेश किए हैं.
30 Mbps प्लान: इसकी मंथली कॉस्ट ₹450 पड़ती है (यदि आप 5 महीने के लिए ₹2200 का भुगतान करते हैं). यह नॉर्मल यूज और स्मार्ट डिवाइस कनेक्ट करने के लिए काफी है.
100 Mbps प्लान: इसकी कीमत ₹600 प्रति महीना है. (इसके अलावा ₹1500 में 2 महीने या ₹3000 में 5 महीने का प्लान ले सकते हैं). यह प्लान गेमर्स और ज्यादा डिवाइस यूज करने वालों के लिए परफेक्ट है.
जो लोग एक ही रिचार्ज में सब कुछ चाहते हैं उनके लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है. इसमें भी दो स्पीड ऑप्शंस उपलब्ध हैं.
30 Mbps Combo: ₹555 प्रति महीना. इसमें 3 महीने के प्लान (₹2222) पर 1 महीना बिल्कुल फ्री मिलता है. इसमें अनलिमिटेड Wi-Fi, 1000+ Live Channels और 12 OTT ऐप्स मिलते हैं.
100 Mbps Combo (मोस्ट पॉपुलर): ₹707 प्रति महीना. इसमें 2 महीने के प्लान (₹2122) पर 1 महीना फ्री मिलता है. इसमें बिना बफरिंग के मल्टीपल स्क्रीन्स पर 100 Mbps की स्पीड से इंटरनेट चलाएं और 12 OTT प्लेटफॉर्म का मजा लें.
नए यूजर्स के लिए जियो डोरस्टेप सर्विस के साथ फ्री में मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन की सुविधा भी दे रहा है. इसमें आपको SonyLiv, Zee5, Sun NXT और JioHotstar जैसे 12 से ज्यादा लोकप्रिय OTT ऐप्स का एक्सेस मिलता है.