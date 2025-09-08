Jio दे रहा 50 करोड़ लोगों को तोहफा, की इस नई सर्विस की शुरुआत, मिलेंगे इतने फायदे

Reliance Jio लगातार अपनी सर्विस को अपडेट कर रहे हैं, ताकि उसके यूजर्स को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े. अब जियो ने कॉल करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, टेलिकॉम कंपनी ने पूरे देशभर में एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है, जिसे VoNR कहा जाता है. ये उनकी खुद की यानी होमग्रोन 5G स्टैंडलोन कोर पर काम करती है. इसे लेकर जियो का कहना है कि इस सर्विस की वजह से कम्बैटिबल जियो 5G फोन किसी मिनी स्टूडियो में बदल जाएगा. ऐसे में यूजर्स अल्ट्रा क्लीयर वॉइस कॉल का अनुभव ले पाएंगे.

कॉलिंग की समस्या होगी खत्म

जियो की नई टेक्नोलॉजी VoNR पुराने सिस्टम जैसे VoLTE की जगह ले रही है. ये पूरी तरह से 5G पर नेटिव वॉइस कॉल देती है. इस टेक्नोलॉजी की वजह से कॉल जल्दी जुड़ जाती है. अब कॉल कटने या आवाज रुकने जैसी परेशानियां भी लगभग खत्म हो जाएंगी. जियो ने कहा है कि इससे फोन की बैटरी भी कम खर्च होगी और नेटवर्क पहले से ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से काम कर पाएगा.

Facebook से कैसे होती है कमाई, 1000 व्यूज पर ही मिल जाते हैं इतने पैसे, जानें डिटेल

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी का स्ट्रेटजिक मूव

जियो की VoNR सर्विस सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, बल्कि यह कंपनी का एक बड़ा स्ट्रेटजिक मूव है. जियो इसे इन-हाउस 5G SA कोर और IMS-एन्हांस्ड VoNR इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बन रही है.

Apple Event 2025: iPhone 17 के लॉन्चिंग इवेंट में Apple नहीं दिखाएगा ये 5 डिवाइस

50 करोड़ यूजर्स होंगे खुश

देशभर में जियो के 50 करोड़ से ज्यादा से भी यूजर्स हैं और अब नई सर्विस शुरू होने से सिर्फ कॉल की आवाज को ही बेहतर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जियो को अपनी खुद की टेलिकॉम टेक्नोलॉजी बनाने में भी मदद करेगी. इससे कंपनी को किसी बाहरी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. आगे चलकर जियो अपनी 5G टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में भी बेच सकेगी, जिससे भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया में पहचान बना सकेगी.