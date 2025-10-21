Advertisement
Jio का पोस्टपेड प्लान में धमाका, यूजर्स की हुई मौज, सिर्फ इस कीमत पर मिल रहा 75GB तक डेटा

Jio को यह बहुत अच्छी तरह पता है कि अपने यूजर्स को कैसे खुश रखा जाता है. इसके लिए कंपनी अपने रिचार्ज प्लान्स से ही दिल जीत लेती है. ऐसे ही कुछ प्लान्स के ऑफर्स कंपनी ने पोस्टपेड यूजर्स को दिए हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:05 PM IST
Reliance Jio ने अपने यूजर्स का हमेशा ही बहुत ध्यान रखा है. कंपनी ने अपने यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ खूब बात करने का मौका दिया है. इसी के साथ कस्टमर्स के एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इन तमाम बेनेफिट्स के लिए यूजर्स को ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते. वहीं, कंपनी ने अपने प्रीपेड के साथ-साथ पोस्टपेड यूजर्स के लिए भी शानदार प्लान्स दिए हैं. अगर आप भी कम कीमत में शानदार बेनेफिट्स वाले प्लान की तलाश में हैं, तो अब आपकी ये तलाश खत्म हो सकती है.

Jio दे रहा 75GB तक इंटरनेट डेटा
आज हम आपको जियो के कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में बता रहे हैं जिनमें आपको 75GB तक डेटा और कई अट्रैक्टिव बेनेफिट्स मिल रहे हैं, वहीं, इसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे. चलिए जानते हैं डिटेल में जानते हैं इन प्लान्स के बारे में.

349 रुपये वाला रिचार्ज
जियो अपने 349 रुपये वाले पोस्टपेड रिचार्ज प्लान में बेहतरीन फायदे दे रहा है. इसमें यूजर्स को इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए 30GB डेटा दिया जा रहा है. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 डेली SMS की सुविधा भी मिल रही है. इतना ही नहीं, इस प्लान में जियो टीवी का फ्री एक्सेस. वहीं, सब्सक्राइबर्स यूजर्स को दो महीनों के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल और जिये AI क्लाउड पर 50GB स्टोरेज जैसे बेनेफिट्स भी मिल रहे हैं.

449 रुपये वाला प्लान
जियो अपने 449 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान में 75GB डेटा दे रहा है. कमाल की बात तो यह है कि इस प्लान में आपको तीन एडिशनल सिम का भी फायदा दिया जा रहा है. हालांकि, यह चार्जेबल है. इसके अलावा प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 डेली SMS की सुविधा भी जा रही है. इसमें जियो सिनेमा और जियो टीवी का एक्सेस भी दिया जा रहा है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

