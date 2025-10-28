₹200 से कम में Jio दे रहा अनलिमिटेड 5G, डेली 2GB डेटा और Free कॉलिंग का ट्रिपल धमाका!

Jio Recharge Plans Under 200: भारतीय टेलीकॉम बाजार में रिलायंस जियो काफी लोकप्रिय है, जिसका एक कारण है इसके किफायती रिचार्ज प्लान. कंपनी अपने ग्राहकों के लिए हर रेंज के प्लान्स ऑफर करती है. साथ ही जियो सेलेक्टेड एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का एक्सेस भी देती है. चलिए डिटेल में जानते हैं 200 रुपये से भी कम कीमत में बेहतरीन रिचार्ज प्लान के बारे में जिसके बेनिफिट्स भी कमाल के है.

यह भी पढ़ें: Elon Musk का नया धमाका! Wikipedia को टक्कर देने वाला नया AI Encyclopedia, जानिए क्या है Grokipedia

अनलिमिटेड 5G डेटा पाने की क्या है शर्त? अगर आप जियो के एलिजिबल ग्राहक हैं और 5G स्पीड का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको उन प्रीपेड प्लान्स से रिचार्ज करना होगा जिनमें 4G यूजर्स को कम से कम 2GB रोजाना डेटा मिलता हो. इसके अलावा आपके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन हो और आपके क्षेत्र में 5G सेवा उपलब्ध होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

198 रुपये में जियो का रिचार्ज प्लान

जियो अपने ग्राहकों को सबसे सस्ता अनलिमिटेड 5G एक्सेस देने वाला प्लान केवल 198 रुपये में ऑफर करता है. 198 रुपये के प्लान में क्या-क्या लाभ मिलते है? यह प्लान उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन डील है जो कम समय के लिए ही अनलिमिटेड 5G डेटा चाहते हैं. यह रिचार्ज प्लान 14 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है.

4G यूजर्स को डेली 2GB डेटा मिलता है. लेकिन अगर आप एलिजिबल 5G यूजर हैं, तो आपको पूरे 14 दिनों के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा का एक्सेस मिलता है. इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोज 100 SMS भेजने की सुविधा दी जाती है.

यह भी पढ़ें: Halloween 2025: Gemini Nano Banana से ऐसे बनाएं खुद की डरावनी Photos, देखकर लोग भी कहेंगे- भूत भी डर जाए

एडिशनल बेनेफिट्स

जियो के इस रिचार्ज प्लान में JioTV और JioAICloud जैसे प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस भी शामिल है. अगर आप लंबे समय की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा चाहते हैं, तो आप 28 दिनों के लिए 349 रुपये का प्लान या 445 रुपये का प्लान, 56 दिनों के लिए 629 रुपये और 84 दिनों के लिए 859 रुपये वाले प्लान्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं.