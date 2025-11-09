Advertisement
trendingNow12994743
Hindi Newsटेक

फूलने लगी Airtel और Vi की सासें! Jio ने अब इस कंपनी से मिलाया हाथ, लॉन्च कर दिया सस्ता Recharge Plan

Jio BSNL Partnership: देश के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है! रिलायंस Jio और सरकारी कंपनी BSNL ने हाथ मिलाकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इस साझेदारी से उन क्षेत्रों में भी तेज इंटरनेट और बेहतर कॉलिंग सुविधा मिलेगी जहां अब तक नेटवर्क पहुंचना मुश्किल था. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फूलने लगी Airtel और Vi की सासें! Jio ने अब इस कंपनी से मिलाया हाथ, लॉन्च कर दिया सस्ता Recharge Plan

Jio BSNL Partnership: देश में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में नया और बड़ा करार हुआ है. देश की सरकारी कंपनी BSNL ने प्राइवेट टेलीकॉम Jio ने हाथ मिला लिया है. इस साझेदारी से न सिर्फ नेटवर्क कवरेज मजबूत होगा बल्कि उन दूर-दराज के इलाकों में भी तेज इंटरनेट की पहुंच संभव हो सकेगी जहां अब तक सिग्नल पहुंचना मुश्किल था. इस कदम से Airtel और Vi जैसी दूसरी कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है!

टेलीकॉम कंपन Jio ने BSNL के साथ मिलकर एक नई रणनीति तैयार की है जो टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है. जियो ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यूजर्स के लिए दो नए इंट्रा-सर्कल रोमिंग यानी ICR रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं. इन प्लानों का मकसद उन इलाकों में बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी देना है जहां जियो का कवरेज अभी तक नहीं है. अब ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी Jio यूजर्स BSNL के नेटवर्क का इस्तेमाल करके कॉल, डेटा और एसएमएस सर्विस जारी रख सकेंगे. Jio ने बताया कि यह सुविधा फिलहाल कुछ सेलेक्टेड प्रीपेड रिचार्ज प्लानों पर ही उपलब्ध होगी.
 
अब जान लीजिए प्लान की डिटेल्स
टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक Jio ने दो ICR प्लान शुरू किया हैं. पहला है ₹196 का और दूसरा ₹396 का. दोनों प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है. ₹196 वाले प्लान में यूजर्स को 2GB डेटा, 1,000 मिनट वॉइस कॉलिंग और 1,000 SMS मिलते हैं. वहीं दूसरा प्लान ₹396 का है जो 10GB डेटा के साथ आता है लेकिन इसमें भी कॉल और एसएमएस की लिमिट 1,000-1,000 ही है. इन प्लान्स को लेकर Jio ने साफ कर दिया है कि ये दोनों प्लान का इस्तेमाल यूजर्स केवल BSNL के ICR नेटवर्क पर ही काम करेंगे. यानी इनका उपयोग जियो, एयरटेल या Vi जैसे दूसरे नेटवर्क पर नहीं किया जा सकेगा.

ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क बेहतर बनाने पर काम कर रही कंपनी
ग्रामीण दूर इलाकों में नेटवर्क पहुंचान के लिए Jio लगातार नई पहल कर रहा है. इसी क्रम में कंपनी अब BSNL के नेटवर्क का इस्तेमाल करके उन क्षेत्रों में नेटवर्क को मजबूत करना चाहती है जहां जियो की पहुंच सीमित है. इससे यूजर्स को बिना नेटवर्क रुकावट के सर्विस मिल सकेगी. दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया कि राजस्थान के उमेद गांव में 4G साइट का टेस्ट किया गया जहां BSNL और जियो के बीच ICR टेस्ट सफल रहा. यह टेस्ट बताता है कि नेटवर्क शेयरिंग से दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः Jio ने फिर किया कमाल; अब बिना किसी लिमिट के सबको मिल रहा है 18 महीने का खास तोहफा!

एयरटेल भी पीछे नहीं 
इस काम में एयरटेल ने डिजिटल भारत निधि जिसे पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कहा जाता था, तहत 4G टावर लगाए हैं. यह पहल दूरसंचार विभाग के सहयोग से की गई है और इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में बेहतर नेटवर्क पहुंचाना है. इन टावरों को अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया है. 

ये भी पढे़ंः सिर्फ 1 में 2GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग! ये कंपनी दे रही 15 नवंबर तक स्पेशल ऑफर

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Jio BSNL Partnershipaffordable recharge plansJio ICR Plan Details

Trending news

वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का दावा, जल्द करेंगे सबूतों का खुलासा
India News
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का दावा, जल्द करेंगे सबूतों का खुलासा
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
Nuclear Test
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
ATS
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
doda
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
Army
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
Gandhi surname
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
Stray dogs
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस