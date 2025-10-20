Jio के पैसा वसूल रिचार्ज प्लान्स! डेली 3GB डेटा, 3 महीने की वैलिडिटी, फ्री Netflix-Hotstar...मजा होगा दोगुना

Jio 84 Days Validity Plan: जियो अपने यूजर्स को धमाकेदार प्लान्स पेश करता है. इन प्लान्स में 84 दिनों की वैलिडिटी, रोजाना 3GB डेटा साथ में Netflix और ढेरों बेनिफिट्स शामिल है. ये प्लान्स एंटरटेनमेंट और डेटा का बेस्ट कॉम्बो है.
Jio 84 Days Validity Recharge Plans: जियो अपने यूजर्स की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए ढेरों प्लान पेश करता है. एक रिचार्ज प्लान ऐसा है जिसमें डेटा, वैलिडिटी और एंटरटेनमेंट का तीन का लाभ मिलता है. हम बात कर रहे हैं जियो के 1799 रुपये वाले धमाकेदार प्लान की, इसमें 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ ढेरों फ्री बेनिफिट्स भी साथ शामिल है. ये प्लान उन यूजर्स के लिए एक जैकपॉट है जिन्हें डेली ज्यादा डेटा और प्रीमियम एंटरटेनमेंट चाहिए.
इस प्लान में ऐसा क्या खास है?
1799 रुपये के इस रिचार्ज प्लान में सबसे बड़ी खास बात है इसका 3GB डेली डेटा ऑफर. 84 दिनों तक आपको हर रोज भरपूर डेटा मिलेगा. अगर आप Jio के 5G नेटवर्क कवरेज वाले एरिया में रहते हैं, तो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा का भी बेनिफिट मिलेगा.
Netflix का सब्सक्रिप्शन
इस प्लान में यूजर्स को नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है. ग्राहकों को अलग से एंटरटेनमेंट के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. वॉयस कॉलिंग के लिए इस पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS मिलते हैं. Jio TV और जियो AI क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है.
Jio का 1199 रुपये वाला प्लान
अगर आप 1799 रुपये के बजाय थोड़ा सस्ता लेकिन 84 दिनों की वैलिडिटी वाला ही प्लान लेना चाहते हैं, तो 1199 रुपये वाला प्लान भी एक अच्छा ऑप्शन है. इस रिचार्ज प्लान में आपको डेली 3GB डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS दिए जाते हैं. हालांकि इस पैक में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है. लेकिन आपको Jio हॉटस्टार का 3 महीने का फ्री एक्सेस मिलता है. जियो हर यूजर को उनकी जरूरत और बजट के हिसाब से शानदार प्लान्स ऑफर करता है.