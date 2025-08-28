महंगे रीचार्ज की टेंशन खत्म! Jio दे रहा है 91 रुपये वाले प्लान में भर-भर के मिलेंगे बेनिफिट्स, 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ
Advertisement
trendingNow12899835
Hindi Newsटेक

महंगे रीचार्ज की टेंशन खत्म! Jio दे रहा है 91 रुपये वाले प्लान में भर-भर के मिलेंगे बेनिफिट्स, 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ

महंगे रीचार्ज से परेशान लोगों के लिए Jio ने परेशानी दूर कर दी है. सिर्फ 98 रुपये में जीओ के प्लान में आपको 28 दिनों तक कॉलिंग और इंटरनेट के भरपूर फायदे मिलते हैं. कम खर्च में ज्यादा फायदा मिलने वाला यह प्लान यूजर्स के लिए एक आसान और स्मार्ट विकल्प साबित हो सकता है."

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महंगे रीचार्ज की टेंशन खत्म! Jio दे रहा है 91 रुपये वाले प्लान में भर-भर के मिलेंगे बेनिफिट्स, 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ

Jio Cheap Plan: अगर आप भी महंगे रीचार्ज से परेशान हैं, तो खबर आपकी परेशानी को दूर करने वाली है. सस्ते प्लान खोजने वाले लोगों के लिए Jio का 91 रुपये वाला प्लान सबसे बेस्ट है. इस प्लान में यूजर्स को भरपूर बेनिफिट्स मिलते हैं. सबसे खास बात यह है कि Jio के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है और इसमें कॉलिंग, इंटरनेट डेटा की सुविधाएं भी मिलती हैं. इसका मतलब है कि आप कम खर्च में मोबाइस सर्विस का पूरा फायदा उठा सकते हैं और महंगे रीचार्ज की चिंता को अलविदा कह सकते हैं.

भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो आज भी अपने यूजर्स को मात्र 91 रुपये में 4G प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही है. इस प्लान की कीमत सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह कोई डेटा वाउचर प्लान है, लेकिन नहीं. यह परा रेगुलर प्रीपेड प्लान है. लेकिन जीओ का यह प्लान हर किसी के लिए नहीं है. यह प्लान सिर्फ जियोफोन यूजर्स के लिए है. यानी ये प्लान सिर्फ जियोफोन या जियोफोन प्राइम डिवाइस पर ही चलेगा.

ये भी पढे़ंः दिवाली-छठ में घर जाने का है प्लान? इन 5 टिप्स से मिलेगा सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट

Add Zee News as a Preferred Source

91 रुपये वाले प्लान की डिटेल जान लीजिए
Jio के इस सस्ते प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 50 SMS और हर दिन 100MB डेटा मिलता है. साथ ही 200 MB प्लान के साथ एक्स्ट्रा डेटा भी मिलता है. यानी कुल मिलाकर 28 दिनों की वैलिडिटी में आपको 3 GB डेटा मिलता है. 

जियो का यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते और जिनको कम डेटा की जरूरत होती है. ऐसे यूजर्स के लिए कंपनी सस्ते प्लान भी लाती है जिससे हर कम डेटा वालों को ज्यादा महंगे रीचार्ज न कराने पड़े. इस बात का भी ध्यान रखें कि जब इस प्लान का डेटा खत्म हो जाता है तो इंटरनेट की स्पीड घटकर सिर्फ 64 kbps रह जाएगी.

75 रुपये का भी है प्लान

अगर आप इससे भी सस्ता प्लान खोज रहे हैं तो Jio के पास और भी आप्शन है. इससे कम यानी 75 रुपये का भी प्लान है. इस प्लान में 23 दिन की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही हर दिन 0.1GB डाटा और 200MB एक्स्ट्रा डाटा का पैक मिलता है. ये प्लान सस्ता तो है, लेकिन इसमें सिर्फ 23 दिन की वैलिडिटी मिलती है. अगर आपको ज्यादा डेटा की जरूरत होतो आप जियो का 152 रुपये वाला प्लान ले सकते हैं. इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और हर दिन 0.5GB डाटा मिलता है, जो कि 91 रुपये वाले प्लान से ज्यादा है. ये सारे प्लान पूरे भारत में कस्टमर्स के लिए मौजूद हैं.

ये भी पढ़ेंः जिस जॉब को पाने के लिए तरस जाते हैं लोग, भारत के 'सुपरइंटेलिजेंस' ऋषभ अग्रवाल ने 5 महीने में ही छोड़ी नौकरी, मार्क जुकरबर्ग भी हैरान!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Jio Cheap PlanJiocheap plan

Trending news

115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
;