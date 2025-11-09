फूलने लगी Airtel और Vi की सासें! Jio ने अब इस कंपनी से मिलाया हाथ, लॉन्च कर दिया सस्ता Recharge Plan

Jio BSNL Partnership: देश में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में नया और बड़ा करार हुआ है. देश की सरकारी कंपनी BSNL ने प्राइवेट टेलीकॉम Jio ने हाथ मिला लिया है. इस साझेदारी से न सिर्फ नेटवर्क कवरेज मजबूत होगा बल्कि उन दूर-दराज के इलाकों में भी तेज इंटरनेट की पहुंच संभव हो सकेगी जहां अब तक सिग्नल पहुंचना मुश्किल था. इस कदम से Airtel और Vi जैसी दूसरी कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है!

टेलीकॉम कंपन Jio ने BSNL के साथ मिलकर एक नई रणनीति तैयार की है जो टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है. जियो ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यूजर्स के लिए दो नए इंट्रा-सर्कल रोमिंग यानी ICR रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं. इन प्लानों का मकसद उन इलाकों में बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी देना है जहां जियो का कवरेज अभी तक नहीं है. अब ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी Jio यूजर्स BSNL के नेटवर्क का इस्तेमाल करके कॉल, डेटा और एसएमएस सर्विस जारी रख सकेंगे. Jio ने बताया कि यह सुविधा फिलहाल कुछ सेलेक्टेड प्रीपेड रिचार्ज प्लानों पर ही उपलब्ध होगी.



अब जान लीजिए प्लान की डिटेल्स

टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक Jio ने दो ICR प्लान शुरू किया हैं. पहला है ₹196 का और दूसरा ₹396 का. दोनों प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है. ₹196 वाले प्लान में यूजर्स को 2GB डेटा, 1,000 मिनट वॉइस कॉलिंग और 1,000 SMS मिलते हैं. वहीं दूसरा प्लान ₹396 का है जो 10GB डेटा के साथ आता है लेकिन इसमें भी कॉल और एसएमएस की लिमिट 1,000-1,000 ही है. इन प्लान्स को लेकर Jio ने साफ कर दिया है कि ये दोनों प्लान का इस्तेमाल यूजर्स केवल BSNL के ICR नेटवर्क पर ही काम करेंगे. यानी इनका उपयोग जियो, एयरटेल या Vi जैसे दूसरे नेटवर्क पर नहीं किया जा सकेगा.

ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क बेहतर बनाने पर काम कर रही कंपनी

ग्रामीण दूर इलाकों में नेटवर्क पहुंचान के लिए Jio लगातार नई पहल कर रहा है. इसी क्रम में कंपनी अब BSNL के नेटवर्क का इस्तेमाल करके उन क्षेत्रों में नेटवर्क को मजबूत करना चाहती है जहां जियो की पहुंच सीमित है. इससे यूजर्स को बिना नेटवर्क रुकावट के सर्विस मिल सकेगी. दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया कि राजस्थान के उमेद गांव में 4G साइट का टेस्ट किया गया जहां BSNL और जियो के बीच ICR टेस्ट सफल रहा. यह टेस्ट बताता है कि नेटवर्क शेयरिंग से दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सकता है.

एयरटेल भी पीछे नहीं

इस काम में एयरटेल ने डिजिटल भारत निधि जिसे पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कहा जाता था, तहत 4G टावर लगाए हैं. यह पहल दूरसंचार विभाग के सहयोग से की गई है और इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में बेहतर नेटवर्क पहुंचाना है. इन टावरों को अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया है.

