Advertisement
trendingNow13010399
Hindi Newsटेक

Jio का धमाकेदार ऑफर! 3 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल और 20GB एक्स्ट्रा डेटा, साथ मिलेगा फ्री JioHotstar

Jio Recharge Plans: रिलायंस जियो का यह शानदार प्लान यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. यह पूरे 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसके साथ कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं. लंबी वैलिडिटी का प्लान चाहने वालों के लिए यह एक किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन माना जा रहा है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jio का धमाकेदार ऑफर! 3 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल और 20GB एक्स्ट्रा डेटा, साथ मिलेगा फ्री JioHotstar

Jio Recharge Plans: पॉपुलर टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को हमेशा किफायती और जबरदस्त प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स चुनने का ऑप्शन देती है. लेकिन कंपनी ने हाल ही में एक ऐसा खास प्लान पेश किया है, जिसमें यूजर्स को 20GB एक्स्ट्रा डेटा और 90 दिनों की लंबी वैलिडिटी का फायदा मिल रहा है. यह प्लान अपनी शानदार वैलिडिटी और डेटा बेनिफिट्स की वजह से यूजर्स के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है. आइए जानते हैं इस खास प्लान के बारे में.

डेटा और वैलिडिटी का डबल धमाका
रिलायंस जियो का यह प्रीपेड प्लान ₹899 का आता है. यह एक वैल्यू-फॉर-मनी पैक साबित होता है. इस प्लान में ग्राहकों को काफी सुविधाएं मिलती है. इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी पूरे 90 दिनों की मिलती है, जिससे यूजर्स को बार-बार रिचार्ज कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है.

इस प्लान में ग्राहकों को कुल 200GB डेटा दिया जाता है. इसमें रोजाना 2GB डेली डेटा के साथ-साथ 20GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिल रहा है. कॉलिंग और SMS की बात करें तो, यूजर्स सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं. साथ ही डेली 100 SMS भेजने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

फेस्टिव और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स
इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ Jio Special Offer के चलते कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो इसे बाकी प्लान्स से अलग बनाते हैं. इस रिचार्ज के साथ ग्राहकों को तीन महीने के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री दिया जा रहा है.

यूजर्स को JioAICloud का भी एक्सेस मिलता है. 18 से 25 साल की उम्र वाले ग्राहकों के लिए 18 महीने के लिए Google Gemini का Pro प्लान भी फ्री ऑफर किया जा रहा है, जो डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा फायदा है. इसके अलावा एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी दिया जा रहा है. यह प्लान डेटा, लंबी वैलिडिटी और OTT बेनिफिट्स का एक बेहतरीन कॉम्बो है, जिसने इसे Jio के पोर्टफोलियो में खास और शानदार प्लान बना दिया है.

यह भी पढ़ें: PM Kisan Yojana की किस्त से लेकर E-KYC तक, ये सरकारी ऐप करेगा मदद, 90% किसानों....

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Jiorecharge plans

Trending news

जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!