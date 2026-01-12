28 दिन नहीं, अब 36 दिन तक चलेगा रिचार्ज! Jio लाया सस्ता और तगड़ा प्लान, मिलेगा डेली 2GB डेटा, कीमत भी सिर्फ...

Jio 450 Recharge Plan: क्या आप भी बार बार खत्म होने वाले रीचार्ज प्लान से परेशान हैं, तो खबर आपके लिए राहतभरी है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने यूजर्स के लिए एक खास रीचार्ज प्लान की शुरुआत की है. जिसमें यूजर को 28 दिन नहीं बल्कि 36 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी. इसके साथ ही हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है.
Jio 450 Recharge Plan: देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस Jio ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया फेस्टिव धमाका रिचार्ज प्लान पेश कर दिया है. कम कीमत और एक महीने से भी ज्यादा की वैलिडिटी वाला प्लान जियो ने शुरू किया है, जिसकी कीमत ₹450 है और वहीं बात करें इसकी वैलिडिटी तो यह पूरे 36 दिनों की मिलने वाली है. इस प्लान में डेटा, कॉलिंग के साथ-साथ कई डिजिटल और एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं. यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो महीने भर से ज्यादा की वैलिडिटी और ज्यादा डेटा चाहते हैं.
Jio ₹450 रिचार्ज प्लान की डिटेल्स
Jio के इस नए रीचार्ज प्लान ₹450 में यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड 4G डेटा मिलता है. यानी 36 दिनों में टोटल 72GB डेटा यूजर को मिलता है. साथ ही जिन यूजर्स के पास 5G सपोर्टेड डिवाइस है उन्हें Jio True 5G के तहत अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलता है. वहीं जियो के इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ ही हर दिन 100 SMS भी मिलते हैं.
AI क्लाउड स्टोरेज और Gemini का भी मिलेगा जादू
कंपनी के इस रीचार्ज प्लान के तहत यूजर्स को JioAICloud की भी सुविधा मिलती है, इसमें 50GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलता है. इसका इस्तेमाल फोटो, वीडियो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बैकअप के लिए किया जा सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं 18 साल या इस उम्र से ज्यादा के यूजर्स को गूगल Gemini का 18 महीने का फ्री Pro Plan भी दिया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग ₹35,100 बताई जा रही है. हालांकि, इस AI बेनिफिट को जारी रखने के लिए यूजर को ₹349 या उससे ज्यादा के अनलिमिटेड 5G प्लान के रीचार्ज पर बने रहना होगा.
OTT और एंटरटेनमेंट का भी मिलेगा मजा
Jio ने ₹450 वाले इस रीचार्ज प्लान में यूजर्स के एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें JioTV के साथ 3 महीने का JioHotstar Mobile/TV सब्सक्रिप्शन भी यूजर को बिलकुल मुफ्त दिया जा रहा है. लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि दूसरे और तीसरे महीने का लाभ लेने के लिए यूजर्स को मौजूदा प्लान खत्म होने के 48 घंटे के अन्दर फिर से रीचार्ज करना होगा. साथ ही नए JioHome ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर 2 महीने का फ्री ट्रायल भी यूजर को मिल रहा है.
TRAI के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2025 के नवंबर महीने में 13.88 लाख नए जियो ग्राहक जुड़े हैं. इस बढ़त के साथ जियो की कुल मार्केट हिस्सेदारी बढ़कर 41.41 प्रतिशत पहुंच गई है जिससे कंपनी एक बार फिर टेलीकॉम सेक्टर में नंबर-1 स्थान पर बनी हुई है.
