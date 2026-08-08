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Jio का नया प्लान लॉन्च: ₹550 में 3 महीने और ₹2000 में साल भर मिलेगा 15+ OTT ऐप्स का मजा, साथ में 5G डेटा भी फ्री

अगर आप हर महीने अलग-अलग OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लेकर अपना बजट बिगाड़ रहे हैं, तो रिलायंस जियो आपके लिए नया प्लान लेकर आया है. कंपनी ने अपने दो नए OTT Pass पेश किए हैं, जो सीधे ₹550 और ₹2000 की प्राइस रेंज में आते हैं. इन नए प्लान्स में OTT के साथ इंटरनेट भी मिल रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 08, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:15 PM IST
Jio का नया प्लान लॉन्च: ₹550 में 3 महीने और ₹2000 में साल भर मिलेगा 15+ OTT ऐप्स का मजा, साथ में 5G डेटा भी फ्री

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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