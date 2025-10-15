Advertisement
Jio का अनोखा 'दिवाली गिफ्ट'! FREE अनलिमिटेड इंटरनेट, 1000+ चैनल के साथ दे रहा 11 से ज्यादा OTT

JioHome Free Offers: Reliance Jio अपने ग्राहकों को दिवाली का तोहफा दे रहा है. JioHome (Fiber + AirFiber) पूरे 60 दिन के लिए फ्री में उपलब्ध है. इस शानदार ऑफर में यूजर्स को 1000 चैनल, 11 OTT ऐप्स और अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेंगा. Jio की यह बंपर डील हाथ से जाने न दें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:35 PM IST
JioHome 60 Days Free Trials: Reliance Jio ने Jio Home (Fiber+AirFiber) पर शानदार ऑफर मार्केट में उतारे है. अब कंपनी अपनी होम ब्रॉडबैंड सेवा का पूरे 60 दिन का फ्री ट्रायल दे रही है. इस ऑफर के तहत नए और पुराने सभी यूजर्स इसका लाभ ले सकते हैं. इसमें राउटर, सेट-टॉप बॉक्स और इंस्टॉलेशन जैसी सुविधा भी मुफ्त में मिलेगी. जियो की उद्देश्य बिना किसी रिस्क के कंपनी की सर्विस क्वालिटी और एक्सपीरियंस देना है. पहले इस ऑफर की वैलिडिटी 50 दिन थी, जिसे बढ़ाकर अब 60 दिन तक कर दिया गया है.  

JioHome का 60 दिन का फ्री ऑफर

JioHome (Fiber या AirFiber) लेने पर राउटर, सेट-टॉप बॉक्स (STB) और इंस्टॉलेशन सब सेवा ट्रायल पीरियड में बिल्कुल फ्री मिलेगी. 60 दिन की मुफ्त सर्विस खत्म होने के बाद, यूजर्स को अपने आप 599 रुपये हर महीने वाले JioFiber/JioAirFiber पोस्टपेड प्लान में डाल दिया जाएगा.  

यूजर्स के लिए फ्री ऑफर का मौका
Jio ने अपनी एनिवर्सरी पर यूजर्स को जबरदस्त तोहफा दे रहा है. कंपनी ने JioHome का 2 महीने का फ्री ट्रायल ऑफर लॉन्च किया है. इस ऑफर में ग्राहकों को 1000 से भी ज्यादा डिजिटल टीवी चैनल, 11 से अधिक OTT ऐप्स का एक्सेस और अनलिमिटेड हाई-स्पीड Wi-Fi सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलेगा. मतलब, घर बैठे एंटरटेनमेंट, इंटरनेट और टीवी का पूरा पैकेज आपको बिना पैसे खर्च के मिल रहा है.

Jio Home ऑफर ऐसे करें चेक

अब ग्राहकों को अलग-अलग ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लेने का झंझट नहीं होगा. क्योंकि केवल एक JioHome बॉक्स के साथ आपको TV, OTT और Wi-Fi का कॉम्बो पैकेज मिलेगा. यह शानदार ऑफर आपके एरिया में उपलब्ध है या नहीं, पहले यह जानना जरूरी है. इसके लिए ग्राहकों को बस Jio की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाकर अपना PIN कोड और पता भरकर चेक कर सकते हैं कि आपके पिन कोड पर में Jio Home सर्विस मिल रही है या नहीं.  

ऐसे चेक करें अपनी Eligibility
जियो का 60 दिन फ्री ट्रायल ऑफर आपके लिए है या नहीं, इसे पता करना बहुत आसान है.
- सबसे पहले JioHome के ऑफर पेज पर जाएंट
- वहां अपना PIN Code और Installation Address डालें.
- अब सिस्टम आपको तुरंत बता देगा कि आपके एरिया में JioHome सर्विस उपलब्ध है भी या नहीं.

अगर आपके इलाके में सर्विस मिलती है, तो 'Confirm Interest' बटन दबाएं और 60 दिन का फ्री ऑफर तुरंत आपको मिल जाएगा. कुछ ही देर में आप बिना कोई पैसा दिए JioHome के Anniversary Offer में 2 महीने तक हाई-स्पीड इंटरनेट, टीवी और OTT का भरपूर मजा ले सकते है.

