महंगे रीचार्ज की टेंशन खत्म! Jio दे रहा है 91 रुपये वाले प्लान में भर-भर के मिलेंगे बेनिफिट्स, 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ

महंगे रीचार्ज से परेशान लोगों के लिए Jio ने परेशानी दूर कर दी है. सिर्फ 98 रुपये में जीओ के प्लान में आपको 28 दिनों तक कॉलिंग और इंटरनेट के भरपूर फायदे मिलते हैं. कम खर्च में ज्यादा फायदा मिलने वाला यह प्लान यूजर्स के लिए एक आसान और स्मार्ट विकल्प साबित हो सकता है."
Jio Cheap Plan: अगर आप भी महंगे रीचार्ज से परेशान हैं, तो खबर आपकी परेशानी को दूर करने वाली है. सस्ते प्लान खोजने वाले लोगों के लिए Jio का 91 रुपये वाला प्लान सबसे बेस्ट है. इस प्लान में यूजर्स को भरपूर बेनिफिट्स मिलते हैं. सबसे खास बात यह है कि Jio के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है और इसमें कॉलिंग, इंटरनेट डेटा की सुविधाएं भी मिलती हैं. इसका मतलब है कि आप कम खर्च में मोबाइस सर्विस का पूरा फायदा उठा सकते हैं और महंगे रीचार्ज की चिंता को अलविदा कह सकते हैं.
भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो आज भी अपने यूजर्स को मात्र 91 रुपये में 4G प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही है. इस प्लान की कीमत सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह कोई डेटा वाउचर प्लान है, लेकिन नहीं. यह परा रेगुलर प्रीपेड प्लान है. लेकिन जीओ का यह प्लान हर किसी के लिए नहीं है. यह प्लान सिर्फ जियोफोन यूजर्स के लिए है. यानी ये प्लान सिर्फ जियोफोन या जियोफोन प्राइम डिवाइस पर ही चलेगा.
91 रुपये वाले प्लान की डिटेल जान लीजिए
Jio के इस सस्ते प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 50 SMS और हर दिन 100MB डेटा मिलता है. साथ ही 200 MB प्लान के साथ एक्स्ट्रा डेटा भी मिलता है. यानी कुल मिलाकर 28 दिनों की वैलिडिटी में आपको 3 GB डेटा मिलता है.
जियो का यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते और जिनको कम डेटा की जरूरत होती है. ऐसे यूजर्स के लिए कंपनी सस्ते प्लान भी लाती है जिससे हर कम डेटा वालों को ज्यादा महंगे रीचार्ज न कराने पड़े. इस बात का भी ध्यान रखें कि जब इस प्लान का डेटा खत्म हो जाता है तो इंटरनेट की स्पीड घटकर सिर्फ 64 kbps रह जाएगी.
75 रुपये का भी है प्लान
अगर आप इससे भी सस्ता प्लान खोज रहे हैं तो Jio के पास और भी आप्शन है. इससे कम यानी 75 रुपये का भी प्लान है. इस प्लान में 23 दिन की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही हर दिन 0.1GB डाटा और 200MB एक्स्ट्रा डाटा का पैक मिलता है. ये प्लान सस्ता तो है, लेकिन इसमें सिर्फ 23 दिन की वैलिडिटी मिलती है. अगर आपको ज्यादा डेटा की जरूरत होतो आप जियो का 152 रुपये वाला प्लान ले सकते हैं. इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और हर दिन 0.5GB डाटा मिलता है, जो कि 91 रुपये वाले प्लान से ज्यादा है. ये सारे प्लान पूरे भारत में कस्टमर्स के लिए मौजूद हैं.
