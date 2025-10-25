Amazon Prime-Hotstar सब FREE, डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का फुल मजा, ये कंपनी दे रही तगड़े बेनिफिट्स

Jio Recharge Plan With Hotstar: त्योहारी सीजन में अगर आप एक ऐसे रिचार्ज प्लान की तलाश में थे जो कम कीमत में धमाकेदार फायदे दे, तो रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा पेश किया है. देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने पॉपुलर प्लान्स में कुछ ऐसे धमाकेदार बेनिफिट्स जोड़े हैं, जिनका फायदा आपको तुरंत उठाना चाहिए. जियो का एक ऐसा ही शानदार प्लान है जिसमें कंपनी ने अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ-साथ कई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिए हैं.

Jio के 1029 वाले प्लान में क्या खास है?

जियो का यह 1,029 रुपये वाला प्लान कंपनी के दमदार प्लान्स में से एक है. इसकी वैलिडिटी 84 दिनों की है, यानी करीब 3 महीने तक आपको रिचार्ज की चिंता नहीं करनी होगी. इस प्लान में मिलने वाले फायदे भी छप्पर फाड़ हैं. यूजर को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जो कुल 168GB डेटा होता है. इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलता है, यानी 5G यूजर्स डेटा की चिंता किए बिना स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग कर सकते हैं. ग्राहकों को 84 दिनों के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली 100 SMS मुफ्त मिलते हैं.

फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन

यही इस प्लान को सबसे ज्यादा आकर्षक बनाता है. यूजर्स को इसमें Amazon Prime Lite का सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसके अलावा JioHotstar का 3 महीने का मोबाइल/टीवी सब्सक्रिप्शन भी इस प्लान में जोड़ा गया है. मनोरंजन का यह शानदार पैकेज इस प्लान को बेस्ट डील बनाता है.

अन्य एक्स्ट्रा बेनिफिट्स

प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ ग्राहकों को JioHome का 2 महीने का फ्री ट्रायल और JioAICloud की फ्री 50 GB स्टोरेज भी दी गई है. 1029 रुपये की कीमत में 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी, अनलिमिटेड 5G डेटा और इतने सारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलना इस फेस्टिव सीजन का सबसे बड़ा ऑफर है. ज्यादा जानकारी के लिए आप जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.