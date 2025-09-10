सिर्फ 9 रुपये में Jio का म्यूजिक धमाका, 2 महीने तक नहीं आएंगे एक भी एड, गाने सुनना होगा और भी मजेदार

JioSaavn Pro: अगर आप भी Jio यूजर्स हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. Jio यूजर्स के लिए एक लिए स्पेशल ऑफर जारी हुआ है. अब आप म्यूजिक सुनते समय बार-बार आने वाले एड को बाय-बाय कह सकते हैं वो भी मात्र 9 रुपये में. सुनकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन यह पूरी तरह से सच है. मात्र 9 रुपये देकर JioSaavn Pro का सब्सक्रिप्शन पूरे 60 दिनों तक के लिए मिलेगा. इससे आप एड फ्री म्यूजिक पूरे दो महीने तक सुन सकते हैं. चाहे आप गाने सुनना पसंद करें या अपने प्लेलिस्ट में मिक्स करना, यह ऑफर म्यूजिक लवर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह ऑफर कैसे काम करता है और इसे कैसे क्लेम कर सकेंगे.

फेस्टिव सीजन के मौके पर जियो के इस ऑफर से म्यूजिक लवर्स एड-फ्री स्ट्रीमिंग, ऑफलाइन डाउनलोड, और हाई-क्वालिटी ऑडियो में गाने सुन सकेंगे. कंपनी ने JioSaavn Pro के सब्सक्रिप्शन की कीमत 2 महीनों के लिए घटा दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि JioSaavn Pro के सब्सक्रिप्शन की नार्मल कीमत 99 रुपये प्रति माह है. JioSaavn Pro प्लान में एड-फ्री म्यूजिक, ऑफलाइन डाउनलोड, हाई-क्वालिटी ऑडियो और क्युरेटेड प्लेलिस्ट शामिल हैं.

JioSaavn Pro को ऐसे कर सकेंगे एक्टिवेट

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में MyJio App डाउनलोड करना होगा.

अब आप अपने Jio नंबर से लॉगिन करें. OTP डालकर अकाउंट को वेरीफाई कर लें.

अब JioEngage या फिर Jio Offers का सेक्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें. यहां आपको JioSaavn Pro Free Subscription का ऑफर दिखाई देगा.

इस ऑफर को क्लेम करने के लिए Claim Now या Activate Offer बटन पर क्लिक करें. अब आपका नंबर JioSaavn Pro के लिए एक्टिवेट हो जाएगा.

अब आप अपने फोन में JioSaavn App इंस्टॉल करें और MyJio App से एक्टिवेट किए गए उसी Jio नंबर से लॉगिन कर लें. Pro Features का मजा लें.

Jio का यह ऑफर सीमित समय के लिए है.

ऑफर क्लेम करने के बाद आपको MyJio और JioSaavn दोनों ऐप्स पर एक ही नंबर से लॉगिन करना होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार म्यूजिक और पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने मंगलवार को अनाउंस किया कि वो JioSaavn Pro मंथली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9 रुपये में देगा. जल्द ही यह ऑफर शुरू हो जाएगा. जो आम तौर पर 99 रुपये पर मिलता है. सर्विस Pro प्लान को लिमिटेड पीरियड के लिए रीजनेबल प्राइस पर ऑफर करेगी. इस ऑफर के साथ यूजर्स पहले दो महीने तक JioSaavn Pro के सारे बेनिफिट्स पा सकेंगे.

