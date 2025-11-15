Amazon Prime बिलकुल फ्री! Jio के इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और 5G डेटा का नॉन स्टॉप मजा

Jio Recharge Plan: अगर आप रिलायंस जियो के यूजर हैं और एक ऐसा प्रीपेड प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें OTT एंटरटेनमेंट का भी पूरा मजा मिले, तो यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद है. जियो अपने ग्राहकों को कई प्रीपेड प्लान्स ऑफर करता है जिनमें Netflix, Amazon Prime और JioHotstar जैसी सेवाओं का कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेस मिलता है. इन सभी में Amazon Prime एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका फायदा इकलौते प्लान में दिया जा रहा है. यह प्लान न सिर्फ अनलिमिटेड 5G डेटा देता है, बल्कि इसकी वैलिडिटी भी पूरे 84 दिनों की है.

Jio का Amazon Prime Lite वाला प्लान

जियो का इस प्लान की कीमत ₹1,029 है और यह उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है जो बिना किसी रुकावट के लंबे समय के लिए एंटरटेनमेंट चाहते हैं. इस प्लान से रिचार्ज करने पर यूजर्स को पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही यह प्लान हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा का फायदा देता है.

ग्राहक सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और रोजाना 100 SMS भी भेज सकते हैं. इसके अलावा एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा का बेनिफिट भी दिया जा रहा है, जिससे वे हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा ले सकते हैं.

OTT बेनिफिट्स में क्या मिल रहा है फ्री?

यह प्लान Jio का प्रीपेड प्लान है जो Amazon Prime का फायदा देता है. यूजर्स को 84 दिनों के लिए Amazon Prime Lite का सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री मिलता है. Prime Lite सब्सक्रिप्शन में प्राइम वीडियो का एक्सेस, फास्ट डिलीवरी और एक्सक्लूसिव डील्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

इसके अलावा कंपनी जियो स्पेशल ऑफर के तहत 18 महीने के लिए ₹35,100 का प्रो प्लान एक्सेस भी दे रही है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जिन्हें लंबी वैलिडिटी के साथ-साथ डेली डेटा और सबसे खास Amazon Prime Lite का मजा लेना चाहते हैं. ₹1,029 में 84 दिनों के लिए OTT और अनलिमिटेड 5G डेटा एक जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी डील है.

