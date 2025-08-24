JIo के 84 दिन वाले रिचार्ज प्लान में मिल रहा 3GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और एंटरटेनमेंट का डोज, कीमत देनी होगी सिर्फ...

JIo ने अपने यूजर्स का हमेशा ही ध्यान रखा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में कई किफायती प्लान्स बंद हुए हैं. हालांकि, अब भी जियो के यूजर्स के पास एक ऐसा प्लान है जो लगभग 3 महीनों तक आपको सभी सुविधाएं देगा. चलिए जानते हैं इसकी कीमत
Trending Photos
अगर आप Jio का सिम का यूज करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम आने वाली है. वैसे तो किसी भी टेलिकॉम कंपनी के यूजर को एक किफायती प्लान की तलाश होती है, लेकिन वहीं, जियो कंपनी अपने यूजर्स की जेब के साथ-साथ सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखती है. अगर आप भी कोई किफायती प्लान ढूंढ रहे हैं तो जियो का 1199 रुपये वाला प्लान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस प्लान में पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और इसमें आपको न डेटा की टेंशन होती है, न कॉल की. मतलब एक बार रिचार्ज करने पर तीन महीने तक आराम.
मिलेंगी इतनी सुविधाएं
इस प्लान में आपको फ्री SMS भेजने की सुविधा भी मिलती है. साथ ही इसमें कुछ OTT ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिससे आप फिल्में और वेब सीरीज बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए देख सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलता है. चलिए, अब इस प्लान को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं.
ढेर सारा इंटरनेट डाटा
Jio ने उन लोगों के लिए एक बढ़िया प्लान निकाला है जो हर दिन ढेर सारा डेटा इस्तेमाल करने के लिए देता है. 1199 रुपये वाले इस प्लान में आपको हर दिन 3GB डेटा दिया जाता है, यानी पूरे 84 दिन में कुल 252GB डेटा मिलेगा. इसका मतलब है कि तीन महीने तक आपको डेटा की कोई कमी नहीं होगी. इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड कॉल करने की सुविधा दी जा रही है और हर दिन 100 SMS भी भेज सकते हैं. कुल मिलाकर कहें तो ये प्लान उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट और कॉलिंग दोनों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं.
90 दिनों के लिए मिल रहा Jio Hotstar
इस प्लान में आपको कुछ और बढ़िया फायदे भी मिलते हैं, जैसे- 90 दिनों के लिए Jio Hotstar मोबाइल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है, जिससे आप आराम से अपने पसंदीदा शो और फिल्में देख सकते हैं. इतना ही नहीं, इसमें 50GB का Jio AI क्लाउड स्टोरेज भी दिया जा रहा है, जहां आप अपने जरूरी फोटोज, वीडियोज या डॉक्यूमेंट्स सेव रख सकते हैं. अगर आपके एरिया में Jio की 5G सर्विस चालू है तो आप बिना किसी लिमिट के इंटरनेट चला सकते हैं.