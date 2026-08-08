/Jio का नया प्लान लॉन्च: ₹550 में 3 महीने और ₹2000 में साल भर मिलेगा 15+ OTT ऐप्स का मजा, साथ में 5G डेटा भी फ्री

अगर आप भी फिल्में, वेब सीरीज और लाइव स्पोर्ट्स देखने के शौकीन हैं और हर महीने अलग-अलग OTT ऐप्स का रिचार्ज के चक्कर में ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो Reliance Jio ने आपको बड़ा सरप्राइज दिया है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो ने भारतीय यूजर्स के लिए दो नए जबरदस्त OTT Pass लॉन्च कर दिए हैं. ₹550 और ₹2000 की कीमत वाले इन प्लान्स में कंपनी न सिर्फ बंपर डेटा दे रही है, बल्कि YouTube Premium, Amazon Prime Lite और JioHotstar जैसे 15 से ज्यादा बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस भी ऑफर कर रही है. आइए जानते हैं इन नए प्लान्स की डिटेल्स...
Jio अपने यूजर्स के लिए पहले से ही ₹200 का OTT Pass ऑफर करता है. अब ₹550 और ₹2000 वाले नए Pass भी इसकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं. खास बात यह है कि ये दोनों डेटा वाउचर हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के पास पहले से कोई रीचार्ज प्लान होना चाहिए.
₹550 वाला प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें कुल 90GB 4G डेटा मिलता है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए, जिनके पास 3 महीने या 1 साल की वैलिडिटी वाला बेस प्रीपेड प्लान है.
इस प्लान में 84 दिनों के लिए कई OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिलता है. इनमें YouTube Premium, Amazon Prime Lite, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, SunNXT, Kanccha Lannka, ETV Win, Chaupal, Hoichoi, FanCode, Times Play और Tarang Plus शामिल हैं. इसके साथ ही JioTV का एक्सेस भी मिलता है.
यूजर्स को JioTV Mobile App के जरिए 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल देखने की सुविधा भी मिलेगी.
अगर कस्टमर्स के बेस प्लान में 5G की सुविधा नहीं है, तो इस Pass के साथ 5G अपग्रेड भी मिलता है. हालांकि, 5G का लाभ अधिकतम 84 दिनों या बेस प्लान की वैलिडिटी खत्म होने तक, जो भी पहले हो, मिलेगा.
₹2000 वाला Jio OTT Pass 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें पूरे साल के लिए 365GB डेटा दिया जाता है. यह प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है, जिनके पास पहले से 1 साल की वैलिडिटी वाला बेस प्रीपेड प्लान है.
इस प्लान में भी YouTube Premium, Amazon Prime Lite, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, SunNXT, Kanccha Lannka, ETV Win, Chaupal, Hoichoi, FanCode, Times Play और Tarang Plus जैसे OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है. इसके साथ ही JioTV ऐप के जरिए 1000+ लाइव टीवी चैनल देखने की सुविधा भी दी गई है.
इस प्लान के साथ भी 5G अपग्रेड का फायदा मिलता है, अगर यूजर के बेस प्लान में 5G शामिल नहीं है. लेकिन 5G का लाभ 84 दिनों या बेस प्लान की वैलिडिटी तक, जो भी पहले हो वो मिलेगा.
जियो के नए OTT Pass उन यूजर्स के लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं, जो मोबाइल डेटा के साथ एक ही प्लान में कई OTT प्लेटफॉर्म और लाइव टीवी चैनलों का एक्सेस चाहते हैं. ₹550 वाला प्लान 84 दिनों के लिए 90GB डेटा देता है, वहीं ₹2000 वाले प्लान में 365 दिनों के लिए 365GB डेटा मिलता है.