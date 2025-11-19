Jio का धमाकेदार ऑफर! 3 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल और 20GB एक्स्ट्रा डेटा, साथ मिलेगा फ्री JioHotstar

Jio Recharge Plans: रिलायंस जियो का यह शानदार प्लान यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. यह पूरे 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसके साथ कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं. लंबी वैलिडिटी का प्लान चाहने वालों के लिए यह एक किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन माना जा रहा है.
Jio Recharge Plans: पॉपुलर टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को हमेशा किफायती और जबरदस्त प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स चुनने का ऑप्शन देती है. लेकिन कंपनी ने हाल ही में एक ऐसा खास प्लान पेश किया है, जिसमें यूजर्स को 20GB एक्स्ट्रा डेटा और 90 दिनों की लंबी वैलिडिटी का फायदा मिल रहा है. यह प्लान अपनी शानदार वैलिडिटी और डेटा बेनिफिट्स की वजह से यूजर्स के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है. आइए जानते हैं इस खास प्लान के बारे में.
डेटा और वैलिडिटी का डबल धमाका
रिलायंस जियो का यह प्रीपेड प्लान ₹899 का आता है. यह एक वैल्यू-फॉर-मनी पैक साबित होता है. इस प्लान में ग्राहकों को काफी सुविधाएं मिलती है. इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी पूरे 90 दिनों की मिलती है, जिससे यूजर्स को बार-बार रिचार्ज कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है.
इस प्लान में ग्राहकों को कुल 200GB डेटा दिया जाता है. इसमें रोजाना 2GB डेली डेटा के साथ-साथ 20GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिल रहा है. कॉलिंग और SMS की बात करें तो, यूजर्स सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं. साथ ही डेली 100 SMS भेजने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है.
फेस्टिव और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स
इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ Jio Special Offer के चलते कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो इसे बाकी प्लान्स से अलग बनाते हैं. इस रिचार्ज के साथ ग्राहकों को तीन महीने के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री दिया जा रहा है.
यूजर्स को JioAICloud का भी एक्सेस मिलता है. 18 से 25 साल की उम्र वाले ग्राहकों के लिए 18 महीने के लिए Google Gemini का Pro प्लान भी फ्री ऑफर किया जा रहा है, जो डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा फायदा है. इसके अलावा एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी दिया जा रहा है. यह प्लान डेटा, लंबी वैलिडिटी और OTT बेनिफिट्स का एक बेहतरीन कॉम्बो है, जिसने इसे Jio के पोर्टफोलियो में खास और शानदार प्लान बना दिया है.
