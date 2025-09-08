Jio दे रहा 500 करोड़ लोगों को तोहफा, की इस नई सर्विस की शुरुआत, मिलेंगे इतने फायदे
Jio दे रहा 500 करोड़ लोगों को तोहफा, की इस नई सर्विस की शुरुआत, मिलेंगे इतने फायदे

Reliance Jio अपने यूजर्स को खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती. ऐसे में अब कंपनी ने अपने सभी यूजर्स को एक शानदार सर्विस का गिफ्ट दे दिया है. चलिए जानते हैं क्या है ये सर्विस और इससे मिलने वाले फायदे.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:14 PM IST
Jio दे रहा 500 करोड़ लोगों को तोहफा, की इस नई सर्विस की शुरुआत, मिलेंगे इतने फायदे

Reliance Jio लगातार अपनी सर्विस को अपडेट कर रहे हैं, ताकि उसके यूजर्स को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े. अब जियो ने कॉल करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, टेलिकॉम कंपनी ने पूरे देशभर में एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है, जिसे VoNR कहा जाता है. ये उनकी खुद की यानी होमग्रोन 5G स्टैंडलोन कोर पर काम करती है. इसे लेकर जियो का कहना है कि इस सर्विस की वजह से कम्बैटिबल जियो 5G फोन किसी मिनी स्टूडियो में बदल जाएगा. ऐसे में यूजर्स अल्ट्रा क्लीयर वॉइस कॉल का अनुभव ले पाएंगे.

कॉलिंग की समस्या होगी खत्म
जियो की नई टेक्नोलॉजी VoNR पुराने सिस्टम जैसे VoLTE की जगह ले रही है. ये पूरी तरह से 5G पर नेटिव वॉइस कॉल देती है. इस टेक्नोलॉजी की वजह से कॉल जल्दी जुड़ जाती है. अब कॉल कटने या आवाज रुकने जैसी परेशानियां भी लगभग खत्म हो जाएंगी. जियो ने कहा है कि इससे फोन की बैटरी भी कम खर्च होगी और नेटवर्क पहले से ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से काम कर पाएगा.

Facebook से कैसे होती है कमाई, 1000 व्यूज पर ही मिल जाते हैं इतने पैसे, जानें डिटेल

कंपनी का स्ट्रेटजिक मूव
जियो की VoNR सर्विस सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, बल्कि यह कंपनी का एक बड़ा स्ट्रेटजिक मूव है. जियो इसे इन-हाउस 5G SA कोर और IMS-एन्हांस्ड VoNR इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बन रही है.

Apple Event 2025: iPhone 17 के लॉन्चिंग इवेंट में Apple नहीं दिखाएगा ये 5 डिवाइस

500 करोड़ यूजर्स होंगे खुश
देशभर में जियो के 500 करोड़ से ज्यादा से भी यूजर्स हैं और अब नई सर्विस शुरू होने से सिर्फ कॉल की आवाज को ही बेहतर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जियो को अपनी खुद की टेलिकॉम टेक्नोलॉजी बनाने में भी मदद करेगी. इससे कंपनी को किसी बाहरी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. आगे चलकर जियो अपनी 5G टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में भी बेच सकेगी, जिससे भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया में पहचान बना सकेगी.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं.

Jio Reliance

;