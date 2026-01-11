Advertisement
Jio का सबसे धाकड़ प्लान: एक बार रिचार्ज कराएं और साल भर के लिए सब कुछ फ्री, साथ में ₹35,000 का गिफ्ट भी!

Jio का सबसे धाकड़ प्लान: एक बार रिचार्ज कराएं और साल भर के लिए सब कुछ फ्री, साथ में ₹35,000 का गिफ्ट भी!

Jio Most Expensive Recharge Plan: क्या आप जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Jio का सबसे महंगा और प्रीमियम रीचार्ज प्लान कौन सा है? आमतौर पर Jio अपने सस्ते रीचार्ज प्लान्स के लिए जाना जाता है लेकिन कंपनी ने हाई-एंड यूजर्स के लिए कुछ ऐसे प्लान भी लाए हैं जो लंबी वैलिडिटी, भारी डेटा और एक्सक्लूसिव डिजिटल बेनिफिट्स के साथ आते हैं. आइए हम आपको Jio के सबसे महंगे प्लान की कीमत, वैलिडिटी और बेनिफिट्स की पूरी जानकारी देते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 11, 2026, 02:21 PM IST
Jio का सबसे धाकड़ प्लान: एक बार रिचार्ज कराएं और साल भर के लिए सब कुछ फ्री, साथ में ₹35,000 का गिफ्ट भी!

Jio Most Expensive Recharge Plan: भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस Jio अपने ग्राहकों के लिए सस्ते रीचार्ज प्लान्स के साथ-साथ कुछ बहुत ही लग्जरी और हाई-बेनिफिट वाले रिचार्ज प्लान भी ऑफर करती है. ज्यादातर लोग जियो के सस्ते रीचार्ज प्लान के बारे में तो जानते हैं लेकिन उन्हें कंपनी का सबसे महंगे रीचार्ज प्लान के बारे में जानकारी नहीं होती है. Jio अपने यूजर्स के लिए सस्ते रीचार्ज प्लान्स के साथ साथ महंगे रीचार्ज प्लान भी ऑफर करती है. तो अगर आप डेटा के ज्यादा यूजर हैं या आपको एंटरटेनमेंट के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पसंद नहीं है तो जियो का महंगे वाले रीचार्ज प्लान आपके लिए परफेक्ट हैं. जिसमें न सिर्फ आपको ज्यादा डेटा और एंटरनेमेंट के लिए सब्सक्रिप्शन मिलता है वहीं लंबी वैलिडिटी भी मिलती है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में हम जानते हैं कि Jio के सबसे महंगे प्लान्स कौन से हैं और इनमें क्या क्या सुविधाएं यूजर्स को मिलती हैं.

बात करें Jio के सबसे महंगे रीचार्ज प्लान की कीमत की तो यह ₹3,999 रुपये का है. जियो का यह प्लान यूजर्स के एक साथ कई बेनिफिट्स देता है. साथ ही इसकी लंबी वैलिडिटी भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है. आइए जानते हैं इस प्लान को विस्तार से.

Reliance Jio ₹ 3999 प्लान डिटेल्स
Reliance Jio का ₹3999 रुपए वाला रीचार्ज प्लान खासकर प्रीमियम यूजर्स के लिए तैयार किया गया है. इस प्लान में हर दिन आपको 2.5 जीबी हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है, इसके साथ ही कंपनी की तरफ से अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS का भी मिलता है. खास बात यह है कि अगर आपके पास 5G फोन है और आप Jio के 5G नेटवर्क एरिया में हैं तो आप अनलिमिटेड 5G डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह अनलिमिटेड डेटा आपके रोज़ाना मिलने वाले हाई-स्पीड डेटा खत्म होने के बाद एक्टिव हो जाता है.

मिलते हैं ये भी बेनिफिट्स
Jio का ₹3,999 रुपए वाला प्लान में लंबी वैलिडिटी मिलती है. जो पूरे एक साल यानी 365 दिन की होती है. हर दिन 2.5 जीबी हाई-स्पीड डेटा के हिसाब से कुल 912.5 जीबी डेटा इस प्लान में मिलता है. इसके साथ ही नए कनेक्शन पर यूजर्स को 2 महीने का फ्री Jio Home ट्रायल भी मिल सकता है.

इन सभी बेनिफिट्स के साथ ही इस प्लान के साथ 3 महीने का JioHotstar मोबाइल/टीवी एक्सेस, 50 जीबी क्लाउड स्टोरेज, और FanCode भी मिलता है. साथ ही 18 साल से ऊपर के यूजर्स को इस प्लान के जरिए 35,100 रुपए की कीमत वाला Google Gemini Pro का लाभ भी प्राप्त होता है.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

