Jio दे रहा 50 करोड़ लोगों को तोहफा, की इस नई सर्विस की शुरुआत, मिलेंगे इतने फायदे
Advertisement
trendingNow12914103
Hindi Newsटेक

Jio दे रहा 50 करोड़ लोगों को तोहफा, की इस नई सर्विस की शुरुआत, मिलेंगे इतने फायदे

Reliance Jio अपने यूजर्स को खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती. ऐसे में अब कंपनी ने अपने सभी यूजर्स को एक शानदार सर्विस का गिफ्ट दे दिया है. चलिए जानते हैं क्या है ये सर्विस और इससे मिलने वाले फायदे.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jio दे रहा 50 करोड़ लोगों को तोहफा, की इस नई सर्विस की शुरुआत, मिलेंगे इतने फायदे

Reliance Jio लगातार अपनी सर्विस को अपडेट कर रहे हैं, ताकि उसके यूजर्स को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े. अब जियो ने कॉल करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, टेलिकॉम कंपनी ने पूरे देशभर में एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है, जिसे VoNR कहा जाता है. ये उनकी खुद की यानी होमग्रोन 5G स्टैंडलोन कोर पर काम करती है. इसे लेकर जियो का कहना है कि इस सर्विस की वजह से कम्बैटिबल जियो 5G फोन किसी मिनी स्टूडियो में बदल जाएगा. ऐसे में यूजर्स अल्ट्रा क्लीयर वॉइस कॉल का अनुभव ले पाएंगे.

कॉलिंग की समस्या होगी खत्म
जियो की नई टेक्नोलॉजी VoNR पुराने सिस्टम जैसे VoLTE की जगह ले रही है. ये पूरी तरह से 5G पर नेटिव वॉइस कॉल देती है. इस टेक्नोलॉजी की वजह से कॉल जल्दी जुड़ जाती है. अब कॉल कटने या आवाज रुकने जैसी परेशानियां भी लगभग खत्म हो जाएंगी. जियो ने कहा है कि इससे फोन की बैटरी भी कम खर्च होगी और नेटवर्क पहले से ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से काम कर पाएगा.

Facebook से कैसे होती है कमाई, 1000 व्यूज पर ही मिल जाते हैं इतने पैसे, जानें डिटेल

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी का स्ट्रेटजिक मूव
जियो की VoNR सर्विस सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, बल्कि यह कंपनी का एक बड़ा स्ट्रेटजिक मूव है. जियो इसे इन-हाउस 5G SA कोर और IMS-एन्हांस्ड VoNR इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बन रही है.

Apple Event 2025: iPhone 17 के लॉन्चिंग इवेंट में Apple नहीं दिखाएगा ये 5 डिवाइस

50 करोड़ यूजर्स होंगे खुश
देशभर में जियो के 50 करोड़ से ज्यादा से भी यूजर्स हैं और अब नई सर्विस शुरू होने से सिर्फ कॉल की आवाज को ही बेहतर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जियो को अपनी खुद की टेलिकॉम टेक्नोलॉजी बनाने में भी मदद करेगी. इससे कंपनी को किसी बाहरी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. आगे चलकर जियो अपनी 5G टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में भी बेच सकेगी, जिससे भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया में पहचान बना सकेगी.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

JioReliance

Trending news

Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 LIVE: 10 बजे से उपराष्ट्रपति चुनाव की होगी वोटिंग, NDA उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने की पूजा-अर्चना, जानें पल-पल का अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 LIVE: 10 बजे से उपराष्ट्रपति चुनाव की होगी वोटिंग, NDA उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने की पूजा-अर्चना, जानें पल-पल का अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
;