मात्र ₹2.66 रोजाना खर्च में Jio का धांसू प्लान, 11 महीने तक Unlimited Calling और JioTv का धमाल

Jio Recharge Plans: Jio का एक खास प्लान सिर्फ एक बार रिचार्ज करने पर पूरे 11 महीनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा देता है. कम डेटा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए यह प्लान बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इस प्लान का रोजाना का खर्च सिर्फ ₹2.66 पड़ता है.

 

Nov 17, 2025, 06:02 PM IST
Jio Plans: अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको दिनभर में सैकड़ों कॉल्स करने या रिसीव करने पड़ते हैं, तो Jio का एक खास प्लान आपके लिए तैयार किया गया है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए एकदम परफेक्ट है जो खासतौर पर कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं और कम डेटा में भी आसानी से अपना काम चला सकते हैं. Jio अपने यूजर्स के लिए एक शादनार रिचार्ज प्लान पेश करता है. यह सिर्फ एक बार रिचार्ज करके पूरे 11 महीने यानी 336 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा देता है.

JioPhone का ₹895 वाला प्लान
Jio का ₹895 का प्लान JioPhone यानी Jio के फीचर फोन ग्राहकों के लिए सबसे महंगा, लेकिन सबसे किफायती प्लान है. इस प्लान की वैलिडिटी पूरे 336 दिनों की है, जिससे बार-बार रिचार्ज कराने का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाता है. कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान का रोजाना का खर्च मात्र ₹2.66 आता है.

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है. साथ ही इस प्लान में ग्राहकों को कुल 24GB डेटा मिलता है. डेटा लिमिट खत्म होने के बाद भी 64Kbps की स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा कुल 600 SMS दिए जाते हैं. यूजर्स को JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी मिलता है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए एकदम सही है जो लंबे समय तक टेंशन फ्री रहना चाहते हैं और जिनको हाई-स्पीड इंटरनेट की कम जरूरत होती है, लेकिन बेरोकटोक बातचीत करना चाहते हैं.

JioPhone के दूसरे प्लान्स
जियो का ₹223 वाला प्लान
₹223 के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है, जिसमें रोजाना ₹7.96 का खर्च आता है. इसमें अनलिमिटेड कॉल्स, 2GB डेली डेटा (कुल 56GB) और डेली 100 SMS मिलते हैं.

₹186 का प्लान 
यह प्लान भी 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, इसमें डेली ₹6.64 का खर्च पड़ता है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स, 1GB डेली डेटा (कुल 28GB) और डेली 100 SMS मिलते हैं.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं।

