Advertisement
trendingNow12969226
Hindi Newsटेक

Jio के पैसा वसूल रिचार्ज प्लान्स! डेली 3GB डेटा, 3 महीने की वैलिडिटी, फ्री Netflix-Hotstar...मजा होगा दोगुना

Jio 84 Days Validity Plan: जियो अपने यूजर्स को धमाकेदार प्लान्स पेश करता है. इन प्लान्स में 84 दिनों की वैलिडिटी, रोजाना 3GB डेटा साथ में Netflix और ढेरों बेनिफिट्स शामिल है. ये प्लान्स एंटरटेनमेंट और डेटा का बेस्ट कॉम्बो है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 20, 2025, 06:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jio के पैसा वसूल रिचार्ज प्लान्स! डेली 3GB डेटा, 3 महीने की वैलिडिटी, फ्री Netflix-Hotstar...मजा होगा दोगुना

Jio 84 Days Validity Recharge Plans: जियो अपने यूजर्स की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए ढेरों प्लान पेश करता है. एक रिचार्ज प्लान ऐसा है जिसमें डेटा, वैलिडिटी और एंटरटेनमेंट का तीन का लाभ मिलता है. हम बात कर रहे हैं जियो के 1799 रुपये वाले धमाकेदार प्लान की, इसमें 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ ढेरों फ्री बेनिफिट्स भी साथ शामिल है. ये प्लान उन यूजर्स के लिए एक जैकपॉट है जिन्हें डेली ज्यादा डेटा और प्रीमियम एंटरटेनमेंट चाहिए.

यह भी पढ़ें: Snapchat Down: दुनिया में मचा हड़कंप, Amazon-Google-Snapchat ठप, क्या है वजह?

इस प्लान में ऐसा क्या खास है?

Add Zee News as a Preferred Source

1799 रुपये के इस रिचार्ज प्लान में सबसे बड़ी खास बात है इसका 3GB डेली डेटा ऑफर. 84 दिनों तक आपको हर रोज भरपूर डेटा मिलेगा. अगर आप Jio के 5G नेटवर्क कवरेज वाले एरिया में रहते हैं, तो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा का भी बेनिफिट मिलेगा.

Netflix का सब्सक्रिप्शन
इस प्लान में यूजर्स को नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है. ग्राहकों को अलग से एंटरटेनमेंट के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. वॉयस कॉलिंग के लिए इस पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS  मिलते हैं. Jio TV और जियो AI क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: इतना सस्ता iPhone पहले कभी नहीं! Amazon पर ₹50,000 से कम में मिल रहा iPhone 15

Jio का 1199 रुपये वाला प्लान

अगर आप 1799 रुपये के बजाय थोड़ा सस्ता लेकिन 84 दिनों की वैलिडिटी वाला ही प्लान लेना चाहते हैं, तो 1199 रुपये वाला प्लान भी एक अच्छा ऑप्शन है. इस रिचार्ज प्लान में आपको डेली 3GB डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS दिए जाते हैं. हालांकि इस पैक में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है. लेकिन आपको Jio हॉटस्टार का 3 महीने का फ्री एक्सेस मिलता है. जियो हर यूजर को उनकी जरूरत और बजट के हिसाब से शानदार प्लान्स ऑफर करता है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Jiorecharge plans

Trending news

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
karnataka
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
Brahmos Missile
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
crime
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
Rahul Gandhi
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
what is bada khana
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
Raj Thackeray
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
PM Narendra Modi
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात